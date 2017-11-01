Как за 5 минут до прихода гостей навести порядок в доме

Не пугайтесь, если вам только что позвонила подруга и сказала, что сейчас придёт в гости. Конечно, у вас дома бардак, но с ним можно легко и быстро справиться.

Как всего за 5 минут до прихода гостей навести идеальный порядок в доме?

1. Скрыть беспорядок

Возьмите большую корзину, таз или коробку и кладите туда всё подряд, что валяется не на своём месте. Потом, когда будет время, разберёте, что и куда положить. Сейчас на это нет времени.

Ещё несколько хитростей:

– Если у вас будет некоторое расстояние между диванами и стенами, то в это пространство можно будет спихнуть все вещи, лежащие не на местах, перед приходом гостей.

– Грязную посуду из раковины можно засунуть в духовку, если, конечно, вы в данный момент не печёте пирог.

– В комнаты, куда не собираетесь приглашать гостей и где не прибрано, закройте плотно двери.

2. Смените полотенца

Если ванную приводить в порядок некогда, лучше хотя бы сменить там полотенца. То же самое проделайте и на кухне. Свежие полотенца всегда производят на гостей хорошее впечатление.

Протрите в ванной зеркало, чтобы на нём не было засохших капель воды, и, если успеваете, с порошком протрите раковину. И чистая раковина, и зеркало сразу придают ванной комнате более приятный вид. Унитаз тоже неплохо бы протереть влажной салфеткой.

3. Приглушите свет

На свету грязь виднее, чем в темноте. Поэтому, если у вас дома беспорядок, занавесьте все окна и, по возможности, не включайте ярких ламп. Пусть свет будет приглушённым и только там, где вы с гостьей будете находиться.

4. Пусть пахнет чистотой!

Если распылить в воздухе небольшое количество какого-нибудь моющего средства, гости подумают, что вы только что прибирались. Ну и что, что результата не видно. На это уже, скорее всего, не будут обращать внимания. Если у вас нет распыляемых чистящих средств, можно воспользоваться освежителем воздуха.

5. Переверните грязью вниз

Если диванные подушки запачканы собачьей или кошачьей шерстью и их можно перевернуть чистой стороной вверх, так и сделайте. Когда гости уйдут, не забудьте испачканные стороны подушек всё-таки почистить.

Абсолютно чистых домов не бывает!

Если так получилось, что и пяти минут на уборку у вас нет, главное – не тушеваться и не комплексовать в присутствии гостей. В конце концов, настоящие друзья понимают, что у каждого дома может быть не прибрано, и не станут вам делать замечания по этому поводу. Если же не понимают и начинают критиковать, то, возможно, они и не друзья вам вовсе. В общем, делайте выводы.