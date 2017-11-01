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Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками. Мастер-класс с фото

В преддверии Нового года хочется порадовать своих близких и дорогих людей, родственников, детей, братьев и сестер. И нет ничего лучше, чем подарок, сделанный своими руками, например, новогодняя елочка из сизаля с шишками.

 

Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками: фото

 

Каждый человек, делая что-то в первый раз, очень переживает за результат и боится сделать не так. Но в нашем мастер-классе с фотографиями описано все подробно и пошагово, поэтому не стоит бояться, а нужно реализовывать свои идеи.

 

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Процесс создания новогоднего топиария очень увлечет, как ребенка, так и взрослого человека. Вы сможете подобрать для себя цвет, материал, величину изделия, украсить на свой вкус.

 

Представьте, сколько будет радости у человека, подарив свое творение, в которое вложили столько сил и терпения. Да, да! Именно терпения. Потому что это кропотливый труд.

Для работы над новогодней елочкой нам понадобиться:

  • сизаль белого цвета
  • сизаль коричневого цвета
  • сизаль зеленого цвета
  • картон
  • ножницы
  • алебастр
  • клей «Титан»
  • шпажки 5 штук
  • бумажный стаканчик или кашпо
  • рафия коричневого цвета
  • шишки лиственницы
  • шишки ольхи
  • тычинки-букетик коричневого цвета
  • бусины белого цвета
  • атласная лента коричневого цвета
  • акриловая краска белого цвета
  • кисточка для краски.

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 1

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками»

1) Алебастр разводим с водой до однородной консистенции в бумажном стакане. Шпажки скрепляем между собой скотчем и устанавливаем в стакан с алебастром, отставляем до полного высыхания.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 2

 

2) Из картона делаем конус.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 3

 

3) Для нижней части конуса вырезаем дно - кружочек.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 4

 

4) В центре дна - кружочка проделываем отверстие для шпажек.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 5

 

5) На шпажки насаживаем дно - кружочек конуса и закрепляем сам конус. Склеиваем дно с конусом клеем.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 6

 

6) Шпажки обматываем атласной лентой.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 7

 

7) Рафией обклеиваем бумажный стакан.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 8

 

8) Алебастр декорируем коричневым сизалем.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 9

 

9) Из атласной ленты завязываем бантик.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 10

 

10) Крепим бантик клеем  к горшочку.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 11

 

11) Теперь из сизалевого волокна скручиваем шарики. Отрываем немного  волокна и скручиваем между ладошками шарик.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 12

 

12) Из сизаля зеленого цвета тоже скручиваем шарики, таким же образом как из коричневого сизаля.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 13

 

13) И ещё нам понадобятся шарики белого цвета. Общее количество шариков, которые мы будем использовать в работе – около 50-55 штук.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 14

 

14) После того, как мы подготовили нужное количество шариков, можно приступать к изготовлению кроны елочки.
Приступаем к приклеиванию коричневые шарики с нижней части конуса.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 15

 

15) Следующий ряд начинаем с приклеивания шишки лиственницы.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 16

 

16) Между шишками лиственницы приклеиваем шарики коричневого цвета.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 17

 

17) Следующий ряд приклеиваем без шишек, можно начинать разбавлять шариками зеленого цвета.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 18

 

18) Опять в ряд добавляем шишки лиственницы между шариками сизаля.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 19

 

19) Затем приклеиваем шарики сизаля белого цвета, чередуя с шишками лиственницы.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 20

 

20) Крона елочки готова к декорированию.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 21

 

21) На макушку елочки приклеиваем бантик, тем самым обозначаем лицевую сторону елочки. Бантик можно заменить звездочкой.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 22

 

22) Тычинки срезаем с проволоки.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 23

 

23) Садим тычинки на клей между шариками сизаля.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 24

 

24) Приклеиваем маленькие шишки ольхи.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 25

 

25) Теперь приклеиваем бусинки.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 26

 

26) На сизаль в горшочке приклеиваем 2 шишки лиственницы.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 27

 

27) Белой акриловой краской покрываем шишки лиственницы.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 28

 

28) Шишки, приклеенные к горшочку, тоже покрываем акриловой краской.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 29

 

29) Шишки ольхи тоже прокрашиваем белой краской.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 30

 

30) Немного «припыляем» шарики сизаля белой акриловой краской, имитируя снег.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 31

 

31) Сизаль на горшочке тоже покрываем краской.

 

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками": фото 32

 

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Вдохновляйте себя и своих близких на создание таких приятных мелочей. Не забывайте, что под Новый год происходят чудеса. И ваше творение есть и та частичка чуда, которое вот-вот произойдет.

 

Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками: фото

 

Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками: фото

 (голосов: 0)
Автор: Алена Глазкова
Сегодня, 08:00
Фото: Алена Глазкова

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