Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками. Мастер-класс с фото

В преддверии Нового года хочется порадовать своих близких и дорогих людей, родственников, детей, братьев и сестер. И нет ничего лучше, чем подарок, сделанный своими руками, например, новогодняя елочка из сизаля с шишками.

Каждый человек, делая что-то в первый раз, очень переживает за результат и боится сделать не так. Но в нашем мастер-классе с фотографиями описано все подробно и пошагово, поэтому не стоит бояться, а нужно реализовывать свои идеи.

Процесс создания новогоднего топиария очень увлечет, как ребенка, так и взрослого человека. Вы сможете подобрать для себя цвет, материал, величину изделия, украсить на свой вкус.

Представьте, сколько будет радости у человека, подарив свое творение, в которое вложили столько сил и терпения. Да, да! Именно терпения. Потому что это кропотливый труд.

Для работы над новогодней елочкой нам понадобиться:

сизаль белого цвета

сизаль коричневого цвета

сизаль зеленого цвета

картон

ножницы

алебастр

клей «Титан»

шпажки 5 штук

бумажный стаканчик или кашпо

рафия коричневого цвета

шишки лиственницы

шишки ольхи

тычинки-букетик коричневого цвета

бусины белого цвета

атласная лента коричневого цвета

акриловая краска белого цвета

кисточка для краски.

Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками»

1) Алебастр разводим с водой до однородной консистенции в бумажном стакане. Шпажки скрепляем между собой скотчем и устанавливаем в стакан с алебастром, отставляем до полного высыхания.

2) Из картона делаем конус.

3) Для нижней части конуса вырезаем дно - кружочек.

4) В центре дна - кружочка проделываем отверстие для шпажек.

5) На шпажки насаживаем дно - кружочек конуса и закрепляем сам конус. Склеиваем дно с конусом клеем.

6) Шпажки обматываем атласной лентой.

7) Рафией обклеиваем бумажный стакан.

8) Алебастр декорируем коричневым сизалем.

9) Из атласной ленты завязываем бантик.

10) Крепим бантик клеем к горшочку.

11) Теперь из сизалевого волокна скручиваем шарики. Отрываем немного волокна и скручиваем между ладошками шарик.

12) Из сизаля зеленого цвета тоже скручиваем шарики, таким же образом как из коричневого сизаля.

13) И ещё нам понадобятся шарики белого цвета. Общее количество шариков, которые мы будем использовать в работе – около 50-55 штук.

14) После того, как мы подготовили нужное количество шариков, можно приступать к изготовлению кроны елочки.

Приступаем к приклеиванию коричневые шарики с нижней части конуса.

15) Следующий ряд начинаем с приклеивания шишки лиственницы.

16) Между шишками лиственницы приклеиваем шарики коричневого цвета.

17) Следующий ряд приклеиваем без шишек, можно начинать разбавлять шариками зеленого цвета.

18) Опять в ряд добавляем шишки лиственницы между шариками сизаля.

19) Затем приклеиваем шарики сизаля белого цвета, чередуя с шишками лиственницы.

20) Крона елочки готова к декорированию.

21) На макушку елочки приклеиваем бантик, тем самым обозначаем лицевую сторону елочки. Бантик можно заменить звездочкой.

22) Тычинки срезаем с проволоки.

23) Садим тычинки на клей между шариками сизаля.

24) Приклеиваем маленькие шишки ольхи.

25) Теперь приклеиваем бусинки.

26) На сизаль в горшочке приклеиваем 2 шишки лиственницы.

27) Белой акриловой краской покрываем шишки лиственницы.

28) Шишки, приклеенные к горшочку, тоже покрываем акриловой краской.

29) Шишки ольхи тоже прокрашиваем белой краской.

30) Немного «припыляем» шарики сизаля белой акриловой краской, имитируя снег.

31) Сизаль на горшочке тоже покрываем краской.

Вдохновляйте себя и своих близких на создание таких приятных мелочей. Не забывайте, что под Новый год происходят чудеса. И ваше творение есть и та частичка чуда, которое вот-вот произойдет.