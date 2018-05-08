10 секретов долгой жизни

Все мы мечтаем жить до ста лет здоровыми и счастливыми. В современном мире это довольно сложно сделать – мы живём в постоянном стрессе, на планете с постоянно ухудшающейся экологией, что давит на наш организм и физически, и эмоционально. Но отчаиваться не стоит, учёные раскрыли секреты долгой жизни. Оказывается, жить 100 и более лет – это реальность. Подтвердить этот факт могут долгожители: в мире их насчитывается более тысячи, у которых есть свои секреты долголетия, и ими они охотно делятся.

Главные секреты долгой жизни

Употребляйте больше углеводов

Наби Тадзима – самый старый человек в мире, ему 117 лет. Живёт он в Японии – стране, где средняя продолжительность жизни 83,6 лет (Япония занимает второе место после Гонконга в мире по количеству долгожителей). Тадзима никогда публично не излагал свои секреты долголетия, но он считает, что причина его долгой и здоровой жизни (в стране мало кто имеет проблемы с сердечнососудистой системой) в правильном питании, в которое входят в обилии углеводы. Но стоит заметить, что в Японии к ним относят рис и соевые спагетти, а не продукты из пшеницы. Также он рекомендует ежедневно употреблять овощи, белое мясо, рыбу, сою, немного фруктов и молочных продуктов.

Следуйте своей цели

Дельфина Гибсон – старейший гражданин США (ему 114 лет), говорит, что не надо считать свои годы, а знать, что каждый прожитый день ведёт к поставленной цели. Так, его смыслом жизни является служение Богу. Однако, по его мнению, не важно, являетесь ли вы духовным человеком или нет, главное верить во что-то, например, в добрые поступки. Можно стать волонтёром и помогать другим людям, приносить им радость и получать от них позитивные эмоции в ответ. Кстати, замечено, что любящие бабушки и дедушки, которые находятся рядом с внуками, живут намного дольше своих сверстников, которые находятся вдали от семьи.

Будьте добры и сострадательны

Анне Вела Рубио 116 лет – она старейший человек Европы. Её дочь поделилась тайной долгожительства матери – «она добрый и жизнерадостный человек, который всегда жил ради нас, своих детей, она дала нам лучшее образование, приходила на помощь в сложных ситуациях, помогала воспитывать внуков и правнуков, она нам дарит счастье и любовь».

Слушайте музыку

Алимиан Сейти – китаянка, которую можно было бы назвать старейшей женщиной в мире, ведь ей 131 год, если бы не неточность в оформлении документов, царившая до 1949 года в Китае. Именно с этого года стали делать записи о рождении. Когда у неё спросили, в чём секрет её долголетия, то Сейти ответила, что в музыке. В молодости она познакомилась с парнем, который очень красиво пел, она ему часто подпевала, и они много танцевали. Всю жизнь она любила слушать музыку, и старость не стала её хобби помехой. И действительно, когда ей дали послушать хит по телевизору, она тут же его запомнила и узнала, когда ей включили эту музыку через время.

Больше пейте

Адрин Ли, которому в этом году исполнился 101 год, круглогодично пьёт холодную воду из-под крана, которая помогает ему не набирать лишний вес, ведь именно он часто и является причиной многих болезней – от диабета до сердечнососудистых.

Ешьте мясо, но только немного

Дейли Мейл, которому 131 год, позволяет себе есть мясо раз в неделю и не чаще, так как считает, что вегетарианство – не является залогом долголетия, а даже напротив. Поэтому употребление мясных продуктов в меру и помогло достичь такого возраста.

Кушайте яйца каждый день

Итальянка Эмма Морано считалась самой старой женщиной в мире, пока не умерла в 2017 году в возрасте 117 лет. Кстати, одна из её сестёр умерла в 102 года, а самая младшая ещё жива и скоро ей исполнится 100 лет. Оказывается, все сёстры ели яйца. Такая привычка вошла в их жизнь после Первой мировой войны. Средняя сестра обратилась за советом к врачу, чтобы он помог вылечить ей анемию. Он сказал, что лучшее средство от её болезни – это два сырых яйца на завтрак и омлет из одного – на обед. Сырые яйца – это высококачественный белок, который поможет дождаться спокойно обеда, не переев до этого времени, то есть избежать переедания, которое и приводит к большим проблемам со здоровьем.

Иметь внутренний стержень

Эмма Морано также утверждала, что прожить до стольких лет ей помогла её внутренняя сила. У неё была довольно сложная жизнь, в 1926 году она вышла замуж, родила сына, который скончался в шестимесячном возрасте. В 1938 году она рассталась с мужем, хотя в Италии до 1970 года развод был под запретом. На неё обращали внимание другие мужчины, но она предпочла прожить свою жизнь в одиночестве, надеясь только на себя. Она так объяснила своё нежелание вступать снова в брак: «Я не хотела, чтобы надо мной кто-то доминировал». Кстати, как подтверждают исследования учёных, женщины с сердечной недостаточностью дольше живут, если ведут, во-первых, здоровый образ жизни, а во-вторых, развивают внутреннюю энергию.

Окружайте себя теми, кто вас любит

Когда группа «Битлз» спела, что «любовь – это всё, что нам нужно», то даже не понимала, насколько была права. Так, дедушка Гото (Мбах Гото) был самым старым жителем на Земле. Он умер в 2017 году, когда ему исполнилось 146 лет. Гото всю жизнь курил, вёл не самый здоровый образ жизни. Когда у него спросили рецепт долголетия, то он ответил, что «моя жизнь столь длительна, потому что меня окружают люди, которые сильно меня любят и заботятся обо мне». Его слова подтвердили и недавние исследования, которые выяснили, что люди с широким кругом общения имеют прекрасное физическое и психическое здоровье, а также низкий уровень смертности.

Питаться местной едой

Вайолет Браун, умершая в сентябре 2017 года в возрасте 117 лет, была старейшим живущим верифицированным жителем нашей планеты и острова Ямайки, которая всю жизнь, по её словам, сидела на определённой диете. Она ела манго, картофель, хлеб, апельсины и другие типичные продукты острова, находящегося в Карибском море, исключая только свинину и курицу. К тому же, она никогда не пила спиртные напитки.

Итак, если вы хотите стать долгожителем, то вам нужно стать добрее, отзывчивее, чтобы вас окружали любящие люди, никогда не поддаваться панике, уметь расслабляться, больше пить и питаться продуктами, которые выросли на вашей родной земле! Как видите, ничего сложного…