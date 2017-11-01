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Новогодняя ёлочка с розами из фоамирана своими руками: мастер-класс с фото

Кто не любит Новый год? Новый год любят все, от малого до великого! И самый распространённый вопрос: «Что же является главным украшением этого яркого, радостного события?» Конечно же, пушистая красавица – новогодняя ёлочка! Своими руками можно воплотить в жизнь все свои самые заветные мечты по созданию символа Нового года. Процесс творения увлечёт вас настолько, что на некоторое мгновение вы перенесётесь в атмосферу праздника и хорошего настроения. Смотрите мастер-класс, как сделать новогоднюю ёлочку из сизаля с розами из фоамирана.

 

Новогодняя елочка с розами из фоамирана своими руками: фото

 

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Для работы над новогодней ёлочкой из сизаля и фоамирана нам понадобится:

  • розовый сизаль
  • розы из фоамирана фиолетового цвета
  • картон
  • ножницы
  • пластиковый стакан
  • смесь штукатурная
  • рафия фиолетового цвета
  • тычинки фиолетового цвета
  • ягоды в сахаре фиолетового цвета
  • кусачки
  • бусины фиолетового цвета
  • степлер
  • клей универсальный

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 1

Мастер-класс «Новогодняя ёлочка из сизаля и фоамирана своими руками»

1) В одноразовый стакан наливаем готовую штукатурную смесь и даём полностью высохнуть. Смесь можно заменить строительным гипсом или шпатлёвкой, только её нужно предварительно развести водой, согласно инструкции, указанной на упаковке.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 2

 

2) Из картона скручиваем конус, сшиваем его скобами при помощи степлера.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 3

 

3) Приклеиваем конус к верхней части стакана с полностью высохшей смесью.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 4

 

4) Приклеиваем рафию к стакану, плотно наматывая, периодически закрепляя клеем.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 5

 

5) Завязываем бантик из неё и приклеиваем к получившемуся горшочку.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 6

 

6) Из рафии нам нужно будет скрутить шарики сизаля. Чтобы сделать это, отрываем небольшой кусочек сизаля.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 7

 

7) И между ладонями начинаем скручивать шарик.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 8

 

8) Чем плотнее скрутить шарик, тем красивее он получится.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 9

 

9) Таких шариков нужно будет примерно 40 штук, так что наберитесь терпения, усаживайтесь удобнее и приступайте к делу.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 10

 

10) Шарики из сизаля лучше начинать приклеивать с нижней части конуса.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 11

 

11) Далее приклеиваем розы из фоамирана.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 12

 

12) Затем опять приклеиваем шарики сизаля.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 13

 

13) Выше опять приклеиваем розы.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 14

 

14) Продолжаем приклеивать шарики сизаля.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 15

 

15) Таким образом, чередуем розы с шариками сизаля, плотно приклеивая их друг к другу.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 16

 

16) Из рафии завязываем бантик и приклеиваем на макушку ёлочки.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 17

 

17) Тычинки срезаем с проволоки кусачками.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 18

 

18) Приклеиваем тычинки между шариками сизаля.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 19

 

19) Ягоды в сахаре тоже срезаем с проволоки.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 20

 

20) Приклеиваем ягодки на крону ёлочки.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 21

 

21) Бусинками заполняем оставшееся пустое пространство.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля и фоамиранта своими руками»: фото 22

 

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Все чудеса происходят под Новый год, поэтому загадывайте свои самые сокровенные желания, творите, осуществляйте свои самые заветные мечты. Всё обязательно сбудется, а результат не сможет не радовать. Всё, что сделано с трепетом и любовью – всегда наполнит ваш дом теплом, светом и приятными радостями праздника.

 

Новогодняя елочка с розами из фоамирана своими руками: фото

 

Новогодняя елочка с розами из фоамирана своими руками: фото

 (голосов: 2)
Автор: Алена Глазкова
Вчера, 08:00
Фото: Алена Глазкова

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