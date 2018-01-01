Психология: 3 главные причины, почему мужчины изменяют

Многим женщинам приходится страдать и переживать из-за мужских измен. При этом, одни смиряются с изменой мужчины и даже делают вид, будто ничего не случилось, а другие, узнав об измене, тут же рвут отношения. Так повелось, что мужчины чаще изменяют женщинам, чем наоборот. Но, тем не менее, есть немало джентльменов, которые хранят верность и не допускают даже мыслей о походе налево. Так почему же мужчины изменяют? Какие причины с точки зрения психологии толкают мужчин к измене?

Психология выделяет три основные причины, почему мужчины изменяют:

Нет любви

Первая причина и она же главная состоит в том, что в сердце мужчины нет любви к женщине. Если он по-настоящему любит и полностью доволен отношениями с дамой, то вряд ли у него появится желание искать себе развлечений на стороне. Известно много случаев, когда даже самые ветреные мужчины, влюбившись, остепенялись и становились верными мужьями или возлюбленными. Хотя, если мужчина изменяет, это далеко не всегда означает, что он не любит. Скорее, ему в отношениях чего-то не хватает.

Сексуальная неудовлетворённость

Вторая причина – сексуальная неудовлетворённость. Если мужчина намного темпераментнее женщины или если она постоянно отказывает ему в близости, то, как бы он её ни любил, всё равно рано или поздно он начнёт искать секс на стороне. К сожалению, многие женщины забывают о том, как важен секс мужчинам, а потом негодуют, когда случайно узнают, что у них появилась соперница. Поэтому женщинам, желающим обезопасить себя от измен, психологи советуют не отказываться от смелых сексуальных экспериментов и ни в коем случае не избегать интимной близости с любимым, когда у него появляется на это желание.

Это у него в крови

Третья причина – специфический характер мужчины. Есть определённая категория людей, психологически предрасположенных к изменам. Эти мужчины – неукротимые ловеласы и донжуаны, просто не способные остановиться на одной женщине, какой бы привлекательной она ни была. Причина их донжуанства чаще всего заключается в глубинных комплексах и в хорошо замаскированной неуверенности в себе. Если мужчина в юности не пользовался успехом у женщин или если его бросила любимая девушка ради другого парня, то в зрелом возрасте он может начать бегать за каждой юбкой, лишь бы убедиться, что он – настоящий мачо, способный разбивать женские сердца. Ловеласами также частенько становятся мужчины, которые не смогли добиться особых высот в сфере работы и карьеры. Они чувствуют себя неудачниками и таким образом пытаются доказать самим себе, что чего-то стоят. Но, как показывает жизнь, даже убеждённый ловелас может стать однолюбом, если ему попадётся мудрая женщина, которая избавит его от внутренних комплексов и сумеет стать для него единственной и незаменимой.

Вот основные причины, почему мужчины изменяют. Если женщины будут о них знать, возможно, это поможет им изменить отношения таким образом, чтобы избежать подобных неприятностей в своей жизни.