Макияж на выпускной для зелёных глаз: урок пошагово с фото

В сегодняшнем уроке вы узнаете, как можно подчеркнуть красоту зелёных глаз для выпускного вечера. Макияж на выпускной для зелёных глаз может быть абсолютно разным, но всё же девушки отдают предпочтение тёмным и насыщенным вариантам с губами в оттенке нюд. Как раз в этом уроке мы пошагово с фото рассмотрим технику макияжа смоки.

Для создания макияжа на выпускной для зелёных глаз понадобятся:

коричневая подводка;

светло-золотистые тени (белое золото);

зелёные тени в болотном оттенке;

чёрный каял;

чёрные тени;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа;

тени или карандаш для бровей;

тональная основа.

Урок макияжа на выпускной вечер для зелёных глаз, пошагово с фото

1) Этот зелёный смоки выполняется очень просто и быстро, если у вас есть подходящие кисти и косметика. Вместо коричневой подводки вы можете использовать коричневый карандаш для век. Так как макияж на выпускной обычно делается с утра или в обед, то до вечера он должен идеально сохраниться. Поэтому лучше всего подобрать подложку в коричневом цвете с водостойкой текстурой, чтобы тени не скатывались и макияж выглядел безупречно. Покройте кожу тональной основой, затрагивая веки и тем самым выравнивая тон. Бровь прокрасьте в подходящем оттенке при помощи теней или карандаша.

2) Как обычно, смоки-макияж в начале выполнения смотрится очень грязным и неаккуратным. Но стоит проявить терпение и вы получите отличный результат. Сперва наносим коричневую подложку на всё подвижное веко до верхней складки. Если выбранная вами подложка быстро высыхает, то лучше проработать тушёвку сразу или работать в ускоренном темпе.

3) Затем прокрашиваем нижнее веко и соединяем линии как во внешнем, так и во внутреннем уголках.

4) Плотной кистью-бочонком растушёвываем границу подводки. Тушёвка увеличится приблизительно на 0,5 см.

5) Затем эту тушёвку покрываем золотистыми светлыми тенями (белое золото). Прорабатываем таким образом всю форму глаза и уводим тонкий слой теней под бровь. Более интенсивный слой теней наносим во внутренний уголок глаза.

6) Как видите, сочетание золотистого оттенка с коричневым даёт лёгкий оттенок с зеленцой, что позволит нам выполнить красивый и плавный переход с более тёмного зелёного цвета. Как раз его наносим на всю коричневую деталь, которая осталась без теней.

7) Кистью растушёвываем зелёный цвет на золотистый. Сразу можно заметить как проявляется зелёный пигмент в глазах.

8) Сделаем смоки более насыщенным при помощи чёрного цвета. Углубляем оттенок по верхнему ресничному ряду, прокрашивая межресничное пространство, и растушёвываем, постепенно расширяя стрелку ко внешнему уголку.

9) Прокрашиваем нижнюю слизистую и стушёвываем карандаш на нет.

10) Продублируем чёрный карандаш тенями, чтобы его закрепить.

11) Очень интенсивно прокрашиваем ресницы и получаем красивый смоки-макияж на выпускной для зелёных глаз.