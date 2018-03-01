Рулет из шоколадных блинов с творогом, рецепт с фото
Рулет из шоколадных блинов с творогом - очень вкусное и оригинальное блюдо. Таким образом из обычных блинов можно приготовить вкусный и красивый десерт.
Рулет очень нравится и детям и взрослым, готовить его сплошное удовольствие, а рецепт с фото подскажет консистенцию теста и шаги приготовления.
Ингредиенты для приготовления рулета из шоколадных блинов с творогом
Для блинчиков:
- мука пшеничная - 1 стакан
- куриные яйца - 2 шт.
- молоко - 1,5-2 стакана
- какао-порошок - 50 г
- сахар - 1 ст.л.
- масло растительное - 1 ст.л.
Для начинки:
- смородина, перетёртая с сахаром (или варенье) - 150 г
- творог - 300 г
- мёд - 1 ст.л.
Время приготовления: 40 минут + 30 минут на расстойку теста и 20 минут в холодильнике.
Способ приготовления рулета из шоколадных блинов с творогом
Подготовьте все ингредиенты для приготовления шоколадных блинных рулетиков. Вам понадобится мука, яйца, молоко, какао, творог, сахар и чёрная смородина, перетёртая с сахаром.
В большой миске соедините все ингредиенты для блинчиков.
Взбейте миксером или венчиком до однородного состояния. В готовое тесто добавьте растительное масло и перемешайте.
Дайте тесту постоять 30 минут.
Жарьте блинчики на разогретой блинной сковородке с двух сторон по 1 минуте.
Готовые блины снимайте деревянной лопаточкой и складывайте на тарелку.
Творог соедините с мёдом и хорошо перемешайте. Можно воспользоваться погружным блендером, но не допустите, чтобы творог стал жидким.
На блинчик выложите примерно 2 столовых ложки творожной массы и распределите по всей поверхности.
Затем на творожную массу выложите смородину, перетёртую с сахаром. Вместо неё можно использовать любое варенье или джем.
Аккуратно сверните плотный рулетик. Таким образом приготовьте все блинчики.
Поставьте их в холодильник на 20-30 минут.
Перед подачей выньте рулетики из холодильника и острым ножом под углом срежьте края. Затем разрежьте каждый шоколадный рулетик на порционные кусочки.
Выложите шоколадные блинные рулетики на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!
|Постные рецепты
|Пасхальные рецепты
|Пасхальные поделки
» Напитки
Популярные рецепты
Праздничные рецепты