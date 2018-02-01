Измена: рейтинг самых рискованных профессий

Знаете ли вы, что люди некоторых профессий чаще других изменяют своим вторым половинкам. Этот факт был подтверждён одним западным сайтом после опроса нескольких тысяч респондентов разных специальностей. Было выяснено, какие именно восемь профессий «подталкивают» к походам налево. style="border: 1px solid black;" title="Измена: Рейтинг самых рискованных профессий" src="http://signorina.ru/uploads/posts/2018-02/1518255781_izmena-professii-rejting.jpeg" alt="измена профессии рейтинг" />

Перечень професий, где измена вероятнее всего, рейтинг

1. Люди, связанные с финансами - банкиры, финансисты и аналитики рынка

Чаще всего такие профессии выбирают люди предусмотрительные, осторожные, внутренне невозмутимые и не из робкого десятка, общительные и продуманные. У них большой круг знакомств и они умело втираются в доверие, поэтому с лёгкостью могут завоевать сердце любой понравившейся особы. Но и власть, которая им даётся вместе с профессией, тоже им на руку – каждая женщина хотела бы иметь рядом с собой влиятельного мужчину, решающего все её проблемы, благодарностью которому будет интим.

2. Журналисты

Данная профессия характеризуется своей динамичностью, оперативностью и непредсказуемостью, часто приходится соображать на месте, чтобы получить нужную информацию, даже идти на интим с человеком, который что-то знает. Журналисту нужно обладать широким кругом знакомств, заводить некоторые приходится и через постель. К тому же, некоторые собеседники довольно соблазнительные: с ними тяжело удержаться от желания перевести общение в горизонтальную плоскость.

3. Пилоты и стюардессы

Форма всегда возбуждала человеческое воображение – ведь за внешней строгостью может скрываться столько страсти, а тут ещё одна изюминка – нахождение в воздухе. К тому же, стюардессы и пилоты всегда улыбаются, как будто призывают к общению, возможно и к интимному. Кстати, довольно часто работники авиалиний и сами не отказываются от близости с пассажирами бизнес или первого класса, да и друг с другом, ведь пилоты и стюардессы так много времени проводят вместе вдали от дома и своих вторых половинок.

4. Врачи и медсёстры

Люди этих профессий воспринимаются как спасители, к тому же, врачебный осмотр предполагает телесный контакт. Кстати, считается, что чаще всего изменяют хирурги и кардиологи, как говорится, врачебная элита, к которым обращаются пациенты разных возрастов, социального статуса и довольно привлекательной внешности, некоторые готовы отблагодарить своих избавителей от боли и болезни интимной близостью.

5. Менеджеры

Обычно они работают до позднего времени, так как всегда завалены работой, поэтому в их офисе у них проходит вся жизнь, в том числе и интимная. Как говорится, на ходу и без обязательств.

6. Тренеры и спортсмены

Они всегда следят за своим телом, поэтому так близки к идеальному, на которое невозможно не обратить внимания. А ведь каждый хочет хотя бы раз заняться любовью с мужчиной с накачанной фигурой и женщиной с подтянутыми ягодицами и прессом в кубиках.

7. Художники

Они очень чувственные натуры, часто влюбляющиеся и, как им кажется, на всю жизнь. Но очень скоро они разочаровываются или обижаются (они ранимы), или возникает какая-то другая причина, и художник ищет себе новую музу. Поэтому они и считаются полигамными личностями.





8. Профессии, связанные с ночным образом жизни

Официанты, ди-джеи, танцоры в ночных клубах ухаживают и развлекают тех, кто пришёл расслабиться и повеселиться, поэтому расслабляются и сами, в том числе и связями на стороне. Сколько мужчин мечтает о близости с официанткой, обслуживающей их столик, или танцовщицей, эротично качающей бёдрами на сцене, и часто их фантазии становятся реальностью. Да и случаи интима между барменом и скучающей девушкой, сидящей за стойкой бара, тоже не редкость.