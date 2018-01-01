Тест: Как определить тип волос в домашних условиях?

Волосы – настоящее украшение любой женщины. Но что делать, если от природы или в результате неправильного отношения к ним они слишком далеки от идеала? Только одно – регулярно, а главное, правильно заботиться о них.

Состояние волос, впрочем, как и кожи - это прежде всего индикатор проблем в нашем организме. Если у вас есть хронические заболевания, вы регулярно испытываете стресс, авитаминоз, неправильно питаетесь, локоны мгновенно «просигналят» вам об этом. Поэтому прежде чем сметать с полок косметических магазинов баночки с чудо-шампунями или масками, лучше отправиться к врачу и установить истинную причину такого «поведения» шевелюры.

Если же вы абсолютно здоровы, но состояние волос далеко от идеального, возможно, корни проблемы в неправильном уходе. Частые укладки, регулярное окрашивание, агрессивное влияние окружающей среды способны очень быстро превратить роскошную копну в безжизненную паклю. Тогда на время стоит отложить все эксперименты и дать волосам время на восстановление. В этот период балуйте их лечебными масками, бальзамами, сыворотками. Но не первыми попавшимися, а тщательно отобранными исходя из типа волос и проблемы, которую надо решить.

Вопросы онлайн-теста «Как определить тип волос в домашних условиях?»:

1. Сколько раз в неделю вы моете голову?



Ежедневно

Два раза в неделю

Раз в 7-10 дней



