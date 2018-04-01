Домашний гамбургер с котлетой: рецепт пошагово с фото

Домашний гамбургер ничем не уступает по вкусу магазинному, поэтому любители фаст-фуда вполне могут кушать то, что любят, но при этом быть уверенными в качестве продукта.

Приготовить гамбургер с печёночной котлетой под силу любой хозяйке. К тому же, это ещё и сэкономит ваш семейный бюджет, ведь фаст-фуд сейчас очень дорогой.

Булочки для домашнего бутерброда должны быть очень мягкими и нежными, но при этом не сильно рыхлыми. Такую выпечку вы сможете испечь сами. А учитывая, что рецепт теста совсем простой и не затратный, то его ещё можно назвать бюджетным.

В качестве начинки используются печёночные котлеты, которые можно приготовить разными способами. Например, мелко нарезать печень, добавить соль и специи, мелко порубить морковь и лук, яйцо и муку. Затем обжарить на сковороде. Ещё печень можно измельчить в кухонном комбайне, тогда котлета получится более нежной. Кто-то вообще любит класть отбивную из печени. В общем, вариантов масса, а вы выбирайте тот, который вам больше нравится.

Также есть масса заправок для бургеров на все случаи жизни. И для худеющих – нежирная сметана или несладкий йогурт, и для любителей жирного – майонез. Овощи тоже подбирайте на свой вкус, но обязательно должны быть огурцы и сладкий перец. Что касается зелени, то кроме укропа подойдут и листья салата или руколла.

Ингредиенты

Тесто для 9 булочек:

вода – стакан,

сахар – 3 ст. ложки,

соль – 1/3 ч. ложки,

мука пшеничная – 10-12 ст. ложек с горкой,

масло сливочное – 25 граммов.

Начинка:

печёночная котлета – 9 шт.,

сметана – 4-5 ст. ложек,

огурец – 1-2 шт.,

укроп – 3-4 веточки,

сладкий перец – 1 шт.,

соль – по желанию.

Рецепт приготовления

В тёплую воду (40-42 градуса) засыпьте дрожжи и сахар.

Засыпьте 6-7 столовых ложек муки.

Хорошо помешайте тесто, поставьте в тёплое место для поднятия на 20 минут.

Сливочное масло растопите на водяной бане и перелейте в миску с опарой.

Засыпьте ещё 4-5 столовых ложек муки, помешайте и уберите в тёплое место на 15-20 минут.

Через время тесто поднимется. Если оно будет слишком жидким, то засыпьте ещё муку и помешайте. Тесто не должно быть густым, его не нужно вымешивать руками.

Ложкой выложите тесто на противень, смазанный растительным маслом.

Выпекайте булочки для гамбургера при температуре 170 градусов около 30 минут. Несмотря на свой неидеальный вид, булочки получаются очень вкусными. Они имеют нежную мякоть внутри и хрустящий низ. На второй день и низ у булочек становится мягким.

Разрежьте булочку на две части, низ смажьте сметаной и положите печёночную котлету.

Сверху котлету тоже смажьте сметаной и посыпьте укропом.

Выложите тонко нарезанные колечками огурцы.

И колечки сладкого перца.

Снова посыпьте начинку укропом и капните сметаны.

Закрывайте гамбургер сверху второй половинкой булочки и можно кушать.