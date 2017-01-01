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Гадание на исполнение желания на картах Таро онлайн

Исполнение желания на картах Таро онлайн

Наши желания… Они возникают, бередят душу, заставляют менять планы и намерения. А иногда вынуждают задумываться над тем, что ожидание их исполнения приятнее и ценнее самого исполнения. 

 

Мы предлагаем вам гадание на исполнение желания на картах Таро, который работает в онлайн-режиме и даёт возможность проанализировать перспективы конкретного желания, волнующего вас в данный момент. От вас требуется просто сформулировать его, сосредоточившись и попытавшись мысленно визуализировать его реализацию. А затем щёлкнуть по кнопке. И – буквально через мгновение перед вами появится чёткая, разложенная по полочкам картина, показывающая, во-первых, что вам следует сделать, чтобы поспособствовать воплощению задуманного, во-вторых, чего вам, наоборот, делать не нужно, в-третьих, что вы, в конечном счёте, получите от всего этого. Эти, а также другие важные моменты рассмотрены в 6 позициях расклада, так что анализ он даёт подробный и обстоятельный.

 

Пользуйтесь этим раскладом на исполнение желания всегда, когда у вас возникают идеи, реализация которых важна для вас, или проблема, которую никак не удаётся решить удовлетворительно.

 

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Автор: Гадания онлайн на Signorina.ru
Сегодня, 08:01

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