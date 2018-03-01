Макияж на выпускной для зелёных глаз: урок пошагово с фото
В сегодняшнем уроке вы узнаете, как можно подчеркнуть красоту зелёных глаз для выпускного вечера. Макияж на выпускной для зелёных глаз может быть абсолютно разным, но всё же девушки отдают предпочтение тёмным и насыщенным вариантам с губами в оттенке нюд. Как раз в этом уроке мы пошагово с фото рассмотрим технику макияжа смоки.
Для создания макияжа на выпускной для зелёных глаз понадобятся:
- коричневая подводка;
- светло-золотистые тени (белое золото);
- зелёные тени в болотном оттенке;
- чёрный каял;
- чёрные тени;
- тушь для ресниц;
- кисти для макияжа;
- тени или карандаш для бровей;
- тональная основа.
Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз, пошагово с фото
1) Этот зелёный смоки выполняется очень просто и быстро, если у вас есть подходящие кисти и косметика. Вместо коричневой подводки вы можете использовать коричневый карандаш для век. Так как макияж на выпускной обычно делается с утра или в обед, то до вечера он должен идеально сохраниться. Поэтому лучше всего подобрать подложку в коричневом цвете с водостойкой текстурой, чтобы тени не скатывались и макияж выглядел безупречно. Покройте кожу тональной основой, затрагивая веки и тем самым выравнивая тон. Бровь прокрасьте в подходящем оттенке при помощи теней или карандаша.
2) Как обычно, смоки-макияж в начале выполнения смотрится очень грязным и неаккуратным. Но стоит проявить терпение и вы получите отличный результат. Сперва наносим коричневую подложку на всё подвижное веко до верхней складки. Если выбранная вами подложка быстро высыхает, то лучше проработать тушёвку сразу или работать в ускоренном темпе.
3) Затем прокрашиваем нижнее веко и соединяем линии как во внешнем, так и во внутреннем уголках.
4) Плотной кистью-бочонком растушёвываем границу подводки. Тушёвка увеличится приблизительно на 0,5 см.
5) Затем эту тушёвку покрываем золотистыми светлыми тенями (белое золото). Прорабатываем таким образом всю форму глаза и уводим тонкий слой теней под бровь. Более интенсивный слой теней наносим во внутренний уголок глаза.
6) Как видите, сочетание золотистого оттенка с коричневым даёт лёгкий оттенок с зеленцой, что позволит нам выполнить красивый и плавный переход с более тёмного зелёного цвета. Как раз его наносим на всю коричневую деталь, которая осталась без теней.
7) Кистью растушёвываем зелёный цвет на золотистый. Сразу можно заметить как проявляется зелёный пигмент в глазах.
8) Сделаем смоки более насыщенным при помощи чёрного цвета. Углубляем оттенок по верхнему ресничному ряду, прокрашивая межресничное пространство, и растушёвываем, постепенно расширяя стрелку ко внешнему уголку.
9) Прокрашиваем нижнюю слизистую и стушёвываем карандаш на нет.
10) Продублируем чёрный карандаш тенями, чтобы его закрепить.
11) Очень интенсивно прокрашиваем ресницы и получаем красивый смоки-макияж на выпускной для зелёных глаз.
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