20 самых интересных фактов о Гавайях

Гавайи – экзотические острова, ежегодно манящие миллионы туристов. Чем же так примечательно это место? Чтобы найти ответ на этот вопрос, читайте в нашей статье о 20 самых интересных фактах о Гавайях.

Самые необычные и интересные факты о Гавайях

Гавайские острова – райский уголок нашей планеты. Туристы всего мира съезжаются сюда ради самобытных пейзажей, чистейшего океана и вечного лета. Но кроме живописной природы Гавайи таят в себе много других удивительных открытий. Мы собрали для вас самые интересные факты о Гавайях, узнав о которых, вы немедленно захотите отправиться в это место.

1) Приветствие и прощание на местном языке обозначается одним словом – «Алоха». Кроме того, слово «Алоха» можно перевести как «Добро пожаловать», «Желаю радости» и «До свидания».

2) Туристы могут посетить лишь 7 островов архипелага. На самом же деле, Гавайи включают в себя 162 тихоокеанских острова, большинство из которых необитаемы. Столицей Гавайев является город Гонолулу.

3) Гавайи – излюбленное место отшельников и паломников. Всё потому, что архипелаг является самой изолированной точкой земного шара. Например, от материковой Америки острова отдалены на 3 850 километров, от Японии – на 6 195 километров, а от Китая – на 7 885 километров. Из-за особого географического положения временная разница между гавайской столицей и Москвой составляет 13 часов.

4) Гавайи – это 50-й штат США. Такой статус острова получили в 1959 году. Архипелаг считается единственным штатом, не граничащим с материковой частью США.

5) О Гавайских островах мир узнал в 1778 году. Это место было открыто Джеймсом Куком. В своих воспоминаниях путешественник сравнивал Гавайи с библейским раем.

6) Исторической формой правления на Гавайских островах является монархия. Однако, до наших дней сохранился только один королевский дворец, который находится в центральной части столицы. Дворец гавайских королей был построен в 1845 году в традициях итальянского ренессанса. После свержения королевской власти здание использовалось для правительственных целей. С 1978 года дворец работает как музей. Что интересно, бывшая резиденция исторической власти Гавайских островов является единственным королевским дворцом Америки.

7) Гавайи – острова вулканического происхождения. Именно здесь находится самый высокий в мире щитовой вулкан Мауна-Кеа. По данным геологов, возраст этого вулкана составляет миллион лет, а высота – 10 000 метров от подножья и 4207 метров от уровня моря. Мауна-Кеа считается наиболее высоким объектом земного шара.

8) Гавайский вулкан Мауна-Кеа – идеальное место для изучения космического пространства. Именно поэтому на вершине вулкана располагаются обсерватории США, Европы и Азии, а также телескопы НАСА.

9) Гавайи используются в качестве площадки для космических испытаний. Поскольку поля Мауна-Лоа отличаются лавовым происхождением, их поверхность максимально похожа на поверхность Луны и Марса. Из-за этой особенности перед космическими миссиями космонавты тренируются ходить по ним пешком.

10) На территории Гавайев находится несколько действующих вулканов. Один из вулканов называется Килауэа. Последний раз он «просыпался» 3 января 1983 года. Вулкан периодически извергается и по сегодняшний день.

11) Гавайи славятся своими белоснежными пляжами. Однако, на территории архипелага находится пляж чёрного цвета - Пуналуу. Нетипичный окрас вызван тем, что поверхность пляжа покрыта песком вулканического происхождения.

12) На Гавайях также можно найти пляж зелёного оттенка. Этот пляж носит название Папаколеа и находится он на острове Саус Пойнт. Поскольку пляж расположен недалеко от пеплового конуса, в составе которого присутствует большое количество кристаллов хризолита, песок на его поверхности приобрёл светло-изумрудный оттенок.

13) Благодаря самобытным местным пейзажам Гавайи стали одним из самых популярных мест для съёмок фантастических фильмов и сериалов. Например, горы Куалоа, расположенные на острове Оаху, превратились в съёмочную площадку для работы над кинокартинами «Остаться в живых» и «Парк юрского периода».

14) В гавани на острове Оаху расположена самая крупная военно-морская база США - Перл-Харбор. Несмотря на свою изолированность, в 1941 году база была атакована Японией.

15) Гавайский архипелаг может похвастаться самобытной историей и культурой. Например, древние гавайцы играли на флейте носом. Столь странный метод игры объясняется тем, что нос у гавайцев считается священным органом, т.к., в отличие от рта, он не может сквернословить и врать.

16) Гавайский язык базируется на минимализме и упрощениях. Это объясняется тем, что местный алфавит состоит всего лишь из 12 букв.

17) Несмотря на лингвистическую краткость, в языке гавайцев присутствует одно из самых длинных и труднопроизносимых слов в мире – Хумухумунукунукуапуаа. В переводе это слово обозначает «углохвостый спинорог» - название местной рыбы (Rhinecanthus rectangulus).

18) Гавайские острова обладают уникальной флорой и фауной. Например, здесь обитает Theridion grallator – улыбающийся паук или паук-смайлик. Столь забавным названием паук наделён благодаря тому, что окрас его спинки напоминает лицо улыбающегося человека.

19) Цветы – это важная часть национального костюма гавайцев. Особое место в народном убранстве отведено леи – цветочному украшению на шею. В древние времена гавайцы дарили это украшение вождям и монархам, выражая тем самым почёт и уважение к ним.

20) Культура гавайцев наполнена самобытными танцами и плясками, которые воспринимаются не только как развлечения, но и как часть ритуальных обрядов. Например, знаменитый народный гавайский танец Хула посвящён богам и высшим силам.

Интересные факты о Гавайях – это лишь малая часть культуры и традиций удивительного государства. Чтобы в полной мере ощутить гавайскую атмосферу, нужно отправиться в путешествие на самую удалённую точку земного шара.