Мужские комплексы: лысина, как с этим жить дальше

Если для женщины страшно пополнеть, то для мужчины – полысеть. Они могут себе простить пивной животик, жёлтые зубы, неприятный запах дешёвого табака, но только не лысину. Это главный мужской комплекс, с которым сильный пол ведёт войну не на жизнь, а на смерть, тратя массу физических и моральных сил, а также не скупясь на деньги.

В ход идут и чудо-препараты, и знахарки с травками-муравками, и косметические салоны с профессионалами своего дела, и даже экстрасенсы, творящие диво собственными руками. Но шевелюра, несмотря на различные эксперименты с ней, всё равно не перестаёт редеть. Так, может, не стоит зацикливаться, а принять это как подарок судьбы, ведь на самом деле лысина – это так сексуально… Кто против, пусть изучит рейтинг самых красивых мужчин мира: в первой десятке Брюс Уиллис, главное украшение которого - загорелый бритый череп.

Несколько причин полюбить свою лысину

- Сексуальность. Как считают специалисты, одна из причин облысения – мужской гормон тестостерон, который отвечает за сексуальность. Чем выше его показатель, тем больше по размеру лысина. Таким образом, даже на уровне подсознания женщин влечёт к сильному полу с лысой головой. Отсутствие шевелюры символизирует мужественность и силу, поэтому так и ценится дамами. Также лысая голова воспринимается как фаллический символ, который мужчина может не прятать от женских глаз. К тому же, согласно опросу, женщины видят в мужчине с лысой головой не просто страстного любовника, а человека, на которого можно положиться, то есть на их взгляд он идеальная кандидатура в спутники жизни.

- Респектабельность. Оказывается, окружающие воспринимают лысого мужчину в дорогом костюме как человека, который многого добился в этой жизни – банкир, преуспевающий адвокат, бизнесмен. Но важное условие, мужчина должен обязательно хорошо выглядеть, то есть на нём должна быть стильная одежда, соответствующие аксессуары и приятный запах, ну и, конечно, галантность и обходительность.

- Брутальность. Лысый мужчина всегда выглядит брутально, то есть в нём сочетается грубость и шикарность. Такое соединение просто манит прекрасный пол, который в душе, даже в век феминизма, хочет иметь рядом с собой сильного партнёра, готового в любую минут встать на её защиту. Но, с другой стороны, он должен знать грань допустимой дерзости, чтобы вовремя остановиться и проявить галантность. Опять же, не стоит забывать, что брутальный мужчина – ухоженный мужчина: пусть у него грязные руки и голова в ссадинах, но он пахнет дорогим одеколоном и одет в стильную одежду.

- Экономия времени и денег. Мужчины с пышными шевелюрами перед выходом из дома должны приложить некоторые усилия, кто большие, а кто малые, чтобы выглядеть опрятно. Обладатели лысины могут её просто помыть и вытереть полотенцем, чтобы она стала сухой. Но и это ещё не всё – не надо тратиться на кондиционеры, гели и муссы – причёска всегда идеальна без больших денежных вложений.

- Мускулы. Лысина может выгодно подчеркнуть рельеф мышц, в отличие от торчащих волос, отбирающих часть массивности тела. Конечно, очень важно, чтобы было что подчеркнуть, поэтому занятия спортом никто не отменял.

- Мудрость и интеллектуальность. Мужчины с лысой головой выглядят умнее и солиднее, поэтому им больше доверяют и чаще прислушиваются к их мнению, чем не грех и воспользоваться.

- Нет волос – нет проблем! Считается, что мужчинам с плешью тяжело привлечь к себе женское внимание. Решить эту проблему можно – просто сбрить остаток волос. И стать мачо – привлекательным, очаровательным, респектабельным и интеллектуальным мачо!