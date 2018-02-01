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Творожный торт «Слёзы ангела»: рецепт с фото

Готовлю уже не первый раз творожный торт «Слёзы ангела» и, несмотря на то, что рецепт необычный, у меня всё получилось с первого раза. Торт получается очень нежным и вкусным и тающим во рту. А главное - когда торт остывает в духовке, сверху появляются медовые капельки. Итак, для теста вам понадобится: мука, разрыхлитель, масло сливочное, сахар, яйцо. Для начинки необходимо: творог, сахар, яичный желток, манка, сметана. Для суфле: белок и сахарная пудра.

 

творожный торт слезы ангела рецепт с фото

 

На самом деле, этот торт требует к себе особого внимания, а рецепт с фото поможет сделать всё верно, а у торта обязательно появятся свои поклонники. Торт получается умеренным, не сильно сладким и очень аппетитным, его хочется съесть, не дождавшись остывания. Несмотря на такой набор ингредиентов, не стоит пугаться его готовить, он очень лёгок в приготовлении, главное и основное - в него нужно вложить душу при приготовлении. Поверьте, результат получится безумно вкусным.

 

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Ингредиенты для творожного торта «Слёзы ангела»:

Для коржа:

  • мука – 250 грамм;
  • яйцо – 3 шт.;
  • сахарный песок – 50 грамм;
  • сливочное масло – 150 грамм;
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки из творога:

  • творог – 400 грамм;
  • сахарный песок – 150 грамм;
  • желток – 5 шт.;
  • сметана – 2 ст.л.;
  • крупа манная – 2 ст.л.

Для суфле:

  • белок – 5 шт.;
  • пудра сахарная – 70 грамм.

Рецепт приготовления творожного торта «Слёзы ангела»

Торт «Слёзы ангела» готовится на удивление не сложно. Основой является песочный корж, сверху творожная начинка, а покрыто всё это нежным суфле. Песочное тесто я всегда готовлю по этому рецепту. Итак, начнём.

 

Муку необходимо просеять через сито в чашу. Добавить разрыхлитель. Я рекомендую всегда просеивать муку, ведь именно в этом случае мука насыщается кислородом, что сделает тесто очень нежным.

 

просеять муку для торта слезы ангела фото 1

 

Сливочное масло порезать кубиками в просеянную муку. 

 

Добавить масло в тесто для творожного торта фото 2

 

Порубить тесто ножом в крошку.

 

порубить ножом масло для торта слезы ангела фото 3

 

В отдельной ёмкости взбить яйца с сахарным песком и получившуюся массу добавить к мучной крошке.

 

Влить яичную смесь для теста творожного торта фото 4

 

Замесить тесто. Оно получается необыкновенно нежным и пластичным.

 

замесить тесто для торта слезы ангела фото 5

 

Основа для торта готова. Переходим к этапу приготовления творожной начинки. Здесь всё достаточно просто. Нужно соединить в чаше абсолютно все ингредиенты, указанные в списке продуктов для начинки. Белки следует отделить от желтков. Не забудьте белки убрать снова в холодильник, они понадобятся для приготовления белкового суфле.

 

соединить ингредиенты для творожной начинки фото 6

 

И аккуратно взбить при помощи венчика или миксера на минимальной скорости в однородную массу.

 

взбить начинку для торта слезы ангела фото 7

 

Теперь пришло время выпекать наш торт. В форму для выпечки необходимо постелить пергаментную бумагу либо смазать дно формы маслом. Тесто очень пластичное и его не нужно предварительно раскатывать по размеру формы. Тесто следует переложить в форму и руками аккуратно разровнять.

 

выложить начинку творожного торта фото 8

 

На тесто выложить начинку из творога.

 

выложить начинку для торта слезы ангела фото 9

 

Поставить в духовку и выпекать около 40 минут при температуре около 180 градусов. Как только начинка хорошо пропечётся, торт необходимо вынуть из духовки.

 

выпекаем творожный торт слезы ангела 40 минут фото 10

 

Пока печётся торт, нужно достать белки из холодильника и взбить с сахарной пудрой в крепкую пену. Получившейся пеной покрыть торт.

 

выложить белковую массу на творожный торт фото 11

 

И снова поставить в духовку на 5 минут. Суфле подрумянится очень быстро, поэтому следите за этим процессом.  Как только заметите, что суфле приобретает золотистый оттенок, можно выключать духовку. 

 

Но не спешите вынимать торт из духовки, рекомендуется оставить выпечку на 30-50 минут в тёплой печке. За это время на поверхности суфле начнут образовываться карамельные капельки, которые очень похожи на слёзки. Выглядит очень красиво. Я оставляла тортик в выключенной духовке на 40 минут.

 

Творожный торт «Слезы ангела»: рецепт с фото

 

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Торт «Слёзы ангела» готов. Приятного аппетита!

 

Творожный торт «Слезы ангела»: рецепт с фото

 (голосов: 3)
Автор:
Вчера, 08:07

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