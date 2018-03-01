Пасхальный кулич: поделка своими руками. Мастер-класс с фото

Уже совсем близко главный весенний праздник – Пасха и самое время делать пасхальные поделки своими руками вместе с детьми. Множество людей считает этот день едва ли не самым главным в году, поэтому и готовятся к нему заранее. Этот мастер-класс с фото понравится тем, кому нравится декорировать свой дом различными предметами с символикой праздника (гирлянды в виде яиц, веночки из вербы и т.п.), кто любит делать небольшие памятные подарки родственникам.

Эту детскую пасхальную поделку можно представить на конкурсе в детском саду или школе. Сделать магнит на холодильник в виде Пасхального кулича с крашеными яйцами совсем не сложно, если воспользоваться этим пошаговым мастер-классом с фотографиями.

Необходимые материалы для пасхальной поделки-магнита своими руками:

небольшие кусочки фетра;

клей;

магнит;

швейные нитки.

Мастер-класс детской поделки «Пасхальный кулич» с пошаговыми фото

1) Для начала нужно распечатать шаблон, выбирая размер будущего магнита при печати. Советую делать не слишком большой, но и не мелочиться, ориентируйтесь на средний размер магнитиков, которыми наверняка завешан Ваш холодильник. У меня получился 6,5 * 5,8 см, можно было сделать чуточку крупнее.



А если Вы умеете рисовать, то с лёгкостью сможете придумать свой вариант кулича.

2) Теперь желательно наклеить распечатанные шаблоны на картон, так будет удобнее работать (я делала много магнитов, и обводить просто бумажку было бы очень хлопотно).



Обводим и выкраиваем детали из фетра. Глазурь делаем из белого фетра, а кулич - из коричневого, яйца могут быть любыми на Ваше усмотрение.

3) Теперь нужно взять кусочек фетра такого размера, чтобы все выкройки, сложенные в готовую композицию, могли уместиться на нём. Я взяла обрезок красного цвета, т.к. его у меня много. Он всё равно будет с изнаночной стороны и в глаза бросаться не будет.



Приложить деталь кулича на основу, сверху наложить выкройку белого цвета. Сшить их между собой, строчка должна быть очень близко к краю изделия. Если нет машинки, можно сделать красивые швы вручную. Есть рукодельницы, которые при работе с фетром не шьют вовсе, а крепят детали друг к другу при помощи клея – это тоже допустимо, как вариант, но, на мой взгляд, смотрится гораздо менее эффектно, словно какая-то незаконченная работа.

4) Далее нужно сделать строчку по боковым сторонам кулича, а так же пришить яйца, которые будут располагаться по краям. Нитки не обрезать близко к изделию, потом пригодятся.

5) Пришить третье яйцо поверх первых двух. Концы нитей вывести наизнанку.

6) С изнаночной стороны связать их попарно крепкими двойными узлами. Это необходимо, т.к. закрепочные стежки мы не делали, дабы не испортить вид изделия. Обрезать концы близко к узелкам.

7) Можно конечно заморочиться на то, чтобы каждое яйцо пришивать нитью подходящего цвета… Если есть желание, то, пожалуйста, делайте.



Далее надо аккуратно обрезать фоновый фетр. Я делаю это маникюрными ножничками, они очень острые и достаточно «маневренные», в любые даже самые неудобные места ими легко добраться.

8) Осталось только приклеить к изнаночной стороне небольшой магнит. Очень хорошо держит термоклей, а также «Титан», «Момент-кристалл».

9) И добавить кондитерскую посыпку на глазурь. Можете использовать мелкий бисер, блёстки и т.п. Я использовала подручный материал – обрезки фетра разных цветов, вырезала небольшие кружочки и просто приклеила их.

Получился ну о-о-очень бюджетный сувенир, который делается за небольшое количество времени, а главное – выглядит отлично! Можно дарить друзьям.