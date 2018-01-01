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Лавандовый гель для душа в домашних условиях: рецепт с фото

Полки современных магазинов полны разнообразными гелями для душа, в составе которых основные ингредиенты - это поверхностно-активные вещества (ПАБ). Применение таких гелей смывает весь защитный слой кожи и вызывает пересыхание кожи. Также производители добавляют в гели консерванты и отдушки, которые могут вызвать аллергические реакции. Можно купить органические гели, которые весьма недёшевы, а можно приготовить гель в домашних условиях.

 

Лавандовый гель для душа в домашних условиях: фото

 

Ваш лавандовый гель для душа получится максимально полезным и недорогим.

 

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Рецепт лавандового геля для душа:

  • Мыло детское (без отдушек и консервантов) – 1/4 штуки.
  • Вода - 2 стакана.
  • Цветы лаванды свежие или сушёные – 2 столовые ложки.
  • Витамин А (продаётся в аптеке), можно заменить на оливковое масло – 4-5 капель.
  • Глицерин (продаётся в аптеке) – 1 десертная ложка.
  • Пищевой краситель красный и синий (не обязательно).

Ингредиенты для приготовления лавандового геля для душа: фото 1

Как сделать лавандовый гель для душа в домашних условиях:

1) Натрём мыло на мелкой тёрке.

 

Измельчённое мыло: фото 2

 

2) Зальём цветы лаванды водой и медленно протомим 15 минут.

 

Лавандовый отвар: фото 3

 

3) Отцедим отвар и выльем в мыло. Перемешаем.

 

Соединение мыла с отваром: фото 4

 

4) Оставим для набухания на 2 часа. Периодически помешиваем. Если не хотите ждать, можно нагреть на водяной бане.

 

Мыльная основа для геля: фото 5

 

5) Добавляем полезные компоненты – глицерин и масло. Перемешаем. Не надо добавлять много масла. Гель не будет пениться.

 

6) При остывании гель становится гуще. Откорректируйте необходимую густоту тёплой кипячёной водой. Если гель жидковат – добавьте немного соли.

 

7) Добавьте цвета для настроения. Смешайте в отдельной посуде пищевые красители.

 

Готовый лавандовый гель для душа: фото 6

 

8) Подберите симпатичную баночку для своего геля (сухую и чистую). Распечатайте подходящую этикетку на принтере и приклейте.


9) Перелейте гель.

 

Лавандовый гель для душа в домашних условиях: фото

 

Гель получается очень душистым из-за отвара лаванды. Он мягко очищает кожу, не вызывает ощущение сухости кожи. Глицерин увлажняет, а витамин А питает эпидермис. К тому же, витамин А является прекрасным консервантом.

 

Отвар лаванды можно заменить любым отваром трав. Можно добавить ваши любимые эфирные и ухаживающие масла.

 

Экспериментируйте, пробуйте и вы навсегда откажетесь от применения синтетических веществ.

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Автор: Наталия Комарова
Сегодня, 08:00
Фото: Наталия Комарова

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