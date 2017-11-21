Развивающий кубик для детей своими руками: мастер-класс по вязанию крючком

Давно доказан тот факт, что от степени развития мелкой моторики рук зависят коммуникативные и умственные способности ребёнка. Чем лучше у него развита мелкая моторика, тем раньше он научится разговаривать, строить предложения, расширится словарный запас. Именно поэтому в последнее время огромное значение придают развитию именно мелкой моторики. Но необязательно покупать дорогие развивающие игрушки, их можно сделать и самостоятельно. Например, вот такой развивающий кубик для детей, сделанный своими руками, который поможет карапузу не только тренировать свои пальчики, но и различать цвета, соотносить их друг с другом, развивать тактильные ощущения. Смотрите подробный мастер-класс по вязанию и шитью мягкого развивающего кубика для детей своими руками.

Для работы над детским развивающим кубиком понадобятся:

Итак, для работы нам понадобится достаточно много материалов. Конечно, они могут быть не такими, как показано на фотографии, всё это зависит от того, как работает ваша фантазия. Но всё же в качестве примера мы предложим такой вариант. Для работы нам понадобится:

пряжа средней толщины (достаточно жёсткая) разных цветов;

пряжа «Джинс»;

крючок №2;

тонкая резинка или тонкая пряжа;

декоративные пуговицы;

погремушка из шариков;

люверсы маленького диаметра;

клепатор;

погремушка из колец;

иголка с ниткой;

бусины для слингобус;

синтепон;

пряжа «ирис» разных цветов»;

ножницы;

2 наконечника для шнуровки.

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей

1) Сначала нам нужно подготовить 6 квадратов, которые обязательно должны быть равными по размеру. Иначе наш куб может получиться «кособоким». Для этого набираем из пряжи любого цвета 20 воздушных петель.

2) Далее делаем ещё одну воздушную петлю для подъёма и провязываем ряд столбиков без накида.

3) После этого повторяем действия до тех пор, пока у нас не получится квадрат. Не совсем верен тот факт, что для квадрата нужно провязать 20 рядов, так как ширина заготовки равна 20 воздушным петлям. Рядов в высоту может быть либо больше, либо меньше, всё зависит от вашей техники вязания. Кто-то может вязать более плотно, тогда ему понадобится провязать больше рядов, а кто-то вяжет более «воздушно», в этом случае количество рядов уменьшится. В нашем случае желательно вязать поплотнее, так как стенки куба должны быть достаточно прочными.

4) После того, как квадрат будет провязан, обвязываем его по краям двумя рядами столбиков без накида пряжей другого цвета. Данный цвет должен контрастировать с основным цветом, чтобы куб выглядел более ярким и красочным.

5) Как говорилось выше, таких разноцветных квадратов вяжем 6 штук.

6) Теперь каждую сторону будем оформлять различными вещами, которые помогут ребёнку в его развитии.



Первую сторону оформим «ставнями» со шнуровкой.

Для этого берём тонкую шерстяную пряжу (или пряжу «Джинс») и вяжем цепочку из воздушных петель длиной ½ вязаного квадрата.

7) Далее вяжем ряды столбиков без накида, пока высота «ставни» не достигнет уровня «каймы» квадрата.

8) Их делаем 2 штуки.

Далее берём клепатор и с его помощью прикрепляем люверсы к краям «дверок» так, чтобы они находились на «длинной» стороне.

9) Теперь из пряжи чёрного цвета провязываем длинную цепочку из воздушных петель.

10) Обе «дверки» пришиваем к квадрату так, чтобы они могли открываться как ставни.

11) После этого протягиваем цепочку из воздушных петель через отверстия и завязываем бантиком. На конце шнурка закрепляем наконечники, не забывая на конце сделать узелок, чтобы наконечники не «слетали» при игре.

12) Вторую сторону будем оформлять декоративными пуговицами. Для этого нанизываем по 3-4 пуговицы на тонкую резинку или пряжу.

13) И закрепляем его концы на изнаночной стороне куба. Таких резинок с пуговицами делаем три штуки и располагаем их параллельно друг другу.

14) Оформление следующей стороны будет направлено не только на развитие мелкой моторики рук ребёнка, но и на изучение цветов и их соответствие.



Суть задания состоит в том, что ребёнок должен каждый шарик определённого цвета поместить в кармашек соответствующего цвета.



Сначала свяжем кармашки. Для этого измерим ширину квадрата и разделим его на 2. Например, ширина получилась 15 см, значит, его половина будет равна 7,5 см. Провязываем цепочку из воздушных петель, длина которой равна 7 см. 0,5 см убираем, так как при вязании деталь будет немного шире, чем длина первоначальной цепочки. Провязываем ряды столбиков без накида.



Высота квадратика-кармашка должна быть равна половине высоты квадрата-основы минус 0,5 см.

Делаем 4 кармашка разных цветов. Пришиваем их к основе.

15) Теперь будем вязать бусины, которые и следует помещать ребёнку в соответствующий кармашек. Для этого набираем 3 воздушные петли, замыкаем в кольцо, а затем вяжем 4 ряда столбиков без накида, в каждую петлю делая по одному прибавлению. С пятого ряда прибавления делаем каждые три петли, а с шестого ряда прибавления делать перестаём и вяжем 3 ряда столбиков без накида. До этого этапа бусину можно пока не помещать в вязание.

16) Как только обвязка бусины дойдёт до половины, начинаем убавлять петли. В первых двух рядах делаем по одному убавлению каждые три петли, затем помещаем бусину в вязание и убавляем до тех пор, пока она полностью не закроется.

17) Теперь провязываем 25-30 воздушных петель.

18) Остальные бусины обвязываем аналогичным образом, только не забываем, что цвет каждой бусины должен соответствовать цвету кармашка.

Далее все бусины за «хвостик» прикрепляем над кармашками и завязываем их на узелок с изнаночной стороны.

19) Следующую сторону будем делать в виде сетки, в которую малышу надо будет помещать погремушку.

Набираем из пряжи «Джинс» цепочку из воздушных петель, длина которой равна ширине квадрата-основы минус 0,5 см.

20) Первый ряд вяжем следующим образом: 3 воздушные петли для подъёма, 1 столбик с накидом в третью от крючка петлю, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом в третью от крючка петлю. И так до конца ряда (кроме трёх воздушных петель для подъёма).

21) Второй ряд вяжем так: 3 воздушные петли для подъёма, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли, снова 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда. И так продолжаем до конца ряда.

Остальные ряды вяжем аналогично второму ряду до тех пор, пока высота сетки не будет чуть выше половины квадрата-основы.

22) Пришиваем сетку к основе так, чтобы получился кармашек.

23) Задачей задания следующей стороны будет научить малыша застёгивать и расстёгивать пуговицы. Для этого нужно связать три ремешка с отверстиями. Чтобы связать ремешок, набираем из пряжи «Джинс» 20 воздушных петель.

Первые два ряда вяжем столбиками без накида.

Чтобы сделать отверстие в третьем ряду, в начале ряда вяжем 2 столбика без накида, затем 4 воздушных петли, а затем до конца ряда провязываем столбики без накида.

24) Остальные два ряда снова провязываем столбиками без накида.

25) Таких ремешков делаем 3 штуки. Пришиваем их концы к основе, а на противоположной стороне, где находятся отверстия, пришиваем круглые декоративные пуговицы.

На следующей стороне развивающего кубика пришиваем погремушку из шариков. Крутящиеся шарики погремушки позволят малышу развивать тактильные ощущения и различать цвета. Пришивать игрушку нужно только в двух местах, чтобы шарики могли свободно крутиться.

26) Итак, все 6 сторон развивающего куба готовы. Теперь нам нужно прикрепить их друг к другу. Для этого берём два квадрата и прикладываем их друг к другу изнаночными сторонами вовнутрь. Провязываем столбики без накида по одному краю так, чтобы два квадрата соединились вместе.

27) Затем берём другой квадрат и повторяем действия. Таким образом, соединяем все квадраты так, чтобы получился куб. Оставляем одну сторону не провязанной для того, чтобы было отверстие, через которое внутрь можно поместить синтепон.

28) Помещаем внутрь куба синтепон и закрываем отверстие. В конце ряда, в уголке куба, делаем петельку из воздушных петель. Только проследите, чтобы эта петелька была в углу квадрата, где находится ранее провязанная сетка. Она нужна нам для того, чтобы закрепить на неё погремушку из колец.

Отрываем пряжу и прячем кончик внутрь кубика. Развивающий кубик для малышей от года готов - самое время поиграть с вашим малышом.