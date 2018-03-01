Рулет из шоколадных блинов с творогом, рецепт с фото

Рулет из шоколадных блинов с творогом - очень вкусное и оригинальное блюдо. Таким образом из обычных блинов можно приготовить вкусный и красивый десерт.

Рулет очень нравится и детям и взрослым, готовить его сплошное удовольствие, а рецепт с фото подскажет консистенцию теста и шаги приготовления.

Ингредиенты для приготовления рулета из шоколадных блинов с творогом

Для блинчиков:

мука пшеничная - 1 стакан

куриные яйца - 2 шт.

молоко - 1,5-2 стакана

какао-порошок - 50 г

сахар - 1 ст.л.

масло растительное - 1 ст.л.

Для начинки:

смородина, перетёртая с сахаром (или варенье) - 150 г

творог - 300 г

мёд - 1 ст.л.

Время приготовления: 40 минут + 30 минут на расстойку теста и 20 минут в холодильнике.

Способ приготовления рулета из шоколадных блинов с творогом

Подготовьте все ингредиенты для приготовления шоколадных блинных рулетиков. Вам понадобится мука, яйца, молоко, какао, творог, сахар и чёрная смородина, перетёртая с сахаром.

В большой миске соедините все ингредиенты для блинчиков.

Взбейте миксером или венчиком до однородного состояния. В готовое тесто добавьте растительное масло и перемешайте.

Дайте тесту постоять 30 минут.

Жарьте блинчики на разогретой блинной сковородке с двух сторон по 1 минуте.

Готовые блины снимайте деревянной лопаточкой и складывайте на тарелку.

Творог соедините с мёдом и хорошо перемешайте. Можно воспользоваться погружным блендером, но не допустите, чтобы творог стал жидким.

На блинчик выложите примерно 2 столовых ложки творожной массы и распределите по всей поверхности.

Затем на творожную массу выложите смородину, перетёртую с сахаром. Вместо неё можно использовать любое варенье или джем.

Аккуратно сверните плотный рулетик. Таким образом приготовьте все блинчики.

Поставьте их в холодильник на 20-30 минут.

Перед подачей выньте рулетики из холодильника и острым ножом под углом срежьте края. Затем разрежьте каждый шоколадный рулетик на порционные кусочки.

Выложите шоколадные блинные рулетики на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.