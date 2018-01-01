7 признаков, что ваш бывший парень хочет вернуться и быть вместе

Довольно сложно расставаться с любимым человеком, ведь с ним было прожито столько светлых моментов. Но ещё тяжелее начать всё сначала, так как не ясно, кто вы друг другу – друзья, враги или любящие люди. Как понять, что бывший парень хочет вернуться и снова быть вместе? Стоит ли входить в одну и ту же воду дважды? Ведь вы не знаете, искренне ваш бывший готов к возобновлению отношений или же это какой-то хитрый ход. Разобраться во всём этом можно, если внимательнее приглядеться к его поведению, возможно, он искренне раскаивается и стремится всё вернуть на круги своя.

Как понять, что бывший хочет вернуться? Признаки, что он раскаялся и хочет возобновить отношения

1. Он интересуется вашей личной жизнью. Ваши друзья вам частенько рассказывают, что бывший при встрече с ними всегда интересуется вашими делами. Он в курсе всего, что с вами происходит, начиная от мельчайших подробностей, с кем вы недавно встречались, и заканчивая вашими серьёзными проблемами – болезни, скандал с начальством и т.п. Такое поведение может насторожить. Остаётся только сделать вывод – что для него ваши отношения не закончились, его чувства к вам ещё сильны. Иначе зачем ему столь подробно знать о вашей личной жизни?



2. Он контролирует вас в социальных сетях. В современном мире принято делиться своей жизнью в социальных сетях, поэтому ничего удивительного нет, когда кто-то подписывается на вашу страничку в Инстаграме или читает ваши новости в Фейсбуке. Но когда повсюду лайки от бывшего под вашими фотографиями, тем более только помещёнными, то напрашивается мысль – он за вами следит. Интересен и тот факт, что он все их комментирует красивыми комплиментами или забавными фразочками, которыми вы часто обменивались будучи парой. Его дружелюбие можно расценить как знак, что он к вам неравнодушен и ждёт, когда же вы снова впустите его в свою жизнь.



3. Он звонит, когда пьян. Если ваш бывший звонит, находясь в нетрезвом состоянии, и оправдывается за своё поведение, приведшее к разладу в отношениях, то стоит поверить в их искренность. Ведь слова и действия пьяного – это часто мысли трезвого человека. Ну а если он это делает систематически, то это говорит о том, что вы не выходите из его головы. Бывший только и ждёт повода, чтобы позвонить, ну а на пьяную голову даже и его не стоит ожидать.



4. Вам ничего не известно о его личной жизни. Он тщательно скрывает свою частную жизнь, а возможно, она у него реально отсутствует. С чего бы это? Возможно, он держит всё в тайне неспроста, просто он хочет или даже рассчитывает на то, что сможет вас вернуть, поэтому и старается не ранить ваших чувств. Да и информация о том, что у него есть другая, может подтолкнуть вас к мысли тоже найти себе пару, что отделит его намного шагов назад от поставленной цели – снова быть вместе. К тому же, таким образом он заботится о том, чтобы после воссоединения, на которое он рассчитывает, не пришлось оправдываться за разгульный образ жизни.



5. Дружба с вашей семьёй. Если человек готов порвать с кем-то навсегда, то он это сделает, и тем более не будет придерживаться дружеских отношений с вашими близкими и родными. Ведь это совершенно бессмысленно. Но если у него есть надежда всё вернуть, то он может вдруг начать сильно дружить, например, с вашей мамой или братом. На первый взгляд тут ничего нет странного, тем более, если они до этого были близки. Что же теперь из-за вашего расставания перестать общаться с друзьями? Бывший постоянно звонит или пишет своему «другу», узнаёт о ваших последних новостях, а заодно и передаёт вам приветы. А однажды вы его вдруг встречаете на семейном ужине, где он ведёт себя как настоящий джентльмен – галантен, весел и коммуникабелен. Чем не шаг к сближению?



6. Он сохраняет ваши совместные фотографии. Загляните к нему как-нибудь на страничку в социальной сети. Заметили, что ваши фото, где вы вместе, он так и не удалил? Возможно, остались и ваши записи, которые вы ему когда-то писали. Безусловно, он мог просто забыть всё это убрать со своей страницы. Посмотрите позже. Даже через длительный срок фотографии на месте? Это может быть знаком, что он о вас помнит и хочет снова возобновить прежнюю связь. Ну а зачем бы он хранил изображение человека, который ему уже не интересен?



7. Он пытается стать лучше. Мужчины не привыкли работать над собой, чтобы улучшить себя (исключение – физическая форма), поэтому нередко пары расстаются из-за того, что не могут принять партнёра таким, какой он есть. Но иногда перерывы в отношениях могут сотворить чудо: даже если вы и не упрекали ни в чём своего любимого, он всё равно пытается показать себя с хорошей стороны. Может изменить причёску, как вы ему когда-то советовали, заняться своим гардеробом или же сменить работу на более оплачиваемую, если с вашей стороны когда-то были претензии по этому поводу. Всё это делается, чтобы вы дали ему второй шанс.

Конечно, вышеперечисленные пункты не являются достоверной информацией, что ваш бывший парень раскаялся и хочет вас вернуть. Но задуматься стоит, тем более, если ваши чувства к нему ещё не угасли.