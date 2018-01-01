Как разбудить ребенка утром, 10 добрых и действенных советов

Утром многим трудно просыпаться, особенно если встать надо по будильнику и куда-то после этого идти. То же самое относится и к детям. Одни дети просыпаются достаточно легко, а других, как говорится, и пушками не разбудишь.

Как разбудить ребенка утром, советы мамам, папам и бабушка, чтоб день удался

Есть и такие дети, которые, когда их будят, ругаются и огрызаются, чем умудряются перемотать родителям все нервы, особенно если родители спешат на работу.

На детей сердиться нет смысла. Надо просто будить их по-другому. Но как?

1. Убедитесь, что ребенок высыпается

В каждом возрасте дети должны спать ночью определенное количество часов. Естественно, все дети разные, и одному может потребоваться больше сна, а другому – меньше. Но, в общем и целом, дети должны полностью высыпаться.

Например, дети 1-2 лет должны спать по 12-14 часов в сутки, включая ночной и дневной сон.

Дети 3-6 лет должны спать 10-12 часов.

В 7-12 лет детям достаточно 10-11 часов сна в сутки.

И только детям старше 12 лет можно спать столько же, сколько и взрослым, а именно 8-9 часов.

2. Убедитесь, что соблюдаете режим дня

Детям очень нравится жить по расписанию. Они любят делать все в определенные часы. Именно при таком распорядке они чувствуют, что им ничего не угрожает.

По расписанию стоит проводить и процедуры перед сном. Для малышей это может быть теплая ванна, а для детей постарше – чтение книжки или слушание успокаивающей музыки. Кстати, никаких проигрывающих устройств в комнате ребенка быть не должно. Все это должно находиться в гостиной.

Пробуждение и утренние процедуры тоже должны проходить по расписанию каждый день в одно и то же время.

Если ребенок у вас будет жить по графику, будить его по утрам будет значительно легче. Чаще всего, дети просыпаются вообще сами.

3. Будите ребенка дважды

Если детям трудно просыпаться по утрам, будить их лучше два раза.

Первый раз должен быть очень деликатным и мягким. Просто поцелуйте ребенка и пошевелите на голове волосы.

Во второй раз можно уже включить свет, если на улице темно, и начать будить ребенка более активно.

4. Пусть светит солнце

Очень важно, чтобы дети спали в темной комнате. Так их сон будет спокойнее и лучше.

Утром откройте шторы, чтобы в комнату проник солнечный свет. Человеческое тело живет по определенным ритмам. В темноте организм засыпает, а при свете просыпается. Если ребенка приходится будить зимой, когда на улице еще темно, включите верхний свет.

5. Завтрак

Совершенно невозможно спать, когда из кухни доносятся ароматы вкусной пищи. Если ребенка никак не разбудить, начинайте готовить вкусные блюда!

Впрочем, блюда готовить необязательно утром. Сделать это можно и вечером, а утром поставить разогревать.

6. Подарки и сюрпризы

Система поощрений работает всегда!

Если дети хорошо встают по утрам и все делают быстро, поощрите их небольшими подарками за хорошее поведение.

7. Музыка для пробуждения

Составьте список любимых музыкальных произведений детей, запишите на диск и проигрывайте их каждое утро.

Когда заиграет музыка, дети поймут, что пора просыпаться, что без труда и сделают.

8. Обнимашечки

Как уже упоминалось ранее, не все дети способны быстро просыпаться. Некоторым требуется определенное время. Если ваш ребенок именно такой лежебока, заводите для себя будильник на более раннее время, чтобы можно было начать будить свое чадо заранее.

Уделите время на то, чтобы ребенка погладить и пообнимать. Все дети это очень любят. Однако подобные нежности не должны нарушать режим дня.

9. Соревнования

Если у вас не один ребенок, а несколько, по утрам можно устраивать соревнования, кто быстрее проснется, встанет и оденется.

Для победителя надо придумать приз. Хорошо, если он будет съедобным, и его подадут к завтраку.

10. Попросите совета у детей

Если вы перепробовали все, что описано выше, а разбудить ребенка все равно не получается, спросите, что ему нужно, чтоб проснуться утром.

Иногда дети могут дать очень ценные советы. Одним может по утрам потребоваться какой-нибудь мультик, другие не откажутся от кубика шоколада.

Надеемся, эти советы вам помогут, и с пробуждением детей по утрам больше не будет проблем.