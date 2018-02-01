Как понять, что тебя хотят бросить? 10 признаков, что это скоро случится

В каждой паре наступает момент, когда партнёры начинают уставать друг от друга или чувствовать какую-то неудовлетворённость, недосказанность от общения, часто приходит мысль, что пора сделать перерыв. Не стоит расстраиваться, лучше задуматься, может, и правда нажать на паузу и отправиться в одиночестве погостить к родителям или друзьям.

Но как понять, что тебя хотят бросить? Если в вашей паре пошли такие изменения, когда кажется, что перед вами не дорогой и любимый мужчина, а чужой человек, то стоит задуматься, возможно, этот родной незнакомец стремится поскорее исчезнуть из вашей жизни? Притом, молча, как говорится, по-английски. Если вы желаете выиграть время и наладить отношения, пока ещё не поздно, то присмотритесь к своему возлюбленному и обратите внимание на те сигналы, которые он вам подаёт.

10 признаков, что тебя собираются бросить

1. Когда вы вместе, он всё реже говорит о своей личной жизни, не гордится победами, не ищет вашего сочувствия, а всё чаще обсуждает общие темы – политика, цены, погода. Ему не интересно ваше мнение. Ваши разговоры напоминают не душевные беседы близких людей, а просто пересуды знакомых. Он часто использует дежурные фразы «Как дела?» и практически никогда не задаёт дополнительных вопросов: «Как здоровье?», «Не холодно ли тебе?» и т.п. А на ваше недовольство таким поведением он отвечает молчанием.

2. Он часто недоволен и раздражителен в вашем присутствии, но при этом с другими людьми весел, разговорчив и внимателен, то есть находится в прекрасном расположении духа. Не исключена ситуация, когда, находясь в гостях, он смеётся над шутками других, но кривляется на ваше шутливое высказывание, хотя другие смеются.

3. Раньше вы смотрели вместе фильмы, обнимаясь ходили в кинотеатр и обязательно сидели на последнем ряду. Теперь же он стал спать на диване, ссылаясь на то, что уснул во время просмотра телевизора, на какую-то болезнь или другую причину. Если же вы оказываетесь в одной постели, то он укрывается другим одеялом и ложится подальше, хотя раньше вы спали в объятиях друг друга. При встрече вы обмениваетесь дежурными «поцелуйчиками», а не страстными поцелуями.

4. Ваша интимная жизнь сведена на нет, он всегда находит оправдание, чтобы отказаться от близости – заболел, проблемы на работе, тяжёлый день и т.п. Сексом вы занимаетесь по вашей инициативе и без большого энтузиазма с его стороны.

5. Он стал чаще употреблять местоимение «я»: вместо фразы «мы могли бы поехать на эти выходные к друзьям на дачу» он употребляет «я решил этот уикенд провести с друзьями». Все его планы связаны лично с ним, но не с вами.

6. Раньше он обращал внимание на то, как вы одеты, накрашены и какая у вас причёска. Теперь ему безразличен ваш внешний вид. Даже если вы намекнёте, что на вас новое платье или же дорогие серёжки, максимум, что он сделает, это скажет «угу». Как говорится, без комментариев. Кстати, к своему внешнему виду он относится так же: может приходить на встречу с вами небритый, мятый, забыв воспользоваться подаренным вами парфюмом. Ему всё равно, как он выглядит в ваших глазах, как, в принципе, и вы в его.

7. Он постоянно занят – работа, учёба, друзья, родственники. Вся его жизнь распланирована, по крайне мере, он так говорит вам. И, если раньше вы виделись чуть ли не каждый день, то сейчас один-два раза в неделю. Ему не интересна ваша жизнь – он не пишет сообщения, не комментирует фотографии, не ревнует, когда на фото вы с другим мужчиной.

8. Он всегда находит предлог, чтобы с вами поспорить, тем самым показав, до какой степени вы разные. Хотя совсем недавно соглашался со многими вашими высказываниями, у вас часто была одинаковая точка зрения.

9. Он не строит общие планы на будущее, не говорит о предстоящих праздниках, да и о прошлых забыл – не поздравил с годовщиной знакомства (всегда об этом помнил), с 8 марта и даже не принёс цветы на день рождения. Возможно, он устал или у него финансовые проблемы. Чтобы точно знать об этом, можно поинтересоваться у его мамы, сестры или коллеги, возможно, они не перестали получать знаки внимания с его стороны, пусть даже небольшие. Кстати, есть вероятность того, что и мероприятия, на которые вы вместе ходили, он продолжает посещать, но теперь без вас.

10. Можно заметить, что во время разговора он не смотрит в глаза, как будто ему стыдно или же просто нет желания делать этого. Вы ему не интересны, поэтому во время вашего рассказа он думает о чём-то или ком-то другом.

Вышеперечисленные признаки помогут понять, что вас хотят бросить. Они указывают на то, что до финальной точки в ваших отношениях осталось совсем немного. Поведение любимого перед расставанием будет с каждым днём всё эгоистичнее и грубее, он как бы готовит почву для разрыва. Ни в коем случае не устраивайте ему скандалов, ведь причина его поведения не обязательно в другой женщине, может быть, она и в вас, а значит, есть вероятность, что вы можете услышать много «лестных» слов.

Если вы тоже устали от таких холодных отношений, то пришло время самой сказать: «Извини, дорогой, но пора расстаться». Скорее всего, будет очень больно, но сделать это нужно!