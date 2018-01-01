Овощи, которые молодят!

Овощи всегда считались важной частью здорового питания, так как в их состав входят питательные вещества, антиоксиданты и витамины, необходимые для здоровья кожи. Вот самые полезные из них, которые позволят коже как можно дольше оставаться молодой.

Овощи, обладающие омолаживающими свойствами

Брокколи

Не забывайте почаще готовить себе брокколи, потому что в ней содержатся фитонутриенты, служащие хорошей профилактикой рака лёгких и желудка. Она также содержит вещества, необходимые для восстановления клеток и замедляющие процесс старения.

Шпинат

Если хотите иметь крепкие мышцы, налегайте на шпинат. В нём содержится много магния, который поддерживает работоспособность мышц и нервной системы, а также регулирует кровяное давление и уровень сахара в крови.

Лук

Лук помогает предотвратить проблемы с желудком. Он препятствует размножению бактерий, вызывающих язву, гастрит и рак желудка. Правда, в таком случае лук надо есть сырым. В жареном виде он, хотя и вкусен, но уже практически бесполезен. Впрочем, теми же свойствами обладают чеснок и чай. Так что, если лук вам не нравится, употребляйте хотя бы их.

Баклажаны

Баклажаны богаты насунином – питательным веществом, обладающим антивозрастными свойствами. Они же помогают избежать и рака. Баклажаны служат и хорошей профилактикой возникновения болезни Альцгеймера.

Красный болгарский перец

Красный перец содержит витамин C, который стимулирует производство белых кровяных телец, необходимых для борьбы с микробами и бактериями. Если вы будете придерживаться рациона, богатого витамином C, у вас будет меньше морщин, потому что в коже будет вырабатываться больше коллагена.

Чтобы выглядеть красиво и молодо, надо не только ухаживать за кожей, но и употреблять полезные продукты.