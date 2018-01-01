Лавандовый гель для душа в домашних условиях: рецепт с фото

Полки современных магазинов полны разнообразными гелями для душа, в составе которых основные ингредиенты - это поверхностно-активные вещества (ПАБ). Применение таких гелей смывает весь защитный слой кожи и вызывает пересыхание кожи. Также производители добавляют в гели консерванты и отдушки, которые могут вызвать аллергические реакции. Можно купить органические гели, которые весьма недёшевы, а можно приготовить гель в домашних условиях.

Ваш лавандовый гель для душа получится максимально полезным и недорогим.

Рецепт лавандового геля для душа:

Мыло детское (без отдушек и консервантов) – 1/4 штуки.

Вода - 2 стакана.

Цветы лаванды свежие или сушёные – 2 столовые ложки.

Витамин А (продаётся в аптеке), можно заменить на оливковое масло – 4-5 капель.

Глицерин (продаётся в аптеке) – 1 десертная ложка.

Пищевой краситель красный и синий (не обязательно).

Как сделать лавандовый гель для душа в домашних условиях:

1) Натрём мыло на мелкой тёрке.

2) Зальём цветы лаванды водой и медленно протомим 15 минут.

3) Отцедим отвар и выльем в мыло. Перемешаем.

4) Оставим для набухания на 2 часа. Периодически помешиваем. Если не хотите ждать, можно нагреть на водяной бане.

5) Добавляем полезные компоненты – глицерин и масло. Перемешаем. Не надо добавлять много масла. Гель не будет пениться.

6) При остывании гель становится гуще. Откорректируйте необходимую густоту тёплой кипячёной водой. Если гель жидковат – добавьте немного соли.

7) Добавьте цвета для настроения. Смешайте в отдельной посуде пищевые красители.

8) Подберите симпатичную баночку для своего геля (сухую и чистую). Распечатайте подходящую этикетку на принтере и приклейте.



9) Перелейте гель.

Гель получается очень душистым из-за отвара лаванды. Он мягко очищает кожу, не вызывает ощущение сухости кожи. Глицерин увлажняет, а витамин А питает эпидермис. К тому же, витамин А является прекрасным консервантом.

Отвар лаванды можно заменить любым отваром трав. Можно добавить ваши любимые эфирные и ухаживающие масла.

Экспериментируйте, пробуйте и вы навсегда откажетесь от применения синтетических веществ.