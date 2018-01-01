Как можно вернуть бывшего парня за 5 ходов

Так уж устроена женская природа, что в каждом парне, с которым возникли отношения, девушка видит будущего мужа, по этой причине так сложно и воспринимается ею разрыв. Она только и думает, как можно вернуть бывшего парня обратно. На самом деле есть варианты его возвращения, но прежде чем их реализовывать, хорошо бы задуматься, а стоит ли это делать? Ведь если он обижал, унижал и оскорблял или же имел такие пагубные привычки, как наркомания, игромания или алкоголизм, то в таком случае можно только с облегчением вздохнуть.

Как вернуть бывшего парня за 5 ходов? Если разрыв произошёл по причине какого-то недоразумения – ссора из-за взрывного характера, обидчивости или же просто плохого настроения, то тут стоит побороться за возобновление отношений.

Как можно вернуть бывшего парня? Инструкция к действию

Избегайте патетических сцен. Для вас сейчас важнее всего вести себя достойно – никаких плаксивых сообщений, ревностных звонков из бара или после посиделок с девчонками, депрессивных статусов в социальных сетях и посланий ему с жалобами на пустую и бессмысленную жизнь, разговоров с друзьями о нём ради того, чтобы они ему всё передали. Также запрещено угрожать ему и обвинять в вашем разрыве, это только оттолкнёт, если слишком перегнуть палку, то может даже возникнуть с его стороны ненависть по отношению к вам. А ведь ваша цель - привлечь внимание бывшего к себе, а не стать для него плаксивым ребёнком, у которого отняли соску, или же объектом ненависти. Запомните, он никогда не вернётся из жалости!!! Непринуждённое поведение. Если вы случайно встретили бывшего, то не падайте к его ногам, а просто улыбнитесь, можете чисто формально поинтересоваться его делами и пойти дальше. Также стоит себя вести и во время необходимой (ещё раз - только по большой необходимости!) переписки – ответили на его вопрос: чётко, по делу и желательно без «шаловливых» смайликов. Поверьте, «нежное» безразличие – самое сильное оружие для привлечения любимого. Он под его воздействием станет беспомощным. Начнёт задаваться вопросом, всё ли в порядке, до сих пор ли он имеет для вас прежнее значение, и если нет, то, возможно, начнёт даже действовать, чтобы вернуть прошлые отношения. Тут главное не допустить ошибку – ни в коем случае не отвечайте на его внимание активностью – выдержите паузу, но и не отталкивайте. Вы лучше всех! Даже если на душе скребут кошки, отправьте их в самый далёкий уголок и радуйтесь жизни. Ведите социальный образ жизни – посещайте театры и кинотеатры, не отказывайтесь от дружеских посиделок и вечеринок в ночных клубах. Обязательно всё это запечатлейте на телефон, чтобы можно было постить счастливые фотки по всем социальным сетям. Ну и, конечно, не забывайте о своём внешнем виде – причёска, подтянутая фигура, сияющая улыбка и стильный гардероб. Фотки в пижаме с нечёсаными волосами и депрессивным выражением лица сразу же удалите. И не только из памяти гаджета, но и своей. Пусть ваш бывший увидит, как вы без него прямо расцветаете на глазах, а не погибаете от тоски. Это заставит его задуматься и снова заинтересоваться такой привлекательной девушкой. Ко всему прочему, собственные перемены во внешнем виде пойдут на пользу и вам – поднимут самооценку, что и поможет преодолеть душевный кризис. Куда лучше начинать «войну по возврату бывшего», когда отовсюду сыплется похвала, а не жалостные взгляды. «Случайная встреча». Идеально, если вы сможете оказаться в том же месте, где и он, якобы случайно, например, на дружеской вечеринке, куда вас не могли не пригласить, а значит, ваша встреча не может вызвать подозрения. Ведь если он подумает, что его преследуют, то может отреагировать весьма негативно – его это выведет из себя. На этой вечеринке вы должны выглядеть на все сто – причёска, макияж, хорошее настроение и одежда, подчёркивающая прелести фигуры, но перебарщивать не стоит – всё должно быть естественным. Ведите себя непринуждённо и весело, не ловите его взглядов, но если встретитесь, то не отводите от смущения глаз – многообещающе улыбнитесь в ответ. Вы не должны быть напористы, не заигрывайте с ним напропалую. Станьте для него той, которую он когда-то полюбил и которую захочет снова себе вернуть. Устойчивость и спокойствие! Если он начал проявлять активность, то не вздумайте кидаться от счастья ему на шею. Бывший должен находиться в «страхе», что потерял вас навсегда. Помните, что мужчина по природе своей охотник. И лёгкая добыча ему не интересна. Станьте для него недосягаемой целью, ради которой он готов горы свернуть. И только когда увидите, что он сделал всё, что мог, отвечайте взаимностью!

Как видите, вернуть бывшего парня и прошлые отношения можно. Главное, постараться не допускать прежних ошибок - оказавшись с ним на свидании, будьте романтичны и нежны, чтобы напомнить о прошлых чувствах. Не вспоминайте его и своих огрехов, начните всё с чистого листа, где будет царить любовь и взаимопонимание.