Как пережить стресс? Советы, если настали трудные времена

У каждого в жизни время от времени наступают ситуации, когда буквально жить не хочется. Происходит это из-за чрезмерного напряжения и стресса, а также отсутствия времени на отдых в кругу семьи или на природе. В этой статье вы найдёте советы психологов, как пережить стресс.

Если часто смотреть новости и наполнять мозги постоянным негативом, который льётся с экрана телевизора, нервная система тоже может дать сбой. У человека может возникнуть чувство страха за себя и своих близких, тревожность, нервозность, нарушения сна и аппетита.

Как легче пережить стресс

Если вы чувствуете, что именно это случилось с вами, можно улучшить положение дел и собственное самочувствие следующими способами:

1. Поговорите с другими

Если вы чувствуете, что вам необходимо выговориться, найдите того, кто готов вас выслушать. Если с друзьями и родственниками ничего не получается, – а это, увы, бывает достаточно часто – хорошо прибегнуть к помощи психолога. Психолог не только вас выслушает, но даст дельные советы, способные вам помочь.

2. Творите!

Когда вы находитесь в подавленном расположении духа, вы не следите за речью и можете кому-нибудь сказать слова, о которых потом пожалеете. Лучше ничего не говорить, а остаться в гордом одиночестве и начинать творить.

Чем вы можете заняться? Приготовлением блюд и выпечки, живописью, рукоделием. Пешие прогулки в любую погоду тоже идут на пользу. Если у вас есть блог, можете начать чаще в него писать. Когда руки или ноги заняты, в голове меньше остаётся места для плохих мыслей.

3. Практика осознанности

Если вы узнали неприятные новости и чувствуете себя подавленным, отложите все дела и прислушайтесь к себе. Попытайтесь понять, что вы испытываете. Делать это можно не только сидя на диване или за столом, но и погрузившись в ароматную пенную ванну, прогуливаясь по улицам или аллеям в парке или лёжа в постели перед сном. Когда вы полностью осознаете, что происходит внутри вас, вам легче будет восстановиться.

4. Избегайте новостных программ

Создайте в своей жизни информационный вакуум. Не включайте радио и телевизор, не читайте новости в интернете. Если уж очень хочется, смотрите только культурные программы, фильмы и слушайте музыку.

5. Поддержите других

Стресс может быть не только у вас, но и у других. Если в вашем кругу общения есть люди, которым нужна помощь и поддержка, помогите и поддержите. Вместе вы сможете преодолеть неприятности и в вашей, и в чужой жизни.

Если вы не в себе, если переживаете какие-нибудь неприятные события, это нормально. Не надо этого стесняться, если вы переживаете стресс. Не надо извиняться, что вы не хотите развлекаться или куда-то идти, куда вам не хочется. Если заниматься чужой жизнью, а не своей, переживания могут перейти в депрессию. Займитесь собой, переосмыслите ситуацию, расслабьтесь, создавайте творения, говорите с друзьями и теми, кто вас понимает. Выбирайте для общения только то общество, в котором вам приятно находиться. Избегайте людей, которые вам неприятны. Если разберётесь, в первую очередь, с собой, сможете быть более полезным в поддержке других.