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Овощи, которые молодят!

Овощи всегда считались важной частью здорового питания, так как в их состав входят питательные вещества, антиоксиданты и витамины, необходимые для здоровья кожи. Вот самые полезные из них, которые позволят коже как можно дольше оставаться молодой. 

 

Овощи, обладающие омолаживающими свойствами

 

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Овощи, обладающие омолаживающими свойствами

Брокколи

 

Не забывайте почаще готовить себе брокколи, потому что в ней содержатся фитонутриенты, служащие хорошей профилактикой рака лёгких и желудка. Она также содержит вещества, необходимые для восстановления клеток и замедляющие процесс старения.

 

Шпинат

 

Если хотите иметь крепкие мышцы, налегайте на шпинат. В нём содержится много магния, который поддерживает работоспособность мышц и нервной системы, а также регулирует кровяное давление и уровень сахара в крови.

 

Лук

 

Лук помогает предотвратить проблемы с желудком. Он препятствует размножению бактерий, вызывающих язву, гастрит и рак желудка. Правда, в таком случае лук надо есть сырым. В жареном виде он, хотя и вкусен, но уже практически бесполезен. Впрочем, теми же свойствами обладают чеснок и чай. Так что, если лук вам не нравится, употребляйте хотя бы их. 

 

Баклажаны

 

Баклажаны богаты насунином – питательным веществом, обладающим антивозрастными свойствами. Они же помогают избежать и рака. Баклажаны служат и хорошей профилактикой возникновения болезни Альцгеймера. 

 

Красный болгарский перец

 

Красный перец содержит витамин C, который стимулирует производство белых кровяных телец, необходимых для борьбы с микробами и бактериями. Если вы будете придерживаться рациона, богатого витамином C, у вас будет меньше морщин, потому что в коже будет вырабатываться больше коллагена.

 

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Чтобы выглядеть красиво и молодо, надо не только ухаживать за кожей, но и употреблять полезные продукты. 

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Автор: Наталия Иванова
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