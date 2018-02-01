7 причин, почему идеальные женщины остаются одни

Почему женщины остаются одни? Конечно, чужая жизнь - потемки, и причин, по которым человек может быть один очень много. Но невольно наблюдая за судьбами людей, с которыми нам приходится сталкиваться, возникают вопросы и вырисовываются тенденции.

Возможно, наше небольшое исследование поможет прояснить вопрос, почему часто красивые, успешные, умные женщины остаются одни, в то время, как вполне заурядные дамы обретают свое семейное счастье.

На самом деле, внешняя успешность и красота важны, но большую роль в этом вопросе играет скорее мировосприятие женщины, ее главные жизненные цели и характер. Итак, вот 7 ошибок, которые делают женщины в отношениях с мужчинами и поэтому остаются одни.

Почему идеальные женщины остаются одни?

1. Выбирают красоту мужчины, а не его человеческие качества

Красивые женщины, часто стремятся найти мужчину под стать себе. Они закрывают глаза на многие недостатки в общении ради красивой картинки рядом с собой. Обманчивость этой ситуации длиться не долго и после периода взаимного восхищения и умиления окружающих становится понятно, что отношения – это не только приятная внешность, но эмпатия и взаимопонимание.

2. Хотят быть независимыми во всем

Есть такой тип женщин, которые никому не доверяют. Они сами себя обеспечивают, сами выбирают и организовывают себе развлечения, никогда не полагаются на мужчин. Это такой вид напряжения, который отталкивает мужчин. Они не знают, как вписаться в жизнь такой женщины и какова его роль в отношениях.

3. Рассматривают мужчину только как решение всех своих проблем

Некоторые женщины, наоборот, хотят переложить целиком и полностью ответственность за себя на мужчину. «Он должен» - это главный девиз. Но важно помнить, что во всем должен быть баланс, и вы можете просто стать ему неинтересны, потому что мужчина – это не функция, а живой человек, которому также нужна поддержка.

4. Слишком долго выбирают

Есть женщины, которые знают, что красивы, умны, обаятельны, поэтому стремятся найти идеального, «чтоб на всю жизнь». Любая ошибка мужчины обеспечивает ему вечный бан. Но и вы можете не сразу понять, как вести себя с человеком, и чтобы настроиться на одну волну нужно время, ведь человек – существо адаптивное.

5. Стараются во всем угодить мужчине

Некоторые женщины уверенны, что если угождать и выполнять любое желание мужчины, то это сохранит и укрепит отношения. К сожалению, большинство мужчин со временем теряют интерес к таким женщинам, потому что они считают задачу выполненной, женщину завоеванной и идут дальше. Важно знать себе цену и учить партнера ценить свое доброе отношение к нему.

6. Больше всего на свете хотят выйти замуж

Когда замужество является навязчивой идеей – это становится заметно всем. Мужчина должен хотеть жениться на вас, и рассматривать брак с вами как награду, а не его одолжение по отношению к вам.

7. Бояться переходить на следующий уровень отношений

Бывает отношения застряют на уровне свиданий, и девушка боится более плотного взаимодействия. Попробовать жить вместе или даже познакомиться с родителями кажется для нее чем-то неизведанным и опасным. Это напрасные страхи, ведь все можно исправить, и нужно уметь прощать себе ошибки и неудачи.

Счастливые отношения – это вовсе не внешность и не успешность. Это скорее жизненное здоровье и здоровое отношение к партнеру. Будьте здоровы и пусть счастье семейной жизни наполнит вашу жизнь!