10 способов, как признаются мужчины в любви, не произнося ни слова

Каждой женщине хочется, чтобы её мужчина признался в своих чувствах к ней. Но проходит время, а он всё молчит… Не стоит расстраиваться. Ведь всем известно, что сильному полу тяжелее выразить своё отношение словами, им легче показать это своими поступками или дорогими подарками. Однако, если женщина будет внимательнее к своей второй половинке и обратит внимание на его жесты, мимику или же манеру поведения, то сможет понять, что её безумно любят. Вот как признаются мужчины в любви, не произнося ни слова.

Как признаются мужчины в любви без слов

Перед вами 10 типично мужских стратегий, чтобы сказать, что он любит, не произнося ни слова.

1. Подарки со смыслом

Безусловно, каждой женщине приятно получить в подарок драгоценное кольцо и браслет от любимого человека, но такие презенты могут делать мужчины и просто так, тем более, если им позволяют финансовые возможности. Однако, подаренная книга, о которой вы так много говорили, или же несколько горшочков с орхидеями любительнице этих цветов, может сказать о многом. Во-первых, что вас внимательно слушают и слышат, а во-вторых очень любят.

2. Страстные поцелуи

Если в начале отношений страстные поцелуи – природный инстинкт показать своё интимное желание, то с годами они становятся редкостью. Поэтому, если мужчина на протяжении длительного времени продолжает целовать вас страстно и долго, то это знак того, что он поистине чувствует к вам настоящие чувства. Его поведение нельзя списать на сексуальное влечение, скорее, это трепет при виде вас.

3. Постоянные объятия

У всех нас есть своя зона комфорта, в которую они редко кого впускают, разве что, когда сильно любят этого человека и хотят чувствовать его присутствие. Поэтому, если ваш мужчина вас постоянно обнимает – дома, когда вы смотрите кино, лежите в постели или просто разговариваете, тем более на людях, то это знак – он безумно влюблён в вас!

4. Вы вхожи в круг его друзей

Друзья – это что-то ценное и индивидуальное, которое обычно не хочется делить со второй половинкой, чтобы избежать конфликтов. Но вы всегда рядом со своим мужчиной, когда он встречается со своими друзьями. К тому же, вы чувствуете, что всем друг с другом комфортно, потому что товарищи любимого к вам относятся доверительно и дружелюбно. Друзья чувствуют, что их друг с вами счастлив, а значит и они довольны.

5. Он часто смеётся при вас



Любимый в вашем присутствии много хохочет, так как считает вас забавной и остроумной. Может быть, вы первоначально и обидитесь на его такое поведение, думая, что вы для него глупышка, над которой только и нужно, что насмехаться. Но на самом деле это не так: частый смех при виде вас указывает на то, что он к вам очень серьёзно относится.

6. Улыбается после поцелуя или близости

Заметили, что он после того, как вы его поцелуете, прямо светится от счастья? Или же улыбается, глядя на вас с взлохмаченными волосами после секса или когда вы только проснулись с опухшим лицом? Будьте уверены, он вас обожает, потому что вы единственная женщина, которая делает его счастливчиком!

7. Он всегда рядом

Задумайтесь, чем отличается случайная связь от романтики? Настоящие отношения не основываются на интиме: люди ходят вместе в кино, в гости, посещают магазины, готовят вместе ужин и думают о совместном отдыхе. Он устраивает совместные обеды, а также бегает по утрам, если это делаете вы. Вы становитесь одним целым. Это и есть истинная любовь.

8. Идёт на компромисс

Он отказывается от курения, если вас раздражает запах табака. Идёт с вами за покупкой модных джинсов или же рубашки, тем самым меняя свой стиль по вашей просьбе. К тому же, меньше времени проводит с друзьями и больше с вами, постоянно звонит вам, чтобы узнать, как ваши дела. Эти все факты указывают на то, что он питает к вам настоящие чувства. Но не стоит удивляться, если он попросит и вас отказаться от постоянных телефонных звонков подружкам или кричащих нарядов. Ведь для него любовь – это уступки во всём.

9. Он постоянно на вас смотрит

Вы проснулись от того, что на вас смотрит ваш любимый? Находясь в гостях, вы постоянно ловите его взгляд? В кинотеатре он чаще любуется вами, а не происходящим на экране? Будьте уверены, эти взгляды говорят об одном, в этот момент он думает, что его выбор был верным – вы самая лучшая женщина на свете.

10. Он вас слушает

Замечали, что многие мужчины только делают вид, что внимательно вас слушают, на самом деле в этот момент они что-то изучают в телефоне, смотрят футбол или же думают о поломке в машине? Убедиться в этом можно, задав вопрос о том, что вы говорили. Так вот тот, кто сможет на него ответить, точно вас слушает, а значит и любит. Хотя не стоит его обвинять в безразличии, если он вас не всегда слушает, ведь у каждого из нас есть сложный период, когда нужно подумать. Возможно, он не хочет вас нагружать своими проблемами, желая решить их самостоятельно. Что тоже говорит о его любви к вам.