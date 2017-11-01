Новогодняя игрушка Снеговик из полимерной глины своими руками. Мастер-класс с фото
Новогодние игрушки, сделанные своими руками, создают атмосферу очарования и приятных воспоминаний. Такие новогодние поделки можно смастерить вместе с детьми, а затем украсить ими ёлочку. В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать новогоднего снеговика из полимерной глины своими руками.
Для изготовления новогоднего снеговика понадобятся:
- Полимерная глина: белая, красная, синяя, жёлтая;
- Иголка;
- Шпагат;
- Канцелярский нож;
- Влажные салфетки;
- Бусины тёмного оттенка.
Мастер-класс «Как сделать новогоднюю игрушку - снеговика из полимерной глины»:
1) Сначала на бумаге рисуем примерный эскиз нашей игрушки. Лучше продумать все детали заранее, чтобы в процессе не случился «творческий кризис». Игрушку желательно нарисовать в натуральную величину.
2) Разминаем белую пластику и лепим головку.
3) Затем делаем туловище. Шов между двумя частями можно немного сгладить пальчиком.
4) Берём деревянную шпажку и обратной стороной (не там, где острый кончик) делаем небольшие углубления под глазки и вставляем тёмные бусинки.
5) Переходим к носику-морковке. Если у вас нет оранжевого цвета, можно смешать жёлтый с красным.
6) Смешиваем маленькие кусочки глины синего, жёлтого и красного. Хорошо перемешиваем, чтобы получить однородный оттенок. Раскатываем очень тоненькую колбаску и делаем бровки.
7) По такому же принципу формируем улыбку.
8) Лепим 2 маленьких колбаски, с одной стороны делаем немного тоньше, это ручки.
9) Берём красную пластику, раскатываем в не очень тонкую лепёшку и вырезаем 2 треугольника.
10) Делаем маленький прямоугольник шириной примерно 1-1,5 мм и обматываем по кругу место стыка треугольников. У нас получается бантик, надеваем его нашему снеговику.
11) Теперь лепим шарф снеговика. Делаем длинную ленточку и разрезаем её на три кусочка. Первый, самый длинный кусочек обматываем вокруг шеи, два других будут имитировать кончики шарфа. С помощью иголки делаем засечки, придавая шарфу реалистичность.
12) Берём толстую иголку и делаем много-много засечек. Визуально получается «рыхлый снег».
13) Отправляем игрушку в духовку и запекаем согласно рекомендаций производителя вашей полимерной глины.
Когда игрушка готова, даём ей время остынуть, из шпагата делаем петельку и при помощи клея «Момент» приклеиваем с обратной стороны.
Внимание! Обязательно протирайте руки и инструмент влажными салфетками, когда вы переходите с одного цвета на другой.
Примечание: Все фигурки вырезались лезвием от канцелярского ножа, дополнительные инструменты не использовались.
Новогодняя игрушка «Снеговик» готова! Пора наряжать ёлочку!
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