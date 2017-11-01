Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками. Мастер-класс с фото
В преддверии Нового года хочется порадовать своих близких и дорогих людей, родственников, детей, братьев и сестер. И нет ничего лучше, чем подарок, сделанный своими руками, например, новогодняя елочка из сизаля с шишками.
Каждый человек, делая что-то в первый раз, очень переживает за результат и боится сделать не так. Но в нашем мастер-классе с фотографиями описано все подробно и пошагово, поэтому не стоит бояться, а нужно реализовывать свои идеи.
Процесс создания новогоднего топиария очень увлечет, как ребенка, так и взрослого человека. Вы сможете подобрать для себя цвет, материал, величину изделия, украсить на свой вкус.
Представьте, сколько будет радости у человека, подарив свое творение, в которое вложили столько сил и терпения. Да, да! Именно терпения. Потому что это кропотливый труд.
Для работы над новогодней елочкой нам понадобиться:
- сизаль белого цвета
- сизаль коричневого цвета
- сизаль зеленого цвета
- картон
- ножницы
- алебастр
- клей «Титан»
- шпажки 5 штук
- бумажный стаканчик или кашпо
- рафия коричневого цвета
- шишки лиственницы
- шишки ольхи
- тычинки-букетик коричневого цвета
- бусины белого цвета
- атласная лента коричневого цвета
- акриловая краска белого цвета
- кисточка для краски.
Мастер-класс «Новогодняя елочка из сизаля с шишками своими руками»
1) Алебастр разводим с водой до однородной консистенции в бумажном стакане. Шпажки скрепляем между собой скотчем и устанавливаем в стакан с алебастром, отставляем до полного высыхания.
2) Из картона делаем конус.
3) Для нижней части конуса вырезаем дно - кружочек.
4) В центре дна - кружочка проделываем отверстие для шпажек.
5) На шпажки насаживаем дно - кружочек конуса и закрепляем сам конус. Склеиваем дно с конусом клеем.
6) Шпажки обматываем атласной лентой.
7) Рафией обклеиваем бумажный стакан.
8) Алебастр декорируем коричневым сизалем.
9) Из атласной ленты завязываем бантик.
10) Крепим бантик клеем к горшочку.
11) Теперь из сизалевого волокна скручиваем шарики. Отрываем немного волокна и скручиваем между ладошками шарик.
12) Из сизаля зеленого цвета тоже скручиваем шарики, таким же образом как из коричневого сизаля.
13) И ещё нам понадобятся шарики белого цвета. Общее количество шариков, которые мы будем использовать в работе – около 50-55 штук.
14) После того, как мы подготовили нужное количество шариков, можно приступать к изготовлению кроны елочки.
Приступаем к приклеиванию коричневые шарики с нижней части конуса.
15) Следующий ряд начинаем с приклеивания шишки лиственницы.
16) Между шишками лиственницы приклеиваем шарики коричневого цвета.
17) Следующий ряд приклеиваем без шишек, можно начинать разбавлять шариками зеленого цвета.
18) Опять в ряд добавляем шишки лиственницы между шариками сизаля.
19) Затем приклеиваем шарики сизаля белого цвета, чередуя с шишками лиственницы.
20) Крона елочки готова к декорированию.
21) На макушку елочки приклеиваем бантик, тем самым обозначаем лицевую сторону елочки. Бантик можно заменить звездочкой.
22) Тычинки срезаем с проволоки.
23) Садим тычинки на клей между шариками сизаля.
24) Приклеиваем маленькие шишки ольхи.
25) Теперь приклеиваем бусинки.
26) На сизаль в горшочке приклеиваем 2 шишки лиственницы.
27) Белой акриловой краской покрываем шишки лиственницы.
28) Шишки, приклеенные к горшочку, тоже покрываем акриловой краской.
29) Шишки ольхи тоже прокрашиваем белой краской.
30) Немного «припыляем» шарики сизаля белой акриловой краской, имитируя снег.
31) Сизаль на горшочке тоже покрываем краской.
Вдохновляйте себя и своих близких на создание таких приятных мелочей. Не забывайте, что под Новый год происходят чудеса. И ваше творение есть и та частичка чуда, которое вот-вот произойдет.
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