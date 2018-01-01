Если кожа выделяет повышенное количество кожного сала, поры закупориваются и образуются угри. Но не волнуйтесь – их можно удалить. Сейчас вы узнаете, как избавиться от угрей навсегда.

Как избавиться от угрей - советы дерматологов

Угри – это маленькие прыщи, на поверхности которых имеется тёмно-коричневая или чёрная точка. Они могут быть крошечными или вполне большими. Они обычно безболезненны, хотя очень большие могут вызывать болезненность кожи при прикосновении к ней.

Если удалить угри, кожа снова станет гладкой. Для этого можно использовать следующие приспособления:

1. Очищающие полоски

Полосками для удаления угрей и чёрных точек можно почистить кожу носа или лба. Перед этим сначала надо очистить кожу.

После умывания нос и лоб не вытирайте досуха, оставьте их слегка влажными.

Снимите с полоски защитную плёнку и приложите полоску к коже.

Прижмите полоску к коже, чтобы она прилипла.

Дайте возможность полоске подсохнуть в течение 10 минут, а затем аккуратно её снимите.

После чистки лица обработайте его антисептиком. Подавляющее количество угрей, расположенных в области лба или носа, легко удаляются этим способом.

2. Петля для удаления угрей

Петля легко удаляет угри, когда вы её прижимаете к коже. Профессиональный инструмент изготовлен из нержавеющей стали и при должном уходе прослужит вам долгие годы.

Перед тем, как воспользоваться петлёй, лицо надо хорошо распарить. Выберите петлю, подходящую под размер прыща, который собираетесь удалить, протрите инструмент спиртом и применяйте по назначению.

Что же надо делать, чтобы избавиться от угрей?

Накиньте петлю на угорь и нажмите вниз.

Прыщ выдавится, но старайтесь при этом не повредить окружающие ткани, иначе потом на этом месте образуется рубец.

Удалите прыщ бумажной салфеткой и обработайте область удаления угря антисептиком для предотвращения инфекции.

3. Вакуумный инструмент для удаления угрей

Держите лицо над паром на протяжении 3-5 минут, после чего тщательно вытрите кожу. Расположите инструмент над угрём и нажмите на кнопку. Угорь всосётся внутрь.

4. Маски

Лучше всего удаляют чёрные точки маски из глины.

Умойте лицо, как это обычно делаете, вытрите его, но не до конца. Пусть оно остаётся немного влажным. На голову наденьте платок с тем, чтобы защитить волосы от глины. Теперь нанесите на лицо глиняную маску, дайте ей подсохнуть в течение 15 минут и смойте. Это – мощное средство против угрей и чёрных точек. Оно вам обязательно поможет.

5. Химический пилинг

Химическим пилингом обычно занимается косметолог. Он удаляет угри с помощью воздействия на них кислоты. Особенно эффективен этот способ при удалении угрей с носа. Химический пилинг можно провести и в домашних условиях, но лучший результат будет в том случае, если это будет делать косметолог или врач-дерматолог в условиях клиники или косметического салона.

6. Пилинг

Регулярный пилинг кожи помогает угри не только удалить, но и предотвратить их появление. После умывания или мытья, пока кожа ещё влажная, нанесите крем для пилинга на кожу и гладьте её круговыми движениями, после чего смойте.

7. Выдавливание

Это уж самый последний вариант, когда другие не помогают или нет возможности их осуществить. Дерматологи категорически его не рекомендуют, но он существует, и многие им пользуются.

При удалении угрей руками возможно образование на коже мелких ранок, через которые в кожу может быть занесена инфекция, из-за чего прыщей станет ещё больше. Кроме этого, царапины на коже со временем превращаются в рубцы, поэтому руки и кожа лица должны быть очень чистыми. Если ногти у вас слишком длинные и острые, укоротите их. При удалении прыщей кожа не должна быть повреждена ногтями.

Прежде всего, в течение 5 минут лицо надо распарить. Так удалять угри будет гораздо легче.

Поместите указательные пальцы рук по обе стороны угря.

Надавливайте на угорь с обеих сторон и вниз.

Содержимое угря должно выдавиться наружу.

Смойте угорь под краном, а на кожу нанесите антисептический крем.

Как предотвратить образование угрей и чёрных точек?

Появление угрей легче предупредить, чем потом от них избавляться. Для этого необходимо следующее:

Регулярно умываться. Это делать надо дважды в день. Вместо мыла лучше использовать специальные средства для умывания на основе геля.

Смените средства для макияжа. Выбирайте такие, которые не вызывают угревой сыпи. Иногда об этом пишут на упаковке со средством. Такая косметика не будет забивать поры, поэтому и угри не будут образовываться.

Используйте увлажняющие средства для лица без крема. Чтобы увлажнить лицо, не надо пользоваться кремами или маслами. Угри появляются, когда и собственного кожного сала много, и кремов на лице.

Измените рацион. Перестаньте есть жирные продукты. Замените их листовыми овощами и цитрусовыми.

Меняйте полотенца и наволочки. Полотенце, которым вы вытираете лицо, необходимо менять после каждого умывания. Наволочки необходимо менять каждую неделю. Если вы будете пользоваться всегда чистым полотенцем и свежими наволочками, кожа лица станет чище.

Угри с чёрными точками, портящие вид лица, можно удалить приведёнными выше средствами. Если угрей много и никакие вышеописанные способы не помогают, необходимо обратиться к дерматологу или терапевту.