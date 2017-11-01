Как узнать, женат ли мужчина - проверенные и безошибочные признаки

Мужчины любят флиртовать с женщинами даже тогда, когда женаты. Естественно, о своём семейном положении они не говорят, а пытаются создать имидж свободных. Однако, рано или поздно всё становится явным, и женщинам бывает очень обидно оказаться обманутыми. Пока отношения не зашли далеко, понаблюдайте за своим избранником и не во всём ему доверяйте. Конечно, доверять немного надо, но определённо не на 100%. Итак, дорогие женщины, хотите узнать, женат ли мужчина?

Верные признаки, как узнать, женат ли мужчина

Такого персонажа можно вычислить по следующим признакам:

– Познакомившись с вами, он не захочет тратить время на длительные ухаживания. Он будет торопить развитие отношений. Ведь вы в любой момент можете узнать, что он женат, и сорваться с крючка. К тому же, на ухаживание нужно время, а свободного времени у женатого мужчины не так и много.

– По вечерам его телефон всегда в недосягаемости. Это может указывать на то, что у него две сим-карты: одна для общения с вами, а другая – для всех остальных. Разумеется, дома он вынимает «вашу» сим-карту и теперь может не опасаться, что вы позвоните в самый неподходящий момент и нарушите его семейную идиллию. Вам он скажет, что по вечерам выключает телефон, чтобы отдохнуть от любых разговоров.

– Обратите внимание, любит ли мужчина гулять с вами по улице. Не шарахнется ли он от вас, если вы попытаетесь взять его под руку на виду у прохожих. Если он под разными предлогами старается не появляться с вами в людных местах, то, скорее всего, боится попасться на глаза знакомым своей жены.

– Ясное дело, что женатый мужчина не станет знакомить вас со своими друзьями и, тем более, с родственниками. И с вашими близкими людьми он тоже не захочет знакомиться. Попробуйте пригласить мужчину на день рождения вашей подруги или сестры. Если он женат, то наверняка откажется.

– Чтобы узнать, женат ли мужчина, попробуйте у него как можно больше выспросить о его жизни. И если он рассказывает вам о себе крайне мало и с видимой неохотой, значит, боится проговориться. Или просто не хочет, чтобы вы, когда он наиграется вами и бросит, смогли его найти.

– Если выходные и праздники вы проводите в одиночестве – это явный признак того, что ваш кавалер женат. Разумеется, он попытается придумать оправдание, почему он не может встречаться с вами в выходные. Например, у него может оказаться очень больная бабушка, за которой в субботу и воскресенье некому присмотреть. Или у него ещё какие-нибудь семейные проблемы, не позволяющие быть рядом с вами.

Как видим, узнать, женат ли мужчина, не трудно. Нужно только проявить наблюдательность и не бояться смотреть правде в глаза. И не нужно расстраиваться, если на вашем пути попался женатый обманщик. Чем раньше вы его распознаете, тем лучше! Есть много свободных и честных мужчин, и вам обязательно повезёт!