Лучшие идеи новогоднего маникюра 2018 (фото)

Коричневые оттенки

Новогодний маникюр 2018 – это завершающий штрих праздничного образа. Если вы думаете, что ногти никто не заметит, то зря. Они будут на виду, когда вы будете звенеть хрустальными бокалами под бой курантов, они не останутся незамеченными во время обмена подарками. Да и ощущать себя ухоженной и нарядной с головы до кончиков ногтей – это так приятно. Для встречи 2018 года Земляной Собаки можно взять на вооружение предпочтения покровительницы года (натуральная, желто-коричневая гамма, скромность и элегантность), но можно и отойти от правил, создав яркий и запоминающийся образ. Смотрите фото - лучшие идеи для новогоднего маникюра 2018.

Задабривая Земляную Собаку в 2018 году, можно выбрать маникюр в коричневых оттенках. Только не думайте, что он будет скучным. Благородные оттенки охры, шоколада и какао хорошо смотрятся на ногтях любой длины и подходят под многие образы. А еще можно поиграть с фактурами и выбрать переливающийся лак «кошачий глаз» или матовый, с бархатистой поверхностью. И всегда в коричневом маникюре будут уместны яркие дополнения в виде страз, блесток или глиттера, особенно в золотистых оттенках.

Винный маникюр

Несменным хитом осенне-зимнего периода является маникюр в винных оттенках. Такие глубокие и насыщенные цвета вполне могут выступать в качестве праздничного покрытия, и красивы сами по себе. Хотя в новогоднем варианте их можно дополнить узорами и стразами, блестками и «битым стеклом». Уже несколько сезонов модно выделять один из ногтей блестящим лаком и в сочетании с винным маникюром это будет смотреться особенно празднично. Также можно скомбинировать бордовые ногти с темным или блестящим лаком в градиентном переходе.

Больше золота

Золотой можно тоже отнести к желтой гамме, поэтому для встречи 2018 года такой маникюр очень даже подходит (даже не смотря на скромность Земляной Собаки). Роскошный и элегантный золотой маникюр можно сделать разными способами: использовать лаки-металлики, фольгу, перламутровые и мерцающие покрытия, крупные блестки или специальные блестящие накладки или наклейки. Если сплошное золото для вас чересчур вызывающе, то стоит присмотреться к комбинированным вариантам, когда белые, бежевые или черные ногти украшают золотистыми узорами.

Традиционная рождественская гамма

Красный, зеленый и белый (золотой или серебряный) – это традиционные цвета рождественских праздников. Упаковка подарков, карнавальные костюмы, пахучая хвоя и елочные игрушки в такой гамме вызывают у нас теплые чувства и ощущение праздника. Поэтому ногти с такими оттенками лака по умолчанию воспринимаются как новогодний вариант. Если нет желания рисовать сложные узоры, можно обойтись чередованием полосок или просто покрасить ноготки в разные цвета. А можно украсить свой маникюр рождественскими рисунками в виде конфетти, еловых веток или звездочек.

Морозные узоры

Нарядно и стильно выглядят ноготки с узорами в виде снежинок, морозных узоров, рукавичек и других атрибутов зимы. Обычно для таких узоров выбирают сине-белую гамму, дополняя ее голубыми и серебристыми акцентами. Но можно выбрать и необычное сочетание – например, черный и красный цвета. Уместно в таком маникюре будут смотреться блестки, глиттерные лаки, мелкие стразы и серебристая фольга. Можно дополнить дизайн белой акриловой пудрой с мелкими блестками, которая очень напоминает искрящийся снег.

Темно-зеленый маникюр

Темно-зеленый цвет, похожий на оттенок хвои, практически каждый осенне-зимний период входит в моду, только под разными названиями. В этом сезоне это Shaded Spruce (Затененная ель) – красивый, глубокий, насыщенный. Ногти такого оттенка вполне подойдут для праздничного маникюра, особенно если дополнить маникюр сияющими акцентами в виде страз и камифубиков, глиттерных лаков, блесток и блестящих полосок. Очень красиво в таком оттенке смотрятся лаки-металлики и «кошачий глаз», а также модные в этом сезоне лаки «хамелеоны».

Новогодние мотивы

Веселый и яркий маникюр с новогодним рисунком привлечет к вам внимание и задаст праздничное настроение. Идеи для него можно черпать в новогоднем декоре – можно нарисовать на ногтях яркие елочные шарики или гирлянды, изобразить забавную мордочку рождественского оленя или снеговика, деда-мороза или снегурочки. Из рисунков попроще можно выбрать банты, снежинки, конфетти. И все это должно сверкать и переливаться всеми оттенками красного, серебристого, зеленого и других ярких цветов. Не жалейте для такого маникюра страз и блесток, в нем все это вполне уместно.

Елки

Еще один важный атрибут новогодних праздников – елка. Ее можно изобразить на ногтях самыми разными способами. Например, выложить из блестящих ромбиков или кружочков, нарисовать с помощью трафаретов или от руки, сделать елочку позаметнее или в виде тонких линий. Традиционно для такого маникюра выбирают зеленый цвет, но не менее красиво будут смотреться елочные мотивы на красном или вишневом лаке. Рисовать елки на каждом ногте не обязательно, можно ограничиться акцентом на одном или двух ногтях.

Акцент

В последнее время модными стали маникюры с выделением одного акцентного ногтя. Для этого ногти покрывают однотонным покрытием спокойных пастельных или насыщенных темных цветов. Для акцента используют лак или втирку с крупными блестками, которые создают плотное сверкающее покрытие серебристого или золотистого цвета, а также оттенка розового золота. Эффектно смотрятся стразы, причем можно комбинировать разные цвета и размеры, выкладывая из них мозаику. Можно дополнительно украсить и еще один ноготь, например. Выложить из страз линию вдоль кутикулы.

Черно-белый

Классика, которая никогда не наскучит. Черно-белый маникюр, несмотря на свою строгость и монохромность, всегда выделяется и привлекает внимание. С помощью черного и белого цвета можно изобразить не только линейные узоры и абстракцию, но и более изящные узоры – цветочные мотивы, кружево или узоры в стили индийского мехенди. Обычно такой маникюр не нуждается в дополнениях, но можно использовать тонкие полоски из серебристой или золотистой фольги или небольшие стразы.