Оригинальный подарок подруге на 8 марта: идеи на любой вкус

8 Марта – это почти как Новый Год, но только для женщин. Приятно, что празднует его много людей, точнее прекрасная половина человечества, а это значит, что можно побаловать подружек подарками. Чтобы выбрать оригинальный подарок подруге на 8 марта, смотрите идеи на любой вкус и бюджет. Итак, что же можно презентовать им на 8 Марта?

Идеи оригинальных подарков подруге на 8 марта

Для красоты

В этой сфере идей для подарков множество, ведь нам, женщинам, никогда не будет мало всех этих штучек для красоты. Но вместо очередного блеска для губ лучше поискать любимой подруге в подарок на 8 марта что-то понеобычнее.

Подставка для бьюти-блендеров. Наверняка у вашей подружки есть знаменитый спонж, и хранить его в такой подставке практично и гигиенично.

Полотенце для волос. Для сушки волос прекрасно подойдёт специальное полотенце, которое заматывается как тюрбан и закрепляется с помощью пуговички.

Дорожная косметичка. В ней всё будет под рукой и в порядке – кисти отдельно, тюбики отдельно, тени и помады в специальном отделении.

Палитра и шпатель для смешивания текстур. Пусть подруга берёт пример с визажистов и экспериментирует с цветами и текстурами декоративной косметики, смело смешивая их. Для этого понадобится удобная палитра из нержавеющей стали с двусторонним шпателем.

Кисточка-селёдка. Милая и очень фотогеничная кисточка, которая поместится в любой косметичке. Подходит как для кремовых, так и для рассыпчатых текстур.

Силиконовая подушечка для очистки кистей. Кисти надо держать в чистоте, а все продвинутые визажисты уже давно очищают их с помощью такой удобной силиконовой рукавички.

Для гаджетов

Нашу жизнь заполнили различные девайсы, поэтому вашей подруге всегда пригодится какая-нибудь новая вещица для них.

Чехол с лапкой для телефона. Это и милота, и снятие стресса в одном флаконе. На чехле есть мягкая лапка, к которой так и хочется прикасаться.

Органайзер для гаджетов. С такой штукой проблема запутанных проводов и наушников исчезнет навсегда. Также в органайзере удобно хранить флешки, mp3-проигрыватели, пауэр-банки и другие гаджеты.

Держатель для телефона в виде звезды с кольцом. С помощью такой штучки можно крепко держать телефон в руке или использовать колечко как подставку, причём, оно вращается и может использоваться при разных положениях телефона.

Пульт для фотоаппарата. Если у подруги есть фотоаппарат и она любит делать селфи, то пульт для дистанционного спуска затвора фотокамеры - просто незаменимая вещь.

Портативная водонепроницаемая колонка. Теперь подруга сможет слушать любимую музыку и в душе.

3-в-1 объектив для смартфонов. Если штатных способностей встроенной камеры не хватает, поможет внешний девайс, сочетающий в себе макро, рыбий глаз и универсальный объективы.

Для дома

Добавить в свой дом немного тепла и красоты никогда не помешает, поэтому милые вещицы для дома можно дарить всем и всегда.

Термокружка. Она отлично держит тепло, очень мило выглядит и отличается функциональностью и компактными размерами.

Тарелка в виде Микки Мауса. Необычная тарелка в виде головы знаменитого мышонка хороша ещё и тем, что в её дополнительные отсеки можно положить разную еду, не смешивая.

Карточки для украшения стен. В эти карточки из крафтового картона можно вставить фотографии и открытки и развесить их в виде гирлянды или коллажа.

Наволочки для подушек. Красивых стильных подушек много не бывает, и наволочек к ним тоже. Лучше дарить набором, тогда можно оформить свой диван или кровать в одном стиле.

Светодиодный светильник. Мимишные светильники в виде мороженого работают от батареек и могут украсить любое место в комнате вашей подружки.

Ультразвуковой увлажнитель USB. Полезная компактная штучка не только увлажняет воздух, но и может ароматизировать его.

Для фитнеса

Вести активный образ жизни сейчас модно, поэтому полезное дополнение для занятий фитнесом подруге в качестве подарка не помешает.

Коврик для йоги. На таком коврике можно заниматься не только йогой, для пилатеса, стретчинга или утренней зарядки он тоже подойдёт.

Чехол под смартфон для бега. Чтобы брать смартфон на пробежку и слушать любимую музыку, просто необходим удобный чехол, одевающийся на руку.

Бутылка для фитнеса. Воду надо пить не только в спортзале, может, такая красивая бутылка для воды приучит вашу подругу пить положенные полтора литра воды в день?

Беспроводной датчик частоты пульса с Bluetooth. Доказано, что эффективнее заниматься фитнесом в определённом интервале сердечного пульса, а поможет следить за ним такой бесконтактный датчик.

Тренажёр-резинка. С такой эластичной лентой тренировки вашей подруги станут намного эффективнее и разнообразнее. А ещё она яркая, красивая и точно придаст стимул заниматься почаще.

Спортивный бра. Красота везде – именно под таким девизом можно подарить подруге красивый и удобный спортивный лиф, лишним точно не будет.

Для учёбы, работы и творчества

Любовь к красивой канцелярии у нас, девушек, в крови, поэтому можно смело дарить на 8 марта красивые блокноты, ручки и другие мелочи и деловой леди, и студентке и творческой особе.