8 вещей, которые ваши друзья никогда не скажут о ваших отношениях

Прекрасно, когда пара обсуждает все свои проблемы вместе, ища выход из них, но часто бывает так, что утешение один из партнёров ищет на стороне – у друзей, родных или близких. Безусловно, они выслушают и, скорее всего, примут точку зрения того, кто пришёл к ним «поплакаться в жилетку», так как не смогут сказать ему в лицо то, что думают на самом деле. Во-первых, они не хотят обидеть человека, открывшего им душу, а во-вторых, не желают испортить с ним отношения.

Чего друзья никогда не скажут о ваших отношениях вам в глаза

Исследователи, проведя опрос среди множества респондентов, пришли к выводу, что есть 8 вещей, которые ваши друзья никогда не скажут о ваших взаимоотношениях, но при этом подумают, что причина многих ссор и недомолвок заключается не только в вашем партнёре, но и в вас.

1. Не стоит говорить плохое о своём партнёре у него за спиной. Конечно, выпустить пар и поделиться со своими близкими людьми можно и даже нужно. Главное, не выставлять свою половинку монстром, а себя жертвой, даже если очень хочется, чтобы пожалели и приласкали. Вы только представьте на минутку, что во время вашего рассказа заходит «палач» и слышит всё, что вы о нём говорите. Будет неудобно и вам, и ему, но хуже всего слушателям, которые непричастны к вашему выступлению. Наверняка при следующей встрече с вашей второй половинкой им будет очень неловко смотреть ему в глаза.

2. Родители и родственники не должны вмешиваться в ваш брак. Даже если вы близки со своими родителями, братьями, сёстрами, дядями и тётями, они не имеют никакого права голоса в решении вопросов относительно вашей пары. Так как совет, как повести себя в спорной ситуации, возникшей в вашем союзе, от людей, которые вас хорошо знают и любят, не будет верным. Только вы вдвоём должны решать, когда и на какую сменить работу, завести ли вам ребёнка или же купить жильё. Если в вашу жизнь начнут лезть родные и рекомендовать то, что впоследствии приведёт к негативному результату, то обвинять вы будете именно их. Поэтому пусть это будут только ваши мысли и действия.

3. Не пытайтесь его изменить. Он такой, какой есть, и это не зависит ни от того, как его воспитали родители, ни от того, являлся ли он первенцем в семье или же был любимцем у бабушки. Не стоит ждать, что он изменится рядом с вами. Хотя вероятность этого есть, если он начнёт работать над собой ради вас. Поэтому не стоит обвинять весь его род в том, что он такой ужасный. Это никому не приятно, тем более его близким, которые и так знают о его недостатках, но никогда не скажут вам об этом, потому что он их родной человек. Если он вам так не нравится, просто расстаньтесь с ним, или же терпите.

4. Пожалейте его. Если он вынужден работать сверхурочно, то не стоит его обвинять в этом, а тем более жаловаться на его загруженность друзьям или близким. Поверьте, они вас не поймут, даже если сделают вид, что очень жалеют. Скорее всего, первая их мысль будет, что если он так много работает, то значит, и много зарабатывает, соответственно, обеспечивает семью. И очень удивительно, чем вы не довольны. Лучше посочувствуйте своему любимому, поддержите вкусным ужином и приятной беседой после тяжёлого трудового дня.

5. Жизнь без него. Часто женщины, в жизни которых появляется любимый, перестают общаться с другими, зацикливаясь полностью на нём. И мало какая подруга скажет в лицо, что хватит сидеть дома и ждать у окошка своего ненаглядного, лучше спуститься вниз и немного потусить, например, устроив совместный шопинг. Поэтому давайте без совета друзей выходить в люди из своего изолированного мирка для двоих. Обязательно находите место для своих знакомых и друзей, которые раньше являлись частью вашей жизни, вспомните о своём хобби – это даже пойдёт на пользу вашим отношениям.

6. Если он вам так не нравится, то почему вы до сих пор вместе? Если с каждым днём список жалоб к нему растёт, то стоит задуматься, что вы делаете вместе. Конечно, не обязательно тут же всё ломать и начинать всем рассказывать о его недостатках, лучше уделить больше времени для исправления сложившейся ситуации, но при условии, что вы в этом заинтересованы. Вывод один: не стоит заручаться поддержкой знакомых, а действовать самостоятельно – либо вы вместе, либо расстаётесь. Но это только ваше решение.

7. Не нужно мстить. Когда вы на его разбросанные носки отвечаете невымытой посудой, а на его постоянное курение в квартире - разбрызгиванием неприятных ему духов, то вы поступаете глупо. Конечно, вам об этом не скажут ваши знакомые, но наверняка их совет был бы, что лучше поговорить со своим любимым о том, что вам не нравится. Так как если вы на его выходки реагируете подобным образом, то в сложившейся ситуации виноваты тоже.

8. Не надо осуждать своего партнёра прилюдно. Вы находитесь в компании и начинаете, например, упрекать свою вторую половинку в том, что он не может зарабатывать нормальные деньги или же ест безмерно. В таком случае не удивляйтесь, если очень скоро вас не захотят видеть в этой компании. Никому не будет приятно быть замешанным в чужие семейные разборки. Своим поведением вы смутите друзей, поэтому дождитесь, когда останетесь один на один, чтобы обсудить проблему.