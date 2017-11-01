Сельдь, маринованная в яблочном соке. Рецепт в домашних условиях

Этот рецепт – просто находка для любителей рыбки, потому, что многие даже не догадываются, что так изумительно вкусно приготовить сельдь, маринованную в домашних условиях, в действительности просто. Не нужно заранее готовить маринады или использовать сложные технологии для засолки, всё гораздо проще, чем можно подумать: кроме тушки свежемороженой рыбки (подойдёт сельдь атлантическая или даже скумбрия) нам понадобятся самые простые ингредиенты, такие как соль (я предпочитаю использовать морскую среднего помола), белый сахар, горошины душистого перца, лавровый лист, хорошее растительное масло и небольшое количество сока яблока.



Кстати, по поводу сока: из личных наблюдений могу сказать, что лучше всего брать осветлённый сок с кислинкой, он более ароматный и селёдочка получается более оригинальной и вкусной. Если у вас сок домашнего приготовления, то он, как правило, более густой и сладкий, а это повлияет на вкус и консистенцию готовой рыбы, поэтому я бы посоветовала слегка процедить его и добавить по немного сока лимона, чтобы закуска имела более яркий вкус.



Конечно самый важный момент – подобрать хорошую тушку рыбы. Не нужно брать рыбу, если она полностью покрыта толстым слоем льда, так как неизвестно, сколько раз она была подвергнута заморозке, а это, естественно, повлияет на её гастрономические качества. Лучше всего покупать сельдь в сухой заморозке или же охлаждённую.



Также далеко не самый приятный момент – разделка сельди на филе, но я, например, делаю это с удовольствием и очень быстро. Главное – научиться выполнять этот процесс правильно, тогда вы сделаете его качественно и, что характерно, без лишней грязи.



Ну, а когда сельдь почищена, филирована и порезана на куски, остаётся только лишь залить её рассолом и отправить в прохладное место, а спустя пару часов подать изысканную закуску к столу. Смотрите простой пошаговый рецепт, как приготовить сельдь маринованную в домашних условиях.

Ингредиенты для маринованной сельди:

тушка сельди (свежемороженая) – 1-2 шт.

масло (растительного происхождения, рафинированное) – 2 ст.л.

соль морская (среднего помола) – 2 ст.л.

сахар (белый) – 3 ст.л.

сок яблока (осветлённый, без мякоти) – 100 мл

перец душистый (горошком либо в молотом виде) – 0,5 ч.л.

лавровый лист – 3 шт.

Как мариновать сельдь в домашних условиях, рецепт:

1) Для начала, конечно же, размораживаем рыбу. Не нужно пытаться ускорить этот процесс, даём рыбе оттаивать естественным способом – так мы сохраняем как вкусовые качества, так и полезные вещества сельди.



Затем разделываем тушку: убираем голову, плавники и хвост, снимаем шкурку и убираем хребет. Далее при помощи пинцета или просто пальцами вынимаем из филе мелкие косточки и режем готовое филе небольшими ломтиками.

2) В слегка подогретый сок яблока всыпаем сахар и морскую соль, перемешиваем до полного растворения. Затем вливаем масло и добавляем специи. Тщательно перемешиваем, чтобы соль и сахар растаяли полностью.

3) Отправляем сельдь в баночку.

4) Заливаем ломтики сельди рассолом и ставим баночку на пару часов в прохладное место для засолки.

5) Потом сливаем рассол и подаём рыбку к столу.



Сельдь, маринованная в яблочном соке, готова. Приятного аппетита!