Солидные подарки для солидных мужчин. Подарок на 50 лет мужчине

Вручение подарка – символичный знак внимания, выражающий отношение к получателю, его значимость. Когда презент преподносится солидному мужчине, неразумно делать ставку на массовые сувениры и безделушки из разряда «ради галочки». Как выбрать подарок на 50 лет мужчине? Современный ассортимент радует богатством достойных предложений, и здесь уже проблема выбора встаёт не в силу отсутствия идей, а по причине огромного числа заслуживающих внимания решений.

Варианты подарков мужчине на 50 лет

Вот три направления, в которых вы найдёте достойные идеи для выбора подарка на 50 лет для мужчины.

Настольные и напольные бары

На ум сразу же приходит действительно презентабельная вещица – глобус-бар. Стильный и практичный предмет интерьера не утрачивает популярность более полувека, будучи показателем роскоши и элитарности. Сегодняшние умельцы предлагают широкий выбор дизайнерских вариаций, отличающихся размерами, цветовым исполнением, дополнительным декором и, разумеется, ценой. Например, большой напольный экземпляр в тандеме с сервировочным столиком, изумительная композиция «Атлант» с вместилищем для напитков на могучих плечах титана или чуть скромнее, но не менее эффектное настольное решение в ретро стиле с картой древнего мира.

Глобус кажется слегка заезженной темой? Тогда, пожалуй, стоит присмотреться к нетривиальной интерпретации бара в виде книги. Элегантный дизайн, кожаный переплёт с художественным тиснением, вместительное «содержание» с замшевой отделкой – поистине солидный выбор. Если же в лаконичном оформлении книжной шкатулки не хватает помпезного акцента, есть альтернатива – модель с часами – подарок, который однозначно удостоится почётного места.

Впрочем, в зависимости от увлечений и пристрастий одариваемого имеется возможность подобрать и другие интересные решения. Оригинальный напольный бар, стилизованный под старинный сундук или винную бочку. Весьма эффектно смотрятся резные настольные мини вариации, выполненные из натурального дерева, в форме маяка или смотровой вышки, велосипеда или тачанки, паровоза или самолёта. Наконец, эксклюзивное изделие из благородных металлов в стиле Златоустовской гравюры, изображающее пушку, пулемёт или даже кабриолет.

Подарочные книги и издания

Книги в качестве лучшего подарка во все времена сегодня переживают новый виток популярности. Современный нетленный презент из категории элитных решений представлен поистине выдающимися экземплярами. Основная ставка, безусловно, делается на впечатляющее оформление, уникальный переплёт. Будь то редкое издание, обрамлённое в настоящее произведение искусства с драгоценной инкрустацией, или настольная библиотека из нескольких томов мировых шедевров литературы в лаконично элегантной подставке-футляре – дар, который удостоится наивысшей оценки. Остаётся лишь выбрать тематику, соответствующую интересам получателя.

Между тем, книжный подарочный ассортимент не ограничивается предложениями, привлекательными для читательской аудитории и коллекционеров. В свете модной тенденции обращения к истокам рода хорошей идеей станет преподнесение «Родословной книги». Презент, претендующий на роль семейной реликвии, имеет соответствующий презентабельный вид. Дорогой переплёт в современном исполнении или стилизованный под старину, с изящным тиснением, благородной росписью или богатой инкрустацией, в элитном футляре или бамбуковом ларце для хранения.

Предметы интерьера

Учитывая присущую мужчинам практичность, интерьерные вещицы исключительно декоративного характера подойдут скорее любителям и коллекционерам. В остальных случаях лучше сделать ставку на интересное изделие с конкретным назначением. Взять, к примеру, столь полезный в обиходе прибор как комнатный термометр. Его необычная, эстетически привлекательная интерпретация «Галилео Галилей», именуемая в честь своего великого итальянского изобретателя, помимо непосредственной миссии станет стильным элементом декора.

Если в доме солидного мужчины пока нет камина, возможно, есть смысл присмотреться к компактной альтернативе. Напольные и настольные биокамины, конечно, не идут ни в какое сравнение с великолепием своих полноценных прототипов, но с задачей создания атмосферы тепла и уюта справляются, добавляя в обстановку благородный аристократический штрих. Вариации дизайнерских решений позволят выбрать модель под стать дизайну жилища или характеру одариваемого. Элегантное исполнение, навевающее романтическое настроение, излучающая умиротворение современная вариация в стиле хайтек или тибетская стилизация, располагающая к покою и медитации.





Возможно, кто-то считает, что шкатулка представляется не самой удачной идеей для подарка мужчине, и зря. У некоторых представителей сильного пола подходящего содержимого для надёжного вместилища имеется побольше, чем у прекрасного пола. Поэтому шкатулка-сейф оригинального дизайна с секретом однозначно придётся к месту. Наверняка солидный человек носит наручные часы, может, у него в арсенале их даже несколько. Тогда не стоит сомневаться, увидев эксклюзивное хранилище с автозаводом. А любовь получателя презента к ювелирным запонкам и зажимам для галстука – повод подобрать достойное решение для драгоценных аксессуаров, которое заодно освежит роскошным видом интерьер.