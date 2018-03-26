Звонить ли мужчине первой, если он не звонит?

Звонить ли мужчине первой, если он вам не звонит? Любая женщина хоть раз оказывалась в ситуации, когда ей приходилось решать, звонить мужчине или не звонить. Традиционно считается, что проявлять инициативу в отношениях должен мужчина. Поэтому некоторые женщины, боясь показаться навязчивыми, принципиально не звонят первыми – никогда и ни при каких обстоятельствах. Но реальная жизнь далеко не всегда подчиняется жёстким схемам и правилам. Как обычно, всё зависит от конкретной ситуации. Например, от того, на каком этапе развития находятся отношения мужчины и женщины, а также от специфики этих отношений.

Когда звонить мужчине первой, если он не звонит?

Иногда звонок от женщины действительно оказывается уместным. Особенно, если этим звонком можно спасти отношения от разрыва. А бывают ситуации, когда лучше воздержаться от звонка, чтобы потом не пожалеть. Итак, женщина смело может звонить первой, если:

– Имеет место конфликт, в котором она виновата. В таком случае, если она дорожит отношениями, ей следует как можно быстрее позвонить и попросить у мужчины прощения.

– Женщина видит, что мужчина сомневается в её чувствах. Чтобы развеять его сомнения и убедить его в своей привязанности, она может позвонить ему и намекнуть, что соскучилась.

– Мужчина болеет или у него какие-то серьёзные проблемы. Для любящей подруги вполне уместно позвонить ему и поинтересоваться его самочувствием, а то и предложить помощь.

– Мужчина и женщина встречаются уже далеко не первый день. Когда они становятся друг для друга близкими людьми, то тут уже становится не важно, кто кому первый позвонит.

– Женщине срочно нужна помощь и поддержка. Мужчина всегда в трудную минуту придёт на помощь своей даме.

Как видим, в жизни частенько случаются обстоятельства, когда звонок мужчине от женщины более чем уместен. А теперь давайте рассмотрим моменты, когда женщина категорически ему звонить не должна:

– Отношения только начались. Разумеется, в таком случае первым должен звонить только мужчина. Если он хочет отношений, то первый звонит женщине, чтобы пригласить её на свидание. Если же он не звонит, значит, скорее всего, отношения с женщиной его не прельщают, и звонок от неё ничего не изменит.

– Мужчина пообещал позвонить, но не звонит. Иногда таким образом мужчины манипулируют женщинами, чтобы подчинить их своей воле. Если мужчина не выполняет данных женщине обещаний, это говорит не в его пользу, и идти на поводу у такого человека не стоит.

– Мужчина ясно дал понять, что хочет прекратить отношения. В таком случае названивать ему и умолять вернуться не столько бесполезно, сколько унизительно. Если мужчина передумает и захочет возобновить отношения, то позвонит сам.