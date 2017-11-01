Яркий макияж на Новый год для голубых глаз: урок с фото

Если вы любительница ярких образов и заранее готовитесь к вечеринке на Новый год, то этот мастер-класс именно для вас. Мы выполним контрастный красивый макияж, который точно сделает вас неотразимой. Смотрите подробный урок, как сделать яркий макияж на Новый год для голубых глаз с пошаговыми фото.

Для макияжа на Новый год для голубых глаз понадобятся такие косметические продукты:

коричневый карандаш для глаз;

голубые, коричневые, салатовые тени;

чёрная подводка;

белые тени или светлые перламутровые тени;

чёрный каял;

тушь;

кисти для макияжа.

Урок, как сделать яркий макияж на Новый год для голубых глаз

1) Как всегда, перед выполнением макияжа нужно подготовить кожу век и лица. Необходимо её очистить при помощи тоника и нанести базу под макияж и под тени. После полного впитывания покрываем кожу тональной основой, но очень тонким слоем, чтобы тон ни в коем случае не скатывался. Под вечерний насыщенный макияж можно сделать чёткую и графичную бровь. Такого вида макияж подойдёт только для открытого века. Если у вас нависшее веко, то стрелка не будет видна при открытом глазу или же будет тонкая.

2) Для верхней детали выполним подложку из коричневого карандаша. Сначала проводим линию, заполняя складку между подвижным и неподвижным веком. В зоне, где заканчивается складка, получится плавный изгиб, хвостик которого будет направлен к виску. Линия должна быть интенсивно наведена, чтобы её можно было растушевать.

3) Тушуем чистой кистью карандашную деталь по направлению к виску. Форма тушёвки будет повторять изгиб нижней линии брови. Если это соблюдать, то макияж будет смотреться гармонично. Наносим на тушёвку пудру или тени светлого оттенка.

4) Край тушёвки необходимо покрыть светлыми голубыми тенями, на которые мы будем накладывать тёмный оттенок. Наносим их плоской кистью по направлению к виску. Затем от края карандашной линии начинаем наносить тёмно-коричневый цвет и тушевать его таким же образом, как голубые тени. При этом соблюдаем форму тушёвки по изгибу брови.

5) Если на подвижное веко осыпались тени, то их нужно удалить при помощи кисти в тоне. Сразу же покрываем подвижное веко салатовым оттенком теней впритык к границе коричневой детали.

6) Рисуем чёрной подводкой конец стрелки, которую ведём от внешнего уголка глаза к виску. При этом повторяем направление тушёвки и направление изгиба нижнего века.

7) Теперь соединяем внутренний уголок с хвостиком стрелки. Делаем такую толщину, которую позволяет сделать ваше веко и какой эффект вы хотите получить от макияжа. Автоматически макияж становится контрастным и ярким за счёт чёткой стрелки на светлых тенях.

8) Также нам нужно оформить нижнее веко, чтобы оно не казалось плоским и гармонично смотрелось с верхним. Сперва нижнее веко подводим голубым оттенком, а затем придаём глубину коричневым. В угол глаза и под бровь наносим светлый оттенок.

9) Слизистую подводим чёрным каялом и прокрашиваем реснички тушью. Макияж на Новый год для голубых глаз предусматривает вариант накладных ресниц для лучшего эффекта.

В макияже можно применить абсолютно любые оттенки теней, которые подходят именно вам.