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Домашний гамбургер с котлетой: рецепт пошагово с фото

Домашний гамбургер ничем не уступает по вкусу магазинному, поэтому любители фаст-фуда вполне могут кушать то, что любят, но при этом быть уверенными в качестве продукта.

 

Домашний гамбургер с котлетой: рецепт пошагово с фото

 

Приготовить гамбургер с печёночной котлетой под силу любой хозяйке. К тому же, это ещё и сэкономит ваш семейный бюджет, ведь фаст-фуд сейчас очень дорогой.

 

Булочки для домашнего бутерброда должны быть очень мягкими и нежными, но при этом не сильно рыхлыми. Такую выпечку вы сможете испечь сами. А учитывая, что рецепт теста совсем простой и не затратный, то его ещё можно назвать бюджетным.

В качестве начинки используются печёночные котлеты, которые можно приготовить разными способами. Например, мелко нарезать печень, добавить соль и специи, мелко порубить морковь и лук, яйцо и муку. Затем обжарить на сковороде. Ещё печень можно измельчить в кухонном комбайне, тогда котлета получится более нежной. Кто-то вообще любит класть отбивную из печени. В общем, вариантов масса, а вы выбирайте тот, который вам больше нравится.

 

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Также есть масса заправок для бургеров на все случаи жизни. И для худеющих – нежирная сметана или несладкий йогурт, и для любителей жирного – майонез. Овощи тоже подбирайте на свой вкус, но обязательно должны быть огурцы и сладкий перец. Что касается зелени, то кроме укропа подойдут и листья салата или руколла.

Ингредиенты

Тесто для 9 булочек:

  • вода – стакан,
  • сахар – 3 ст. ложки,
  • соль – 1/3 ч. ложки,
  • мука пшеничная – 10-12 ст. ложек с горкой,
  • масло сливочное – 25 граммов.

Начинка:

  • печёночная котлета – 9 шт.,
  • сметана – 4-5 ст. ложек,
  • огурец – 1-2 шт.,
  • укроп – 3-4 веточки,
  • сладкий перец – 1 шт.,
  • соль – по желанию.

Рецепт приготовления

В тёплую воду (40-42 градуса) засыпьте дрожжи и сахар.

 

Засыпьте дрожжи и сахар, фото 1

 

Засыпьте 6-7 столовых ложек муки. 

 

Добавить муку фото 2

 

Хорошо помешайте тесто, поставьте в тёплое место для поднятия на 20 минут.

 

Перемешать тесто для булочек фото 3

 

Сливочное масло растопите на водяной бане и перелейте в миску с опарой.

 

Влить растопленное сливочное масло фото 4

 

Засыпьте ещё 4-5 столовых ложек муки, помешайте и уберите в тёплое место на 15-20 минут.

 

Добавить еще муки в тесто для булочек фото 5

 

Через время тесто поднимется. Если оно будет слишком жидким, то засыпьте ещё муку и помешайте. Тесто не должно быть густым, его не нужно вымешивать руками.

 

Дайте тесту для булочек подойти фото 6

 

Ложкой выложите тесто на противень, смазанный растительным маслом.

 

Выложить тесто для булочек ложкой на противень фото 7

 

Выпекайте булочки для гамбургера при температуре 170 градусов около 30 минут. Несмотря на свой неидеальный вид, булочки получаются очень вкусными. Они имеют нежную мякоть внутри и хрустящий низ. На второй день и низ у булочек становится мягким.

 

Выпекать булочки для гамбургеров до готовности фото 8

 

Булочку для гамбургеров разрезать фото 9

 

Выложить в гамбургер котлету фото 10

 

Разрежьте булочку на две части, низ смажьте сметаной и положите печёночную котлету.

 

Смазать сметаной, посыпать укропом фото 11

 

Сверху котлету тоже смажьте сметаной и посыпьте укропом.

 

Добавить огурец фото 12

 

Выложите тонко нарезанные колечками огурцы.

 

Добавить в гамбургер перец фото 13

 

И колечки сладкого перца.

 

Добавьте еще раз сметаны и укроп фото 14

 

Снова посыпьте начинку укропом и капните сметаны.

 

Накрыть другой частью булки гамбургер фото 15

 

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Закрывайте гамбургер сверху второй половинкой булочки и можно кушать.

 

Домашний гамбургер с котлетой: рецепт пошагово с фото 16

 


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Автор:
Сегодня, 08:04

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