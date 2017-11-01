Парни, с которыми не следует встречаться, как их распознать

Да, мы знаем, идеальных парней не существует. Впрочем, и девчонок тоже. У каждого полно недостатков, но существуют такие, которые терпеть невозможно! Можно быть бесконечно влюблённой в парня и ничего не замечать, но открой ненадолго глаза и включи мозги. Тут такое можно увидеть!

Как сразу распознать парней, с которыми не следует встречаться

Если недостатки твоего парня имеются в этом списке, с ним пора попрощаться. А вы, парни, если читаете это, делайте выводы и исправляйтесь!

1. Любитель флирта

Он красивый и такой очаровательный! Он знает, как влюбить в себя. И тебя, и многих других. Да, чем больше девчонок для него, тем лучше, даже если свидания с ними будут следовать одно за другим. Он такой обходительный! Если у него есть время, он обязательно позвонит. Если опоздал или провинился, непременно извинится. Его слова слаще мёда, а глаза, глаза... Но мы-то знаем, что от него одни неприятности. Поиграв вдоволь с одной, он начинает скучать и бежит к другой. Если хочешь развлечений, можешь поиграть с ним тоже, если нет – держись от него подальше!

2. Одержимый

Он тобой одержим! Он готов говорить сутки напролёт, каждый день. Если не захочешь с ним встречаться, он примчится на работу или домой, он будет ждать столько, сколько нужно, чтобы всё о тебе узнать. Такой парень не понимает, что твою личную жизнь тоже надо уважать и дать тебе возможность соблюдать личное пространство. Обычная беседа – это хорошо, но когда он начинает указывать, что тебе делать и куда идти, это уже слишком. Он может начать общаться с твоими коллегами-мужчинами и друзьями, чтобы лучше узнать твои вкусы в одежде и другие стороны жизни. Он тебя хочет всю и всегда. От него стоит избавиться ещё до того, как он станет настоящей обузой.

3. Тот, кто никогда не платит

Он пригласил тебя на ужин и просит расплатиться, потому что у него лишь карта или крупная денежная купюра. Ну, ладно, если такое один раз, с кем не случается? Но это с ним происходит постоянно! И вовсе не потому, что у него нет денег. Просто ему так удобно. И на свидание хочется сходить, и попить кофе с пирожными, и сэкономить деньги.

4. Маменькин сынок

Парень, который в первую очередь заботится о своей маме, а не девушке, нам не подходит. Потому что каждую мелочь, которую он совершает в жизни, он делает с разрешения мамы. Представь себе экземпляр, который постоянно спрашивает у мамы, что ему надеть или что съесть. При встрече с тобой он постоянно достаёт телефон и докладывает маме, где он и чем занимается.

5. Страдалец

Этот парень страдает не потому, что его бросила его бывшая. Он всегда страдает. Страдания – его обычное состояние. Ему нужно, чтобы его кто-то постоянно жалел. Он всегда будет говорить о своей бывшей и сравнивать тебя с ней. При этом, тебе о своём бывшем парне говорить будет запрещено. Разговоры будут только о его бывшей подружке и о нём самом, несчастном.

6. Большой мальчик

Некоторые никогда не хотят взрослеть. Этот мальчик хоть большой и взрослый, но живёт на родительские деньги, а работа ему нужна только для того, чтобы оплачивать счета. Зачем же нужна ему ты? Затем, чтобы заботиться о нём. А он, в свою очередь, будет вести себя, как избалованный ребёнок. Тебе придётся для него постоянно готовить, убирать за него его любимые игрушки и делать прочие дела, совершенно тебе не нужные. Если тебе нравится роль мамочки, тогда вперёд! Если нет, обходим стороной этот подарок.

7. Предатель

Он и раньше обманывал и дальше будет это делать. Если любишь парня, почему бы и не простить? Если он постоянно просит прощения, но не признаёт своих ошибок, не стоит относиться к нему серьёзно. Его постоянно привлекают женщины. Он не упустит случая, чтобы с ними поразвлечься. Даже когда он с тобой, он будет разглядывать других девиц. Ему наплевать, что ты о нём думаешь. Он готов при случае снова просить прощения, заранее зная, что его простят.

8. Лжец

Этот тип – патологический лжец. Он лжёт обо всём: своей работе, карьере, отношениях, наличии дома или автомобиля. Он хочет создать вокруг себя радужный ореол богатства и благополучия, чтобы произвести на тебя впечатление. Как только ты его узнаешь поближе, постепенно начнёшь понимать, кто он такой. Вообще лгать - не красиво. Думаем, такой парень тебе не нужен.

10. Боящийся обязательств

Очень часто встречающийся персонаж! Он любит быть с тобой рядом, но ни за что не хочет отвечать. Он любит рассказывать, как его сердце было разбито какой-то другой девушкой и какое тяжёлое у него было детство. Если ты понимаешь, кто он такой, не ходи больше с ним на свидания. Внешне он выглядит совершенным, но на него никогда нельзя положиться.

11. Липучка

Название такого рода парней говорит само за себя. Целыми днями он будет ныть, что вам нужно встретиться, поговорить и всё такое. Рано или поздно у тебя закончится терпение выносить такого зануду. Лучше избавься от него сразу.

12. Нарцисс

Этот парень считает себя самым красивым в мире. Чтобы пойти на свидание, ему на подготовку понадобится больше времени, чем тебе. Он постоянно пользуется косметическими продуктами для поддержания своей неотразимой внешности и совершенно не выносит, когда её критикуют.

13. Тот, кто всегда далеко

Тебе придётся часами ждать его ответа на вопрос, у него вечно под рукой не будет телефона, а звонить он тебе будет не тогда, когда тебе нужна помощь, а когда ему самому будет скучно. Это очень неприятный тип! Совершенно нет необходимости тратить время на того, кому до тебя нет никакого дела. Забудь о любви и поцелуях, ему это всё совершенно не нужно. Он любит единолично строить планы, не поставив тебя в известность, а если тебе не понравится его идея и ты откажешься, очень рассердится и закатит истерику.

Встречались ли вы, девушки, с такими парнями? Может, вам известны какие-нибудь другие их разновидности? Поделитесь своим опытом с нами!