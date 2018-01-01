7 советов, как забыть бывшего парня, которого любишь

Один из сложных периодов в жизни женщины – это расставание с любимым человеком. На душе тоска и грусть, а в голове только его образ, его жесты, его голос, его мимика… Как забыть бывшего парня, которого любишь? Не все могут спокойно отпустить прошлое, но это надо сделать обязательно, так как можно увязнуть в болоте горьких воспоминаний навсегда. Надо жить, двигаться вперёд, ведь в будущем вы обязательно встретите нового человека, с которым, возможно, решите даже создать семью. Поэтому очень важно, встретив его, тут же не потерять из-за воспоминаний о минувшем. Вам, дорогие девушки, которые всё ещё продолжают любить и не могут избавиться от мыслей о бывшем парне, желательно внимательно прочитать нижеприведённые рекомендации.

Советы, как забыть бывшего парня, которого всё ещё любишь

1. Забудьте его имя. Вы часто называете своего нынешнего парня именем бывшего? Постарайтесь контролировать себя. Ведь, во-первых, вы сильно обижаете своего партнёра, что чревато расставанием, а во-вторых, это означает, что вы о бывшем до сих пор думаете и, возможно, не всегда в негативном ключе. Если же о бывшем напоминают ваши родственники или друзья, то попросите их этого не делать. Объясните, что вы очень рады их частым встречам с ним, но вам это не интересно, а тем более вас не интересует, как у него дела на работе и в личной жизни. В данной ситуации, пусть лучше на вас обидятся близкие люди, чем вы будете страдать от постоянных напоминаний о прошлой связи.



2. Не врите, если вы поддерживаете с ним отношения. Прекрасно, что после разрыва вы остались друзьями, но не понятно, почему вы этот факт утаиваете от своего настоящего партнёра. Странно, что вы скрываете полученные от бывшего сообщения и электронные письма, встречи, если таковые есть, и телефонные разговоры. Боитесь ранить самолюбие любимого или же всё-таки питаете какие-то чувства к бывшему парню? Чаще всего, ответ таков – вы ещё думаете о нём, притом, с лаской и любовью. А значит, нужно задуматься, стоит ли строить теперешние отношения на обмане или же всё-таки порвать с ними, чтобы не мучать человека, находящегося сейчас рядом и питающего к вам нежные чувства.



3. Избавьтесь от вещей вашего бывшего. Вы очень любили носить по дому рубашку своего парня, и даже теперь, когда вы расстались, надеваете её в качестве домашней одежды. Срочно избавьтесь от неё: ведь она напоминает вам о бывшем. Даже если рубаха тысячу раз стиранная и перестиранная, соответственно, им она уже не пахнет, всё же его вещь обязательно будет памяткой о нём. Лучше заведите новую домашнюю рубашку – своего нынешнего партнёра. Ему будет очень приятно вам её подарить.



4. Вы жертва. Если у вас уже есть молодой человек, то просто неуместно всем рассказывать, что ваш бывшей воспользовался вами и бросил. Всё уже позади - у него своя жизнь, не факт, что счастливая, даже если на всех фотографиях в соцсетях он и улыбается на все тридцать два зуба. У вас же своя – с новыми отношениями и увлечениями. Вот и радуйтесь ей! Дарите любовь своему партнёру, ведь именно этого он от вас ждёт, а не нытья о прошлом.



5. Прекратите рассказывать о том, что бывший изменил вашу жизнь к лучшему. Конечно, он изменил, как и вы его: у вас были общие интересы, вы обменивались мыслями и знаниями, вносили друг в друга какие-то коррективы, не только внешние, но и внутренние. Возможно, вы были с ним счастливы. Но теперь его рядом нет, и хватит страдать, задумайтесь, если вы расстались, значит что-то было неидеально. И, в конце концов, из-за кого вы грустите? Из-за великолепного мужчины, изменившего вашу жизнь к лучшему? Или же всё-таки вы без него стали красивее (изменили причёску, пошли в тренажёрный зал, посетили косметологический салон), умнее (записались на курсы иностранных языков) и целеустремлённее (нашли высокооплачиваемую работу, впереди ожидается повышение по службе). И даже если из вышеперечисленного с вами ничего не произошло, просто переверните страницу своей жизненной книги и начните жить по-новому: удачливее и радостнее.



6. Откажитесь от прежних семейных связей. Если вы не связаны с семьёй бывшего по работе, финансово или по-другому, то просто порвите с ними навсегда. Да, это может быть сложно, тем более, когда у вас были хорошие с ними отношения, но сделать это нужно. Теперь у вас есть новые родственники, вот с ними и налаживайте связь! Кто сказал, что не получится? Скорее всего, всё наоборот, ведь у вас же за плечами успешный опыт общения с родственниками любимого!



7. Хватит сравнивать! Прекратите проводить сравнительный анализ умений бывшего с настоящим партнёром, тем более если он не в его пользу. Даже если прежний парень лучше готовил, водил машину и больше зарабатывал, то сейчас вы с другим человеком, у которого масса собственных достоинств. Иначе, почему вы с ним?

Вспомните, отчего вы сейчас не со своим прежним партнёром? Ведь было множество причин для вашего расставания. На сегодняшний день у вас есть настоящие отношения, которые могут быть лучше или хуже предыдущих, но на данный момент они истинные, поэтому постарайтесь избавиться от бывшего парня, хотя бы в мыслях.