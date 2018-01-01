Яйцо-пашот в пищевой плёнке – самый простой и лёгкий рецепт с фото

Яйцо-пашот – это блюдо к нам пришло из французской кухни. Такое яйцо прекрасно подходит для лёгкого и вкусного завтрака. Его можно подавать на гренках. Также такие яйца-пашот используют в очень многих блюдах как дополнение. По сути, это варёное яйцо, но оно варится без скорлупы и желток обязан остаться жидким. Это самые важные особенности такого блюда. Методов приготовления такого блюда несколько, но я хочу вас познакомить с самым простым и лёгким рецептом – яйцо-пашот в пищевой плёнке или пакете. Такой способ гарантирует, что французский изыск получится у вас с первого раза. Готовить яйцо-пашот мы будем при помощи рукава для запекания, пищевой плёнки или обычного пакета, который завяжем ниткой. Конечно, лучше использовать специальные пищевые материалы. Блюдо очень вкусное. Рекомендую обязательно попробовать приготовить яйцо-пашот таким способом!

Ингредиенты для приготовления яйца-пашот в пищевой плёнке или пакете:

Яйцо – 2 шт.

Перец чёрный молотый – щепотка

Соль – по вкусу

Растительное масло – для смазки

Вода – для варки

Зелень петрушки или укропа – по желанию

Дополнительно понадобится рукав для запекания (пищевая плёнка) и нитка

Как приготовить яйцо-пашот в пищевой плёнке:

1) Возьмите небольшую мисочку, в неё поместите рукав для запекания, перерезанный таким образом, чтобы получился квадрат. Часть плёнки от рукава, которая внутри мисочки, смазать совсем немного растительным маслом.

2) Затем в мисочку вбиваем первое яйцо. Яйца будем варить по одному.

3) Теперь нужно завязать рукав таким образом, чтобы яйцо в нём было, как в мешочке. Связать можно обычной ниткой.

4) Вода должна закипеть. Помещаем яйцо в воду так, чтобы она полностью его покрыла. Варим яйца в кипящей воде в течение трёх минут.

5) Последний этап самый сложный. Нужно очень аккуратно извлечь яйцо из плёнки. Если бы мы не смазали плёнку растительным маслом, то сделать это было бы очень сложно. Перекладываем яйцо на тарелку, немного солим, перчим и посыпаем рубленой зеленью.

Яйцо-пашот по самому простому способу готово. Приготовив блюдо в пищевой плёнке или пакете лишь один раз, вы уже не захотите делать пашот другими, более сложными способами.



Приятного аппетита!