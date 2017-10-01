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Интересные факты о гималайской соли

Гималайская соль имеет розовый цвет и её доставляют из Гималаев в Пакистане. Своеобразный цвет ей придаёт входящее в её состав железо. 

 

гималайская соль

Гималайская соль, состав

Эта соль очень полезна. В её состав входит 85 минералов и микроэлементов. Она похожа на обычную, только в несколько раз полезнее. Именно из-за наличия минералов она вкуснее поваренной. Особенно много в ней железа, магния, кальция и калия. Гималайская соль на 97 % состоит из хлорида натрия, остальные 3 % составляют микроэлементы. 

 

Кристаллы этой соли крупнее, чем поваренной. Она хороша тем, что в ней меньше натрия. Известно, что натрий, потребляемый в избытке, повышает кровяное давление и вызывает разные другие проблемы со здоровьем. 

Как используется гималайская соль? 

Гималайскую соль можно использовать в кулинарии вместо поваренной, приправляя ею различные блюда.

 

Её можно класть в ванну вместо морской соли, так как она оказывает оздоровительное влияние на кожу, помогая быстрее избавиться от прыщей и псориаза. Её же хорошо добавлять в ванночки для ног, так как она хорошо избавляет ноги от усталости.  

 

Ещё гималайская соль используется в следующих случаях:

 

1. Для детоксикации

 

Ванны с растворённой в них гималайской солью помогают организму избавиться от токсинов. 

 

2. В качестве защиты от бактерий

 

Гималайская соль обладает антибактериальными, противомикробными и противогрибковыми свойствами, а также хорошо укрепляет иммунитет.

 

3. Для улучшения сна

 

Применение розовой соли повышает в организме уровень окситоцина. Окситоцин – это гормон, который помогает быстрее успокоиться и лучше расслабиться. Соль способствует и регулированию в мозге нейромедиатора серотонина, который влияет на настроение. 

 

4. Для регулирования кровяного давления

 

Гималайская соль может помочь нормализовать кровяное давление. Если у вас повышенное давление, замените ею поваренную соль, и со временем состояние вашего здоровья значительно улучшится. Если же у вас давление пониженное, при регулярном употреблении розовой соли вы тоже почувствуете себя лучше.  

Побочные эффекты

Какой бы целебной соль ни была, её всегда надо употреблять в меру. И слишком малое её количество, и слишком большое уже вредно для организма. Если организму соли будет не хватать, могут возникнуть проблемы с сердцем, сосудами и почками. Если соли будет слишком много, рано или поздно всё закончится инфарктом миокарда или инсультом.

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Автор: Наталия Иванова
Сегодня, 07:58

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