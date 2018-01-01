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Салат с курицей, сыром и грушей: рецепт с фото

Сочный изысканный салат с курицей, сыром и грушей, который покоряет своей необычностью. В составе – копчёная курица, груша, сыр, яйца, лук. Всё нарезается аккуратными кубиками и смешивается. Как видим, способ приготовления – элементарный. Хорошо, если вы для салата возьмёте сыр с ярко-выраженным острым или пикантным вкусом. Молочно-сливочные мягкие по вкусу сыры не смогут создать яркий акцент в салате. Грушу нужно взять сочную и плотную, чтобы она не потеряла свою форму в салате при размешивании. Луковицу – не сильно острую, можно белую или красную. А идеальным будет молодой зелёный лук.

 

Салат с курицей, сыром и грушей: фото

 

Помимо майонеза, салат можно заправить сметаной. А вот растительное масло однозначно не подходит для этого салата.

 

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Набор ингредиентов выглядит довольно непривычно, но в итоге салат с курицей, сыром и грушей получается очень вкусным и приятным. Для праздничного стола он просто идеален.

Ингредиенты для салата с курицей и грушей:

  • Копчёная курица – 1 грудка (300 г)
  • Сыр твёрдых сортов – 150 грамм
  • Куриные яйца – 2-3 штуки
  • Груша – 1 штука (крупная)
  • Чёрный перец молотый – на свой вкус
  • Зелёный лук – пару стебельков
  • Поваренная соль – на свой вкус
  • Майонез – на свой вкус

Ингредиенты для приготовления салата с курицей, сыром и грушей: фото 1

Рецепт приготовления салата с курицей, грушей и сыром:

1) Нарезаем  куриную грудку на небольшие кубики или рвём руками по волокнам. Складываем в салатную миску. Грудку можно заменить копчёным окорочком.

 

Курица, нарезанная кусочками: фото 2


2) Сыр также нарезаем на небольшие кубики. Чтобы салат смотрелся красиво, стараемся кубики всех ингредиентов делать примерно одинаковыми. Ссыпаем в салатник.

 

Курица с сыром: фото 3

 

3) Куриные яйца промываем в холодной воде, варим 8-10 минут после закипания. Затем заливаем холодной водой, остужаем в ней, очищаем от скорлупы. Нарезаем аккуратными небольшими кубиками (можно для этого воспользоваться яйцерезкой). Отправляем яйца в миску.

 

Курица с сыром и яйцами: фото 4

 

4) Грушу моем в холодной воде, удаляем ножом сердцевину с косточками, грубоватую кожицу тоже можно снять. Если кожура тонкая и ровная с эстетической точки зрения – оставляем. Нарезаем грушу на небольшие кубики, сливаем с разделочной доски вытекший сок, отправляем кусочки в салатник.

 

Добавление в салат кусочков груши: фото 5

 

5) Лук  ополаскиваем в прохладной воде, острым ножом рубим мелко. Выкладываем  к остальным ингредиентам.

 

Добавление в салат зелёного лука: фото 6


6) Салат подсаливаем, посыпаем молотым чёрным перцем, кладём майонез, аккуратно перемешиваем.

 

Готовый салат с курицей, сыром и грушей: фото 7


7) Теперь салат нужно охладить. Ставим его в холодильник минут на 15.

Перекладываем салат в красивую посуду или придаём ему форму на плоской тарелке при помощи специальной салатной формочки. Подаём на стол.

 

Салат с курицей, сыром и грушей: фото

 

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Приятного вам аппетита! Кушайте и готовьте в удовольствие!

 

Салат с курицей, сыром и грушей: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Старинская Леся

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