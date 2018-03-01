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Макияж на выпускной для зелёных глаз: урок пошагово с фото

В сегодняшнем уроке вы узнаете, как можно подчеркнуть красоту зелёных глаз для выпускного вечера. Макияж на выпускной для зелёных глаз может быть абсолютно разным, но всё же девушки отдают предпочтение тёмным и насыщенным вариантам с губами в оттенке нюд. Как раз в этом уроке мы пошагово с фото рассмотрим технику макияжа смоки.

 

Макияж на выпускной для зелёных глаз: фото

 

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Для создания макияжа на выпускной для зелёных глаз понадобятся:

  • коричневая подводка;
  • светло-золотистые тени (белое золото);
  • зелёные тени в болотном оттенке;
  • чёрный каял;
  • чёрные тени;
  • тушь для ресниц;
  • кисти для макияжа;
  • тени или карандаш для бровей;
  • тональная основа.

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз, пошагово с фото

1) Этот зелёный смоки выполняется очень просто и быстро, если у вас есть подходящие кисти и косметика. Вместо коричневой подводки вы можете использовать коричневый карандаш для век. Так как макияж на выпускной обычно делается с утра или в обед, то до вечера он должен идеально сохраниться. Поэтому лучше всего подобрать подложку в коричневом цвете с водостойкой текстурой, чтобы тени не скатывались и макияж выглядел  безупречно. Покройте кожу тональной основой, затрагивая веки и тем самым выравнивая тон. Бровь прокрасьте в подходящем оттенке при помощи теней или карандаша.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 1

 

2) Как обычно, смоки-макияж в начале выполнения смотрится очень грязным и неаккуратным. Но стоит проявить терпение и вы получите отличный результат. Сперва наносим коричневую подложку на всё подвижное веко до верхней складки. Если выбранная вами подложка быстро высыхает, то лучше проработать тушёвку сразу или работать в ускоренном темпе.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 2

 

3) Затем прокрашиваем нижнее веко и соединяем линии как во внешнем, так и во внутреннем уголках.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 3

 

4) Плотной кистью-бочонком растушёвываем границу подводки. Тушёвка увеличится приблизительно на 0,5 см.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 4

 

5) Затем эту тушёвку покрываем золотистыми светлыми тенями (белое золото). Прорабатываем таким образом всю форму глаза и уводим тонкий слой теней под бровь. Более интенсивный слой теней наносим во внутренний уголок глаза.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 5

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 6

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 7

 

6) Как видите, сочетание золотистого оттенка с коричневым даёт лёгкий оттенок с зеленцой, что позволит нам выполнить красивый и плавный переход с более тёмного зелёного цвета. Как раз его наносим на всю коричневую деталь, которая осталась без теней.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 8

 

7) Кистью растушёвываем зелёный цвет на золотистый. Сразу можно заметить как проявляется зелёный пигмент в глазах.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 9

 

8) Сделаем смоки более насыщенным при помощи чёрного цвета. Углубляем оттенок по верхнему ресничному ряду, прокрашивая межресничное пространство, и растушёвываем, постепенно расширяя стрелку ко внешнему уголку.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 10

 

9) Прокрашиваем нижнюю слизистую и стушёвываем карандаш на нет.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 11

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 12

 

10) Продублируем чёрный карандаш тенями, чтобы его закрепить.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 13

 

11) Очень интенсивно прокрашиваем ресницы и получаем красивый смоки-макияж на выпускной для зелёных глаз.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз: фото 14

 

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Макияж на выпускной для зелёных глаз: фото

 

Макияж на выпускной для зелёных глаз: фото

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Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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