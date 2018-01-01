Салат с курицей, сыром и грушей: рецепт с фото

Сочный изысканный салат с курицей, сыром и грушей, который покоряет своей необычностью. В составе – копчёная курица, груша, сыр, яйца, лук. Всё нарезается аккуратными кубиками и смешивается. Как видим, способ приготовления – элементарный. Хорошо, если вы для салата возьмёте сыр с ярко-выраженным острым или пикантным вкусом. Молочно-сливочные мягкие по вкусу сыры не смогут создать яркий акцент в салате. Грушу нужно взять сочную и плотную, чтобы она не потеряла свою форму в салате при размешивании. Луковицу – не сильно острую, можно белую или красную. А идеальным будет молодой зелёный лук.

Помимо майонеза, салат можно заправить сметаной. А вот растительное масло однозначно не подходит для этого салата.



Набор ингредиентов выглядит довольно непривычно, но в итоге салат с курицей, сыром и грушей получается очень вкусным и приятным. Для праздничного стола он просто идеален.

Ингредиенты для салата с курицей и грушей:

Копчёная курица – 1 грудка (300 г)

Сыр твёрдых сортов – 150 грамм

Куриные яйца – 2-3 штуки

Груша – 1 штука (крупная)

Чёрный перец молотый – на свой вкус

Зелёный лук – пару стебельков

Поваренная соль – на свой вкус

Майонез – на свой вкус

Рецепт приготовления салата с курицей, грушей и сыром:

1) Нарезаем куриную грудку на небольшие кубики или рвём руками по волокнам. Складываем в салатную миску. Грудку можно заменить копчёным окорочком.



2) Сыр также нарезаем на небольшие кубики. Чтобы салат смотрелся красиво, стараемся кубики всех ингредиентов делать примерно одинаковыми. Ссыпаем в салатник.

3) Куриные яйца промываем в холодной воде, варим 8-10 минут после закипания. Затем заливаем холодной водой, остужаем в ней, очищаем от скорлупы. Нарезаем аккуратными небольшими кубиками (можно для этого воспользоваться яйцерезкой). Отправляем яйца в миску.

4) Грушу моем в холодной воде, удаляем ножом сердцевину с косточками, грубоватую кожицу тоже можно снять. Если кожура тонкая и ровная с эстетической точки зрения – оставляем. Нарезаем грушу на небольшие кубики, сливаем с разделочной доски вытекший сок, отправляем кусочки в салатник.

5) Лук ополаскиваем в прохладной воде, острым ножом рубим мелко. Выкладываем к остальным ингредиентам.



6) Салат подсаливаем, посыпаем молотым чёрным перцем, кладём майонез, аккуратно перемешиваем.



7) Теперь салат нужно охладить. Ставим его в холодильник минут на 15.



Перекладываем салат в красивую посуду или придаём ему форму на плоской тарелке при помощи специальной салатной формочки. Подаём на стол.

Приятного вам аппетита! Кушайте и готовьте в удовольствие!