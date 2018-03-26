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Звонить ли мужчине первой, если он не звонит?

Звонить ли мужчине первой, если он вам не звонит? Любая женщина хоть раз оказывалась в ситуации, когда ей приходилось решать, звонить мужчине или не звонить. Традиционно считается, что проявлять инициативу в отношениях должен мужчина. Поэтому некоторые женщины, боясь показаться навязчивыми, принципиально не звонят первыми – никогда и ни при каких обстоятельствах. Но реальная жизнь далеко не всегда подчиняется жёстким схемам и правилам. Как обычно, всё зависит от конкретной ситуации. Например, от того, на каком этапе развития находятся отношения мужчины и женщины, а также от специфики этих отношений.

 

звонить ли мужчине первой если он не звонит

Когда звонить мужчине первой, если он не звонит?

Иногда звонок от женщины действительно оказывается уместным. Особенно, если этим звонком можно спасти отношения от разрыва. А бывают ситуации, когда лучше воздержаться от звонка, чтобы потом не пожалеть. Итак, женщина смело может звонить первой, если:

 

Имеет место конфликт, в котором она виновата. В таком случае, если она дорожит отношениями, ей следует как можно быстрее позвонить и попросить у мужчины прощения. 

 

Женщина видит, что мужчина сомневается в её чувствах. Чтобы развеять его сомнения и убедить его в своей привязанности, она может позвонить ему и намекнуть, что соскучилась. 

 

Мужчина болеет или у него какие-то серьёзные проблемы. Для любящей подруги вполне уместно позвонить ему и поинтересоваться его самочувствием, а то и предложить помощь. 

 

Мужчина и женщина встречаются уже далеко не первый день. Когда они становятся друг для друга близкими людьми, то тут уже становится не важно, кто кому первый позвонит.

 

Женщине срочно нужна помощь и поддержка. Мужчина всегда в трудную минуту придёт на помощь своей даме. 

 

Как видим, в жизни частенько случаются обстоятельства, когда звонок мужчине от женщины более чем уместен. А теперь давайте рассмотрим моменты, когда женщина категорически ему звонить не должна:

 

Отношения только начались. Разумеется, в таком случае первым должен звонить только мужчина. Если он хочет отношений, то первый звонит женщине, чтобы пригласить её на свидание. Если же он не звонит, значит, скорее всего, отношения с женщиной его не прельщают, и звонок от неё ничего не изменит. 

 

Мужчина пообещал позвонить, но не звонит. Иногда таким образом мужчины манипулируют женщинами, чтобы подчинить их своей воле. Если мужчина не выполняет данных женщине обещаний, это говорит не в его пользу, и идти на поводу у такого человека не стоит. 

 

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Мужчина ясно дал понять, что хочет прекратить отношения. В таком случае названивать ему и умолять вернуться не столько бесполезно, сколько унизительно. Если мужчина передумает и захочет возобновить отношения, то позвонит сам.

 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
26 марта 2018

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