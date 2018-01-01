Как сохранить молодость кожи после 40 лет? Лучшие советы

Молодость и красота после 40 лет? Легко! Если вы думаете, что после этого возрастного порога кожа уже никогда не будет гладкой и сияющей, то вы заблуждаетесь. Достаточно придерживаться здорового образа жизни, грамотно подобрать средства по уходу, и о вашем реальном возрасте будет свидетельствовать только паспорт. Смотрите, как сохранить молодость кожи лица после 40 лет.

Что происходит с кожей лица после 40 лет

К 40 годам кожу ждут серьёзные изменения. Они происходят из-за падения уровня кислорода в тканях и клетках, обезвоживания и уменьшения выработки гормонов, отвечающих за синтез коллагена и эластина. В итоге дерма грубеет, теряет эластичность, провисает, поры расширяются и появляются морщины, тёмные пятна.

Наибольший ущерб время наносит так называемому «треугольнику красоты» - скулам и подбородку. Они становятся менее скульптурными, оплывают, из-за чего овал лица теряет чёткость и выразительность.

Чтобы исправить ситуацию, понадобится комплексный подход. Во-первых, обратиться к косметологам за помощью в подборе уходовых кремов, во-вторых, регулярно проводить процедуры, помогающие вернуть коже тонус, в-третьих, пересмотреть некоторые свои привычки.

Три шага к идеальной коже лица

Шаг первый: антивозрастная косметика

К выбору косметики по уходу за зрелой кожей нужно относиться внимательно. Крем должен отвечать трём требованиям: увлажнять, питать и омолаживать. Для этих целей как нельзя лучше подходят антивозрастные кремы с высоким содержанием коллагена и гиалуроновой кислоты, витаминов и различных активных микроэлементов.

Гиалуроновая кислота и коллаген – вещества, славящиеся своими увлажняющими и стимулирующими свойствами. Проникая в дерму, они собирают в ней влагу, необходимую для выработки достаточного количества эластина. Эффект от синтеза эластина, а также достаточного увлажнения и питания – кожа подтягивается, морщины становятся менее заметными, улучшается контур лица.

Шаг второй: массаж

Нанося крем на лицо, воспользуйтесь техникой антигравитационного массажа. Он усилит anti-age-эффект косметического средства, усилит кровообращение и лимфоток в мышцах, вернёт им тонус. Это позволит ликвидировать так называемый гравитационный птоз кожи – обвисание мягких тканей дермы из-за земного притяжения.

Круговыми движениями подушечек пальцев нанесите крем на лицо равномерным слоем. В направлении от подбородка ко лбу начните мягко массировать кожу. Делайте это нежно, без резких рывков и щипков, ведь ваша цель не наставить синяков, а усилить микроциркуляцию крови в верхнем слое эпидермиса. Помните: все движения выполняются только по направлению снизу вверх, то есть против гравитации.

Такой же массаж можно провести для линии декольте.

Шаг третий: здоровые привычки

Анти-возрастные кремы – это, бесспорно, замечательно! Но, если не обзавестись некоторыми ценными привычками, в борьбе с возрастными явлениями они не помогут.

Коже необходимо ежедневное тщательное очищение. Каждый вечер удаляйте с лица остатки косметики при помощи специальных гелей, тоников. Раз или два в неделю используйте скрабы или маски-эксфолианты. Они не только обновляют верхний слой эпидермиса, удаляя омертвевшие чешуйки, но и стимулируют выработку коллагена и эластина, а также усиливают действие антивозрастной косметики. Не забывайте о защите от солнца, минимизируйте воздействие солнечных лучей на кожу. Косметологи советуют: ежедневные уходовые кремы должны содержать коэффициент защиты UVA и UVB не менее 15. Но после 40-ка лет лучше выбирать средства с более высокой степенью защиты – не менее 30. Выпивайте около двух литров чистой воды в день. Это улучшает общее физическое состояние организма, что в свою очередь положительно сказывается на внешности и состоянии кожи, волос, ногтей. Также неплохо было бы включить в меню зелёный чай. Это прекрасный антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы, влияющие на старение клеток кожи. Важное значение для сохранения молодости кожи играет здоровая сбалансированная диета. Обязательно введите в рацион достаточное количество свежих сезонных фруктов и овощей. Они обеспечат кожу дополнительной влагой, полезными микроэлементами, что повысит её эластичность. А продукты из цельного зерна, богатые клетчаткой, обеспечат надлежащее функционирование кишечника и своевременное очищение организма от токсинов. Основной «антивозрастной» эффект дают продукты, богатые биофлавоноидами (соевые бобы, брюссельская капуста, болгарский перец, томаты, гречка, клюква, дыня) и жирными кислотами омега-3 (оливковое масло, рыбий жир, льняное семя, лосось, форель, тунец и другие виды рыб). Они замедляют старение клеток и тканей, улучшают работу сердечнососудистой системы, мозга. А вот рафинированные углеводы, неполезные жиры и сахар следует исключить из ежедневного меню. Это относится к разного рода копчёностям, фаст-фуду, снекам, дрожжевой выпечке, газировке и другой еде сомнительной полезности. Спите не меньше 8 часов в день. Полноценный ночной отдых даёт коже возможность быстрее восстанавливаться. Кроме того, именно во время сна активные компоненты из ухаживающих кремов начинают работать в усиленном режиме. Это ускоряет выработку коллагена и замедляет образование морщин. Скажите твёрдое «нет» вредным привычкам. Курение и алкоголь истончают и обезвоживают кожу, приводят к раннему старению. С последствиями их «работы» после 40 лет не справится ни один, даже самый расчудесный крем.

Конечно, исполнение вышеперечисленных советов потребует времени и сил, но зато поможет сохранить молодость после 40 лет. И это вполне выполнимая задача для любой женщины. А наградой за труд станут красивая и молодая кожа лица и восхищённые улыбки окружающих!