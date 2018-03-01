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Рулет из шоколадных блинов с творогом, рецепт с фото

Рулет из шоколадных блинов с творогом - очень вкусное и оригинальное блюдо. Таким образом из обычных блинов можно приготовить вкусный и красивый десерт.

 

Рулет из шоколадных блинов с творогом, рецепт с фото

 

Рулет очень нравится и детям и взрослым, готовить его сплошное удовольствие, а рецепт с фото подскажет консистенцию теста и шаги приготовления.

 

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Ингредиенты для приготовления рулета из шоколадных блинов с творогом

Для блинчиков:

  • мука пшеничная - 1 стакан 
  • куриные яйца - 2 шт.
  • молоко - 1,5-2 стакана
  • какао-порошок - 50 г
  • сахар - 1 ст.л.
  • масло растительное - 1 ст.л.

Для начинки:

  • смородина, перетёртая с сахаром (или варенье) - 150 г
  • творог - 300 г
  • мёд - 1 ст.л.

Время приготовления: 40 минут + 30 минут на расстойку теста и 20 минут в холодильнике.

 

Ингредиенты для приготовления рулета из шоколадных блинов с творогом фото1

Способ приготовления рулета из шоколадных блинов с творогом

Подготовьте все ингредиенты для приготовления шоколадных блинных рулетиков. Вам понадобится мука, яйца, молоко, какао, творог, сахар и чёрная смородина, перетёртая с сахаром. 

 

Соедините все ингредиенты для блинчиков фото 2

 

В большой миске соедините все ингредиенты для блинчиков. 

 

Взбейте тесто для блинов до однородности фото 3

 

Взбейте миксером или венчиком до однородного состояния. В готовое тесто добавьте растительное масло и перемешайте. 

 

Дайте тесту постоять 30 минут.

 

Жарить блины до готовности фото 4

 

Жарьте блинчики на разогретой блинной сковородке с двух сторон по 1 минуте.

 

Готовые блины снимайте деревянной лопаточкой и складывайте на тарелку.

 

Выложить творожную начинку фото 5

 

Творог соедините с мёдом и хорошо перемешайте. Можно воспользоваться погружным блендером, но не допустите, чтобы творог стал жидким.

 

На блинчик выложите примерно 2 столовых ложки творожной массы и распределите по всей поверхности.

 

Выложите смородину фото 6

 

Затем на творожную массу выложите смородину, перетёртую с сахаром. Вместо неё можно использовать любое варенье или джем. 

 

Сверните плотный рулетик с творожной начинкой фото 7

 

Аккуратно сверните плотный рулетик. Таким образом приготовьте все блинчики. 

 

Охладите рулет из шоколадных блинов с творогом фото 8

 

Поставьте их в холодильник на 20-30 минут.

 

Разрежьте каждый шоколадный рулетик фото 9

 

Перед подачей выньте рулетики из холодильника и острым ножом под углом срежьте края. Затем разрежьте каждый шоколадный рулетик на порционные кусочки.

 

Рулет из шоколадных блинов с творогом посыпьте сахарной пудрой фото 10

 

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Выложите шоколадные блинные рулетики на тарелку и посыпьте сахарной пудрой. 

 

Рулет из шоколадных блинов с творогом, рецепт

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Автор:
Сегодня, 07:56

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