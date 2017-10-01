Интересные факты о гималайской соли

Гималайская соль имеет розовый цвет и её доставляют из Гималаев в Пакистане. Своеобразный цвет ей придаёт входящее в её состав железо.

Гималайская соль, состав

Эта соль очень полезна. В её состав входит 85 минералов и микроэлементов. Она похожа на обычную, только в несколько раз полезнее. Именно из-за наличия минералов она вкуснее поваренной. Особенно много в ней железа, магния, кальция и калия. Гималайская соль на 97 % состоит из хлорида натрия, остальные 3 % составляют микроэлементы.

Кристаллы этой соли крупнее, чем поваренной. Она хороша тем, что в ней меньше натрия. Известно, что натрий, потребляемый в избытке, повышает кровяное давление и вызывает разные другие проблемы со здоровьем.

Как используется гималайская соль?

Гималайскую соль можно использовать в кулинарии вместо поваренной, приправляя ею различные блюда.

Её можно класть в ванну вместо морской соли, так как она оказывает оздоровительное влияние на кожу, помогая быстрее избавиться от прыщей и псориаза. Её же хорошо добавлять в ванночки для ног, так как она хорошо избавляет ноги от усталости.

Ещё гималайская соль используется в следующих случаях:

1. Для детоксикации

Ванны с растворённой в них гималайской солью помогают организму избавиться от токсинов.

2. В качестве защиты от бактерий

Гималайская соль обладает антибактериальными, противомикробными и противогрибковыми свойствами, а также хорошо укрепляет иммунитет.

3. Для улучшения сна

Применение розовой соли повышает в организме уровень окситоцина. Окситоцин – это гормон, который помогает быстрее успокоиться и лучше расслабиться. Соль способствует и регулированию в мозге нейромедиатора серотонина, который влияет на настроение.

4. Для регулирования кровяного давления

Гималайская соль может помочь нормализовать кровяное давление. Если у вас повышенное давление, замените ею поваренную соль, и со временем состояние вашего здоровья значительно улучшится. Если же у вас давление пониженное, при регулярном употреблении розовой соли вы тоже почувствуете себя лучше.

Побочные эффекты

Какой бы целебной соль ни была, её всегда надо употреблять в меру. И слишком малое её количество, и слишком большое уже вредно для организма. Если организму соли будет не хватать, могут возникнуть проблемы с сердцем, сосудами и почками. Если соли будет слишком много, рано или поздно всё закончится инфарктом миокарда или инсультом.