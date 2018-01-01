Как избавиться от припухлости век

Из-за аллергии или ночных изменений гормонального фона по утрам в зеркале часто приходится лицезреть своё лицо с сильно опухшими глазами. Конечно, если такое случается слишком часто, надо сходить к врачу и узнать причину этого явления. Если это бывает редко, можно избавиться от припухлостей народными средствами.

Вот что можно использовать от припухлости век:

1. Холодные компрессы

Раньше, чтобы уменьшить отёки на веках, к глазам прикладывали холодную ложку. Таким средством можно воспользоваться и сейчас. Возьмите две ложки и положите их в морозильник. Если проснулись с опухшими глазами, доставайте ложки и прикладывайте их к векам. Подержите 1 минуту и хватит. Если держать дольше, от холода на веках может пойти раздражение. Если чувствуете, что ложки к векам прикладывать слишком неприятно, можете обернуть каждую носовым платком.

Можно воспользоваться и кубиками льда. Заверните их в полотенце или марлю и осторожно приложите к области глаз.

2. Зелёный чай в пакетиках

Зелёный чай тоже очень хорошо избавляет от отёчности век. Удобнее всего пользоваться чайными пакетиками. Для этого их надо подержать под струёй холодной воды, отжать и положить в холодильник. Когда будет необходимость, достаньте их оттуда и приложите к глазам на 10 минут, после чего лицо следует ополоснуть. Можно использовать пакетики, уже использованные при заварке чая. Их также после использования следует положить в холодильник и применять, когда будет нужно.

Можно поступить и по-другому. Заварите зелёный чай, охладите его, налейте в формочки, а полученные кубики льда используйте так, как было описано выше.

3. Розмариновый чай в пакетиках или розмариновое эфирное масло

Розмарин, как и зелёный чай, хорошо снимает воспаления. С помощью розмариновых чайных пакетиков можно уменьшить и припухлости век.

Если такого чая у вас нет, можно с таким же успехом использовать эфирное масло розмарина. Возьмите чайную ложку базового масла – например, оливкового – и добавьте в него одну каплю масла розмарина. Нанесите смесь на область вокруг глаз и нежно помассируйте. Старайтесь, чтобы масло не попало в глаза, потому что в таком случае вы будете испытывать резь в глазах и слезотечение. После массажа остатки масла удалите.

4. Ломтики огурца

Благодаря наличию флавоноидов и витамина C, огурцы тоже обладают хорошими, успокаивающими кожу, свойствами. С вечера положите круглые ломтики огурца в холодильник, а утром наложите их на глаза и осторожно прижмите пальцами к коже. Охлаждающий эффект и целебные свойства огурца сделают своё дело – отёк станет значительно меньше, а то и вовсе исчезнет. Держать огурцы на глазах надо не более 5 минут, после чего лицо необходимо ополоснуть водой.

Полезные советы для тех, кто страдает отёками век:

Пейте много воды. Если вы не испытываете обезвоживания, отёков на веках не появится.

Ограничьте потребление алкоголя, потому что именно он часто приводит к обезвоживанию.

Спите на двух подушках, а не на одной. В таком случае жидкость не будет приливать к лицу.

Высыпайтесь. Спать ночью вы должны 7-8 часов и не меньше.

Если у вас часто с утра опухают веки и никакие описанные выше способы вам не помогают, следует обратиться к врачу, выяснить причину такого явления и, возможно, начинать лечение.