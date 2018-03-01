Оригинальный подарок подруге на 8 марта: идеи на любой вкус
8 Марта – это почти как Новый Год, но только для женщин. Приятно, что празднует его много людей, точнее прекрасная половина человечества, а это значит, что можно побаловать подружек подарками. Чтобы выбрать оригинальный подарок подруге на 8 марта, смотрите идеи на любой вкус и бюджет. Итак, что же можно презентовать им на 8 Марта?
Идеи оригинальных подарков подруге на 8 марта
Для красоты
В этой сфере идей для подарков множество, ведь нам, женщинам, никогда не будет мало всех этих штучек для красоты. Но вместо очередного блеска для губ лучше поискать любимой подруге в подарок на 8 марта что-то понеобычнее.
- Подставка для бьюти-блендеров. Наверняка у вашей подружки есть знаменитый спонж, и хранить его в такой подставке практично и гигиенично.
- Полотенце для волос. Для сушки волос прекрасно подойдёт специальное полотенце, которое заматывается как тюрбан и закрепляется с помощью пуговички.
- Дорожная косметичка. В ней всё будет под рукой и в порядке – кисти отдельно, тюбики отдельно, тени и помады в специальном отделении.
- Палитра и шпатель для смешивания текстур. Пусть подруга берёт пример с визажистов и экспериментирует с цветами и текстурами декоративной косметики, смело смешивая их. Для этого понадобится удобная палитра из нержавеющей стали с двусторонним шпателем.
- Кисточка-селёдка. Милая и очень фотогеничная кисточка, которая поместится в любой косметичке. Подходит как для кремовых, так и для рассыпчатых текстур.
- Силиконовая подушечка для очистки кистей. Кисти надо держать в чистоте, а все продвинутые визажисты уже давно очищают их с помощью такой удобной силиконовой рукавички.
Для гаджетов
Нашу жизнь заполнили различные девайсы, поэтому вашей подруге всегда пригодится какая-нибудь новая вещица для них.
- Чехол с лапкой для телефона. Это и милота, и снятие стресса в одном флаконе. На чехле есть мягкая лапка, к которой так и хочется прикасаться.
- Органайзер для гаджетов. С такой штукой проблема запутанных проводов и наушников исчезнет навсегда. Также в органайзере удобно хранить флешки, mp3-проигрыватели, пауэр-банки и другие гаджеты.
- Держатель для телефона в виде звезды с кольцом. С помощью такой штучки можно крепко держать телефон в руке или использовать колечко как подставку, причём, оно вращается и может использоваться при разных положениях телефона.
- Пульт для фотоаппарата. Если у подруги есть фотоаппарат и она любит делать селфи, то пульт для дистанционного спуска затвора фотокамеры - просто незаменимая вещь.
- Портативная водонепроницаемая колонка. Теперь подруга сможет слушать любимую музыку и в душе.
- 3-в-1 объектив для смартфонов. Если штатных способностей встроенной камеры не хватает, поможет внешний девайс, сочетающий в себе макро, рыбий глаз и универсальный объективы.
Для дома
Добавить в свой дом немного тепла и красоты никогда не помешает, поэтому милые вещицы для дома можно дарить всем и всегда.
- Термокружка. Она отлично держит тепло, очень мило выглядит и отличается функциональностью и компактными размерами.
- Тарелка в виде Микки Мауса. Необычная тарелка в виде головы знаменитого мышонка хороша ещё и тем, что в её дополнительные отсеки можно положить разную еду, не смешивая.
- Карточки для украшения стен. В эти карточки из крафтового картона можно вставить фотографии и открытки и развесить их в виде гирлянды или коллажа.
- Наволочки для подушек. Красивых стильных подушек много не бывает, и наволочек к ним тоже. Лучше дарить набором, тогда можно оформить свой диван или кровать в одном стиле.
- Светодиодный светильник. Мимишные светильники в виде мороженого работают от батареек и могут украсить любое место в комнате вашей подружки.
- Ультразвуковой увлажнитель USB. Полезная компактная штучка не только увлажняет воздух, но и может ароматизировать его.
Для фитнеса
Вести активный образ жизни сейчас модно, поэтому полезное дополнение для занятий фитнесом подруге в качестве подарка не помешает.
- Коврик для йоги. На таком коврике можно заниматься не только йогой, для пилатеса, стретчинга или утренней зарядки он тоже подойдёт.
- Чехол под смартфон для бега. Чтобы брать смартфон на пробежку и слушать любимую музыку, просто необходим удобный чехол, одевающийся на руку.
- Бутылка для фитнеса. Воду надо пить не только в спортзале, может, такая красивая бутылка для воды приучит вашу подругу пить положенные полтора литра воды в день?
- Беспроводной датчик частоты пульса с Bluetooth. Доказано, что эффективнее заниматься фитнесом в определённом интервале сердечного пульса, а поможет следить за ним такой бесконтактный датчик.
- Тренажёр-резинка. С такой эластичной лентой тренировки вашей подруги станут намного эффективнее и разнообразнее. А ещё она яркая, красивая и точно придаст стимул заниматься почаще.
- Спортивный бра. Красота везде – именно под таким девизом можно подарить подруге красивый и удобный спортивный лиф, лишним точно не будет.
Для учёбы, работы и творчества
Любовь к красивой канцелярии у нас, девушек, в крови, поэтому можно смело дарить на 8 марта красивые блокноты, ручки и другие мелочи и деловой леди, и студентке и творческой особе.
- Блокнот-шоколадка. Милый и необычный блокнот в виде плитки шоколада вряд ли послужит для ежедневных записей, но точно поднимет настроение и поселится в сумке вашей подруги.
- Органайзер-кассета для канцелярии. Ещё одна красивая вещица, достойная украсить стол – это стильный органайзер для канцелярии в виде кассеты.
- Ручки-трава. Очень фотогеничные и «инстаграмные» ручки в виде стебельков травы. В вазе они будут смотреться как нежный зелёный букет из травы.
- Пенал «Кошка». Мягкий и уютный пенал в виде глазастой кошки понравится не только любительницам пушистиков.
- Набор маркеров. Сейчас маркеры – это не просто цветные фломастеры, ими можно выделять текст, делать заметки, рисовать как карандашами и красками. В зависимости от способа применения такие маркеры могут создавать как тонкие, так и толстые линии.
- Папки для документов или рисунков. Всегда найдётся, что хранить в таких милых «девичьих» папках в винтажном стиле.
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