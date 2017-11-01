Новогодняя ёлочка с розами из фоамирана своими руками: мастер-класс с фото

Кто не любит Новый год? Новый год любят все, от малого до великого! И самый распространённый вопрос: «Что же является главным украшением этого яркого, радостного события?» Конечно же, пушистая красавица – новогодняя ёлочка! Своими руками можно воплотить в жизнь все свои самые заветные мечты по созданию символа Нового года. Процесс творения увлечёт вас настолько, что на некоторое мгновение вы перенесётесь в атмосферу праздника и хорошего настроения. Смотрите мастер-класс, как сделать новогоднюю ёлочку из сизаля с розами из фоамирана.

Для работы над новогодней ёлочкой из сизаля и фоамирана нам понадобится:

розовый сизаль

розы из фоамирана фиолетового цвета

картон

ножницы

пластиковый стакан

смесь штукатурная

рафия фиолетового цвета

тычинки фиолетового цвета

ягоды в сахаре фиолетового цвета

кусачки

бусины фиолетового цвета

степлер

клей универсальный

Мастер-класс «Новогодняя ёлочка из сизаля и фоамирана своими руками»

1) В одноразовый стакан наливаем готовую штукатурную смесь и даём полностью высохнуть. Смесь можно заменить строительным гипсом или шпатлёвкой, только её нужно предварительно развести водой, согласно инструкции, указанной на упаковке.

2) Из картона скручиваем конус, сшиваем его скобами при помощи степлера.

3) Приклеиваем конус к верхней части стакана с полностью высохшей смесью.

4) Приклеиваем рафию к стакану, плотно наматывая, периодически закрепляя клеем.

5) Завязываем бантик из неё и приклеиваем к получившемуся горшочку.

6) Из рафии нам нужно будет скрутить шарики сизаля. Чтобы сделать это, отрываем небольшой кусочек сизаля.

7) И между ладонями начинаем скручивать шарик.

8) Чем плотнее скрутить шарик, тем красивее он получится.

9) Таких шариков нужно будет примерно 40 штук, так что наберитесь терпения, усаживайтесь удобнее и приступайте к делу.

10) Шарики из сизаля лучше начинать приклеивать с нижней части конуса.

11) Далее приклеиваем розы из фоамирана.

12) Затем опять приклеиваем шарики сизаля.

13) Выше опять приклеиваем розы.

14) Продолжаем приклеивать шарики сизаля.

15) Таким образом, чередуем розы с шариками сизаля, плотно приклеивая их друг к другу.

16) Из рафии завязываем бантик и приклеиваем на макушку ёлочки.

17) Тычинки срезаем с проволоки кусачками.

18) Приклеиваем тычинки между шариками сизаля.

19) Ягоды в сахаре тоже срезаем с проволоки.

20) Приклеиваем ягодки на крону ёлочки.

21) Бусинками заполняем оставшееся пустое пространство.



Все чудеса происходят под Новый год, поэтому загадывайте свои самые сокровенные желания, творите, осуществляйте свои самые заветные мечты. Всё обязательно сбудется, а результат не сможет не радовать. Всё, что сделано с трепетом и любовью – всегда наполнит ваш дом теплом, светом и приятными радостями праздника.