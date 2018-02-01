10 вещей, которые мужчины хотят слышать от женщин

Считается, что путь к сердцу мужчины идёт через желудок, а к сердцу женщины – через уши. Но на самом деле наш сильный пол тоже нуждается в комплиментах. Они повышают их уверенность в себе. Поэтому каждая любящая девушка должна знать, какими словами можно эмоционально подпитать своего ненаглядного, чтобы превратить его в заботливого и нежного джентльмена или же отважного героя, с которым и сама почувствует себя принцессой. Вот что мужчины хотят слышать от женщин.

Что же мужчины хотят слышать от женщин

1. Я с тобой счастлива!

Каждый мужчина хочет услышать эти слова в свой адрес. Только сказать это надо от чистого сердца, а не в тот момент, когда он дарит дорогое кольцо. Ваш любимый должен понимать, что вы будете с ним рядом, даже если у него возникнут денежные проблемы или неприятности со здоровьем. Целуйте его просто так, обнимайте при встрече и как можно чаще повторяйте эту фразу, что вы счастливы со своим единственным и неповторимым.

2. Я горжусь тобой!

Гордитесь им, даже если он просто поговорил с начальником о повышении заработной платы, готовясь долго к этому разговору, или же защитил вас от маленькой собачки. Поверьте, ваши слова подстегнут его к большему.

3. У тебя красивый зад!

Все мужчины знают, что привлекательные и подтянутые мужские ягодицы – залог женского внимания. И, конечно же, каждому приятно знать, что его попка - самая-самая. Можно добавить, что о его пятой точке говорят и ваши подруги. Чем больше фан-клуб у его ягодиц, тем круче он себя чувствует.

4. Девушки на улице часто смотрят на тебя!

Только говорить об этом нужно без злобы, а с гордостью. Типа, ты у меня такой красавчик, что все девчонки от тебя млеют. Его самооценка будет просто зашкаливать! Но не переусердствуйте, ведь так он может и правда поверить, что он мачо и все девушки - его. Во всём должна быть мера.

5. Ты всегда заставляешь меня улыбаться!

Обязательно смейтесь над его шутками, ведь чувство юмора – это показатель высокого интеллекта. А ведь каждому мужчине приятно знать, что он остроумный. А ещё можно ему периодически напоминать о его хохмах: «Мы сегодня с девочками так смеялись над анекдотом, который ты мне вчера рассказал, что чуть не упали. Правда, так, как ты весело рассказываешь, у меня не получается!»

6. Ты мне нужен…

Об этой фразе мечтает каждый мужчина, но лучше её подкрепить и действиями, например, написать эти слова в сообщении или прислать на вайбер. Но только не вздумайте потом добавлять, что сегодня нужно перенести шкаф, потому что вы затеяли перестановку. Тогда понятно и так, что вы сами не справитесь. А вот дополнение к фразе: «Ты мне нужен…» такого рода: «…потому что я вспоминаю наш утренний поцелуй и хочу повторить его снова…» - то, что нужно.

7. Ты такой сексуальный, когда носишь эту рубашку…

Каждый мужчина, даже если он это тщательно скрывает, часто сомневается, подходит ли ему его рубашка. Поэтому такой комплимент поможет поднять его самооценку на несколько баллов. А если у него ещё и фигура рельефная, то правильно подобранная рубашка обязательно подчеркнёт это, о чём нужно непременно сказать своему любимому.

8. У тебя есть вкус в одежде

Нет мужчин, равнодушно относящихся к своей внешности, поэтому даже если свитер или куртка были куплены с вашей помощью, обязательно похвалите модника за его привлекательный внешний вид. Ему будет очень приятно!

9. Ты такой сильный

Каждый мужчина, даже субтильного телосложения, всегда хочет быть сильным и крепким. Это у них от природы… Поэтому обязательно подчёркивайте его силу комплиментами такого характера, как "Спасибо тебе, дорогой! Ну ты и сильный!" (если он, например, с первого раза открыл крышку на банке, с которой вы не справились), "Ты прямо Геракл!" (когда он помог перенести вам шкаф) и всё в таком роде. Даже если он и не подаст вида, но в душе у него «запоют птички» от счастья.

10. Ты лучший!

Запомните 10 вещей, которые мужчины хотят слышать от своих женщин. Знать, что ты самый-самый, приятно всем, поэтому фраза «Ты лучший» сравнима с фразой: «Я тебя люблю». А уж эти слова творят чудеса.