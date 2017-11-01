Новогодняя игрушка Снеговик из полимерной глины своими руками. Мастер-класс с фото

Новогодние игрушки, сделанные своими руками, создают атмосферу очарования и приятных воспоминаний. Такие новогодние поделки можно смастерить вместе с детьми, а затем украсить ими ёлочку. В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать новогоднего снеговика из полимерной глины своими руками.

Для изготовления новогоднего снеговика понадобятся:

Полимерная глина: белая, красная, синяя, жёлтая;

Иголка;

Шпагат;

Канцелярский нож;

Влажные салфетки;

Бусины тёмного оттенка.

Мастер-класс «Как сделать новогоднюю игрушку - снеговика из полимерной глины»:

1) Сначала на бумаге рисуем примерный эскиз нашей игрушки. Лучше продумать все детали заранее, чтобы в процессе не случился «творческий кризис». Игрушку желательно нарисовать в натуральную величину.

2) Разминаем белую пластику и лепим головку.

3) Затем делаем туловище. Шов между двумя частями можно немного сгладить пальчиком.

4) Берём деревянную шпажку и обратной стороной (не там, где острый кончик) делаем небольшие углубления под глазки и вставляем тёмные бусинки.

5) Переходим к носику-морковке. Если у вас нет оранжевого цвета, можно смешать жёлтый с красным.

6) Смешиваем маленькие кусочки глины синего, жёлтого и красного. Хорошо перемешиваем, чтобы получить однородный оттенок. Раскатываем очень тоненькую колбаску и делаем бровки.

7) По такому же принципу формируем улыбку.

8) Лепим 2 маленьких колбаски, с одной стороны делаем немного тоньше, это ручки.

9) Берём красную пластику, раскатываем в не очень тонкую лепёшку и вырезаем 2 треугольника.

10) Делаем маленький прямоугольник шириной примерно 1-1,5 мм и обматываем по кругу место стыка треугольников. У нас получается бантик, надеваем его нашему снеговику.

11) Теперь лепим шарф снеговика. Делаем длинную ленточку и разрезаем её на три кусочка. Первый, самый длинный кусочек обматываем вокруг шеи, два других будут имитировать кончики шарфа. С помощью иголки делаем засечки, придавая шарфу реалистичность.

12) Берём толстую иголку и делаем много-много засечек. Визуально получается «рыхлый снег».

13) Отправляем игрушку в духовку и запекаем согласно рекомендаций производителя вашей полимерной глины.

Когда игрушка готова, даём ей время остынуть, из шпагата делаем петельку и при помощи клея «Момент» приклеиваем с обратной стороны.

Внимание! Обязательно протирайте руки и инструмент влажными салфетками, когда вы переходите с одного цвета на другой.

Примечание: Все фигурки вырезались лезвием от канцелярского ножа, дополнительные инструменты не использовались.

Новогодняя игрушка «Снеговик» готова! Пора наряжать ёлочку!