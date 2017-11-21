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Развивающий кубик для детей своими руками: мастер-класс по вязанию крючком

Давно доказан тот факт, что от степени развития мелкой моторики рук зависят коммуникативные и умственные способности ребёнка. Чем лучше у него развита мелкая моторика, тем раньше он научится разговаривать, строить предложения, расширится словарный запас. Именно поэтому в последнее время огромное значение придают развитию именно мелкой моторики. Но необязательно покупать дорогие развивающие игрушки, их можно сделать и самостоятельно. Например, вот такой развивающий кубик для детей, сделанный своими руками, который поможет карапузу не только тренировать свои пальчики, но и различать цвета, соотносить их друг с другом, развивать тактильные ощущения. Смотрите подробный мастер-класс по вязанию и шитью мягкого развивающего кубика для детей своими руками.

 

Развивающий кубик для детей своими руками: фото

 

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Для работы над детским развивающим кубиком понадобятся:

Итак, для работы нам понадобится достаточно много материалов. Конечно, они могут быть не такими, как показано на фотографии, всё это зависит от того, как работает ваша фантазия. Но всё же в качестве примера мы предложим такой вариант. Для работы нам понадобится:

  • пряжа средней толщины (достаточно жёсткая) разных цветов;
  • пряжа «Джинс»;
  • крючок №2;
  • тонкая резинка или тонкая пряжа;
  • декоративные пуговицы;
  • погремушка из шариков;
  • люверсы маленького диаметра;
  • клепатор;
  • погремушка из колец;
  • иголка с ниткой;
  • бусины для слингобус;
  • синтепон;
  • пряжа «ирис» разных цветов»;
  • ножницы;
  • 2 наконечника для шнуровки.

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей

1) Сначала нам нужно подготовить 6 квадратов, которые обязательно должны быть равными по размеру. Иначе наш куб может получиться «кособоким». Для этого набираем из пряжи любого цвета 20 воздушных петель.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 1

 

2) Далее делаем ещё одну воздушную петлю для подъёма и провязываем ряд столбиков без накида.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 2

 

3) После этого повторяем действия до тех пор, пока у нас не получится квадрат. Не совсем верен тот факт, что для квадрата нужно провязать 20 рядов, так как ширина заготовки равна 20 воздушным петлям. Рядов в высоту может быть либо больше, либо меньше, всё зависит от вашей техники вязания. Кто-то может вязать более плотно, тогда ему понадобится провязать больше рядов, а кто-то вяжет более «воздушно», в этом случае количество рядов уменьшится. В нашем случае желательно вязать поплотнее, так как стенки куба должны быть достаточно прочными.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 3

 

4) После того, как квадрат будет провязан, обвязываем его по краям двумя рядами столбиков без накида пряжей другого цвета. Данный цвет должен контрастировать с основным цветом, чтобы куб выглядел более ярким и красочным.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 4

 

5) Как говорилось выше, таких разноцветных квадратов вяжем 6 штук.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 5

 

6) Теперь каждую сторону будем оформлять различными вещами, которые помогут ребёнку в его развитии.


Первую сторону оформим «ставнями» со шнуровкой.

 

Для этого берём тонкую шерстяную пряжу (или пряжу «Джинс») и вяжем цепочку из воздушных петель длиной ½ вязаного квадрата.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 6

 

7) Далее вяжем ряды столбиков без накида, пока высота «ставни» не достигнет уровня «каймы» квадрата.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 7

 

8) Их делаем 2 штуки.

 

Далее берём клепатор и с его помощью прикрепляем люверсы к краям «дверок» так, чтобы они находились на «длинной» стороне.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 8

 

9) Теперь из пряжи чёрного цвета провязываем длинную цепочку из воздушных петель.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 9

 

10) Обе «дверки» пришиваем к квадрату так, чтобы они могли открываться как ставни.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 10

 

11) После этого протягиваем цепочку из воздушных петель через отверстия и завязываем бантиком. На конце шнурка закрепляем наконечники, не забывая на конце сделать узелок, чтобы наконечники не «слетали» при игре.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 11

 

12) Вторую сторону будем оформлять декоративными пуговицами. Для этого нанизываем по 3-4 пуговицы на тонкую резинку или пряжу.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 12

 

13) И закрепляем его концы на изнаночной стороне куба. Таких резинок с пуговицами делаем три штуки и располагаем их параллельно друг другу.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 13

 

14) Оформление следующей стороны будет направлено не только на развитие мелкой моторики рук ребёнка, но и на изучение цветов и их соответствие.


Суть задания состоит в том, что ребёнок должен каждый шарик определённого цвета поместить в кармашек соответствующего цвета.


Сначала свяжем кармашки. Для этого измерим ширину квадрата и разделим его на 2. Например, ширина получилась 15 см, значит, его половина будет равна 7,5 см. Провязываем цепочку из воздушных петель, длина которой равна 7 см. 0,5 см убираем, так как при вязании деталь будет немного шире, чем длина первоначальной цепочки. Провязываем ряды столбиков без накида.


Высота квадратика-кармашка должна быть равна половине высоты квадрата-основы минус 0,5 см.

 

Делаем 4 кармашка разных цветов. Пришиваем их к основе.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 14

 

15) Теперь будем вязать бусины, которые и следует помещать ребёнку в соответствующий кармашек. Для этого набираем 3 воздушные петли, замыкаем в кольцо, а затем вяжем 4 ряда столбиков без накида, в каждую петлю делая по одному прибавлению. С пятого ряда прибавления делаем каждые три петли, а с шестого ряда прибавления делать перестаём и вяжем 3 ряда столбиков без накида. До этого этапа бусину можно пока не помещать в вязание.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 15

 

16) Как только обвязка бусины дойдёт до половины, начинаем убавлять петли. В первых двух рядах делаем по одному убавлению каждые три петли, затем помещаем бусину в вязание и убавляем до тех пор, пока она полностью не закроется.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 16

 

17) Теперь провязываем 25-30 воздушных петель.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 17

 

18) Остальные бусины обвязываем аналогичным образом, только не забываем, что цвет каждой бусины должен соответствовать цвету кармашка.

 

Далее все бусины за «хвостик» прикрепляем над кармашками и завязываем их на узелок с изнаночной стороны.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 18

 

19) Следующую сторону будем делать в виде сетки, в которую малышу надо будет помещать погремушку.

 

Набираем из пряжи «Джинс» цепочку из воздушных петель, длина которой равна ширине квадрата-основы минус 0,5 см.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 19

 

20) Первый ряд вяжем следующим образом: 3 воздушные петли для подъёма, 1 столбик с накидом в третью от крючка петлю, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом в третью от крючка петлю. И так до конца ряда (кроме трёх воздушных петель для подъёма).

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 20

 

21) Второй ряд вяжем так: 3 воздушные петли для подъёма, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли, снова 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда. И так продолжаем до конца ряда.

 

Остальные ряды вяжем аналогично второму ряду до тех пор, пока высота сетки не будет чуть выше половины квадрата-основы.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 21

 

22) Пришиваем сетку к основе так, чтобы получился кармашек.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 22

 

23) Задачей задания следующей стороны будет научить малыша застёгивать и расстёгивать пуговицы. Для этого нужно связать три ремешка с отверстиями. Чтобы связать ремешок, набираем из пряжи «Джинс» 20 воздушных петель.

 

Первые два ряда вяжем столбиками без накида.

 

Чтобы сделать отверстие в третьем ряду, в начале ряда вяжем 2 столбика без накида, затем 4 воздушных петли, а затем до конца ряда провязываем столбики без накида.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 23

 

24) Остальные два ряда снова провязываем столбиками без накида.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 24

 

25) Таких ремешков делаем 3 штуки. Пришиваем их концы к основе, а на противоположной стороне, где находятся отверстия, пришиваем круглые декоративные пуговицы.

 

На следующей стороне развивающего кубика пришиваем погремушку из шариков. Крутящиеся шарики погремушки позволят малышу развивать тактильные ощущения и различать цвета. Пришивать игрушку нужно только в двух местах, чтобы шарики могли свободно крутиться.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 25

 

26) Итак, все 6 сторон развивающего куба готовы. Теперь нам нужно прикрепить их друг к другу. Для этого берём два квадрата и прикладываем их друг к другу изнаночными сторонами вовнутрь. Провязываем столбики без накида по одному краю так, чтобы два квадрата соединились вместе.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 26

 

27) Затем берём другой квадрат и повторяем действия. Таким образом, соединяем все квадраты так, чтобы получился куб. Оставляем одну сторону не провязанной для того, чтобы было отверстие, через которое внутрь можно поместить синтепон.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 27

 

28) Помещаем внутрь куба синтепон и закрываем отверстие. В конце ряда, в уголке куба, делаем петельку из воздушных петель. Только проследите, чтобы эта петелька была в углу квадрата, где находится ранее провязанная сетка. Она нужна нам для того, чтобы закрепить на неё погремушку из колец.

 

Мастер-класс по вязанию крючком развивающего кубика для детей: фото 28

 

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Отрываем пряжу и прячем кончик внутрь кубика. Развивающий кубик для малышей от года готов - самое время поиграть с вашим малышом.

 

Развивающий кубик для детей своими руками: фото

 (голосов: 1)
Автор: Елена Шарыгина
21 ноября 2017
Фото: Елена Шарыгина

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