Недорогой подарок начальнику: идеи и особенности выбора

Недорогой подарок начальнику-мужчине – пожалуй, самая щекотливая задача для подчинённых. Боссы бывают разные, и коллективы, трудящиеся под их началом, отличаются численностью, сплочённостью, возможностями. В силу тех или иных обстоятельств вопрос презента для начальника встаёт нередко. Благо, современный спектр предложений с лихвой удовлетворяет спрос на любой бюджет, причём, посредством и вполне достойных решений, за которые не придётся краснеть. Остаётся лишь сделать разумный выбор – уместный в рамках деятельности и соответствующий особенностям получателя.

Итак, давайте разберёмся, как выбрать недорогой подарок начальнику на день рождения или другой праздник.

Нюансы выбора подарка для начальника

Согласно этикету, подаркам, вручаемым руководителю в официальной обстановке, негоже выходить за пределы профессиональной сферы. Поэтому чаще всего ставка делается на практичные, нужные и полезные в работе вещи. Сюда входят настольные офисные принадлежности, предметы специального технического оснащения и т.д. – у каждого рода деятельности они свои.

Обеспечение боссу комфортных условий работы – очередная ниша уместных презентов. Человеку, проводящему весь день в сидячем положении, не помешает массажная накидка на кресло, которая в любой момент поможет снять напряжение, избавиться от болей в спине. Далеко не каждый начальник имеет в своём распоряжении уютный кабинет с благоприятной атмосферой, и здесь отличной идеей становится вентилятор – бесшумная настольная модель или напольный вариант оригинального дизайна для ценителя креатива.

Руководящая должность нередко сопряжена с деловыми (да и неформальными) встречами в стенах офиса. Чтобы глава организации оказывал посетителям соответствующее рангу гостеприимство, пригодится солидный чайный или кофейный сервиз. А приняв во внимание тенденцию увлечения стилем ретро, оптимальное решение – набор стаканов с винтажными подстаканниками.

Учитывая, что интерьер рабочего пространства является составляющей сферы деятельности начальника, допустимы не только практичные подарки, но и предметы декора. Вместе с тем, к ним предъявляется ещё больше требований: прежде всего, соответствие общему антуражу кабинета, приёмной или переговорной, где презент сможет занять достойное место.

Присматриваясь к настенному панно, гобелену или картине, в идеале следует отдать предпочтение строгому лаконичному решению, отражающему либо специфику возглавляемой организации, либо выдающиеся качества руководителя. Той же идеи стоит придерживаться, выбирая сувенирное изделие. К примеру, композиция «Портной за работой» для начальника швейного производства, скульптурное изваяние «Мир в твоих руках» для сильного авторитетного человека. Как вариант – изображение с символичным значением: «Лестница в небо» или «Путь к победе» с пожеланием не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым вершинам и добиваться успехов.

Если одариваемый любит окружать себя интересными, необычными вещами, то есть смысл выбрать в качестве подарка настольную метеостанцию с тематическим дизайном в виде батискафа, паровоза, глобуса. В нетривиальном исполнении песочные и солнечные часы станут эффектным украшением кабинета, плюс исправно исполняя свою непосредственную функцию. Когда же босс является поклонником произведений искусства, а вручить подлинное творение даже малоизвестного автора нет возможности, оптимальный выход – подарочное издание «Мировые шедевры» в презентабельном переплёте.

Смотря, какой начальник…

Строгий и высокомерный руководитель. Угодить ему с недорогим подарком весьма проблематично, но зато спектр уместных даров значительно сокращается. Следует исключить любой креатив и сосредоточиться на серьёзных функциональных вещах. Если выбирать настольный офисный набор, то непременно в сдержанном деловом исполнении и безупречного качества. Желая преподнести солидный ежедневник, ставку лучше сделать на вариант в кожаном обрамлении без излишне помпезного декора, допустимо лаконичное тиснение либо гравюра, например, в виде герба или логотипа компании.

Демократичный начальник, требовательный, но справедливый. Человек, под чьим руководством в коллективе царит доброжелательная обстановка, которому важен результат, а не сопутствующие мелочи, оценит презент со смыслом. Можно смело выбирать полезные в работе или интерьерные вещицы оригинального дизайна, символизирующие целеустремлённость, процветание, трудолюбие. Элегантная визитница-шкатулка с гравюрой «Георгий Победоносец», кабинетный погодный прибор «Триумфальная арка» или настенный коллаж-часы «Мудрость времени» с изречениями великих людей – достойное решение.

Лояльный и отзывчивый директор, добродушный человек, не лишённый чувства юмора. С ним позволительно и пошутить, разумеется, не забывая о субординации и тактичности. Именной органайзер «План покорения мира», подставки для рабочих принадлежностей «Большая шишка», декоративное изваяние «Босс – отец родной» – современный ассортимент бизнес-сувениров пестрит остроумными и по-доброму ироничными предложениями. А наградная статуэтка, звезда или кубок с гравировкой позволит в нетривиальной форме отметить заслуги почитаемого руководителя, оказать ему коллективный знак уважения.