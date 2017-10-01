Гавайская вечеринка для детей своими руками. Сценарий, конкурсы и реквизит

Гавайи ассоциируются с бескрайним океаном, белоснежными пляжами, экзотическими фруктами и зажигательными танцами. Поэтому не удивительно, если гавайская вечеринка придётся по вкусу детям любого возраста. Тем более что создать неповторимую атмосферу совсем не сложно. Достаточно подобрать подходящие аксессуары, включить музыку, придумать интересные конкурсы, и участники праздника отправятся в увлекательное путешествие в мир Гавайских островов.

Итак, представляем вашему вниманию сценарий гавайской вечеринки для детей младшего и среднего школьного возраста.

Детская гавайская вечеринка своими руками

Необходимый реквизит для детской вечеринки в гавайском стиле:

коктейльные трубочки, украшенные фруктами (50 штук);

тематические украшения (цветочные бусы леи, венки, браслеты, броши и т.д.);

подарки для девочек (например, цветочные заколки);

подарки для мальчиков (например, браслеты-талисманы);

краски и фломастеры;

белые футболки.

Сценарий гавайской вечеринки для детей

Ведущий: Уважаемые пассажиры, просим Вас пристегнуть ремни, наш самолёт приземляется на одно из самых изолированных мест земного шара – Гавайские острова!

Ведущая: Нам очень повезло, ведь сегодня на Гавайях празднуют традиционный праздник Луау. А это значит, что жители экзотических островов встретят нас зажигательными танцами, шутками и вкусными угощениями!

Ведущий: Давайте дружно поприветствуем гавайцев. Сделаем мы это, конечно же, по-гавайски. Оказывается, на островах принято здороваться друг с другом словом «Алоха». Кроме «Здравствуйте!», это слово обозначает «До свидания!», а также «Желаю радости и добра!»

Ведущая: Когда английский мореплаватель Джеймс Кук впервые попал на Гавайские острова, он подумал, что его корабль потерпел крушение и он оказался в раю. А всё потому, что Гавайи могут похвастаться природой необычайной красоты и радушными жителями. Мы уверены, что вам тоже здесь понравится, ведь скучать вам точно не придётся!

Ведущий: На Гавайях любят конкурсы, игры и соревнования. Чтобы поддержать местные традиции, мы тоже устроим соревнования.

Состязаться будут две команды – команда мальчиков и команда девочек. Победители получат приз – торт, украшенный экзотическими гавайскими цветами!

Ведущая: Чтобы одержать победу в играх и конкурсах, вы должны хорошо разбираться в традициях, культуре и быте гавайцев. Но не расстраивайтесь, если вы совсем ничего не знаете об этих удивительных островах. Сейчас вы услышите 20 интересных фактов о Гавайях, которые познакомят вас с местными традициями.

Ведущий: Итак, садитесь поудобнее и слушайте очень внимательно!

1) 20 интересных фактов о Гавайях, Конкурс-викторина

Демонстрируется мультимедийная презентация с 20 интересными фактами о Гавайях.

Ведущая: Наше виртуальное путешествие по гавайским островам закончилось и пришло время отвечать на вопросы первого конкурса.

Ведущий: Надеемся, вы внимательно слушали истории об интересных фактах Гавайев, и теперь сможете правильно ответить на все вопросы нашей викторины! Внимание, первый вопрос!

Ведущая: Что такое Гавайи?

Самостоятельное государство, расположенное в восточной части Тихого океана.

Архипелаг, находящийся в Атлантическом океане.

Штат США.

Необитаемый остров.

Ведущий: Главная экономическая деятельность на Гавайских островах – это:

Производство ракет и танков;

Торговля золотом;

Туризм.

Ведущая: Где расположены Гавайские острова?

В Шумном море;

В Северном океане;

В Тихом океане.

Ведущий: Столицей Гавайев является?

Гонолулу;

Лондон;

Нью-Йорк.

Ведущая: Какие фрукты больше всего выращиваются на Гавайях?

Яблоки;

Апельсины;

Ананасы.

Ведущий: Какой стране принадлежат Гавайские острова?

Японии,

США,

России.

Ведущая: Как называется традиционное гавайское украшение из цветов?

Венок;

Икебана;

Лей.

Ведущий: Какой мореплаватель открыл Гавайские острова?

Христофор Колумб;

Джеймс Кук;

Миклухо-Маклай.

Ведущая: Каким словом на Гавайях обозначается «Здравствуйте», «До свидания», а также пожелание мира и добра?

Алоха;

Хай;

Здравия желаю.

Ведущий: Как называется военно-морская база, расположенная на Гавайских островах?

Норфолк;

Перл-Харбор;

Рамштайн.

Ведущая: Из-за климатических особенностей на Гавайях всегда…

Идёт дождь;

Идёт снег;

Тепло и солнечно.

Ведущий: Президентом Гавайских островов является…

Ким Чен Ын,

Дональд Трамп,

Владимир Путин.

Ведущая: Как называется традиционный танец гавайцев?

Хула-Хула,

Хула-Хуп,

Ча-ча-ча.

Ведущий: Какая разница по времени между Москвой и Гавайскими островами?

3 часа,

13 часов,

24 часа.

Ведущая: Вы правильно ответили на все вопросы! А теперь мы узнаем, какая из команд заработала больше очков. Итак, какую оценку получает команда мальчиков?

(голосование жюри)

Ведущий: А теперь оценим старания команды девочек!

(голосование жюри)

2) Конкурс «Харамбурум»

Ведущая: Пришло время отправиться на гавайский пляж! Надеюсь, вы все хотите понежиться под тёплым экзотическим солнцем? Тогда повторяйте за мной – Харамбурум!

Ведущий: На Гавайях преобладает жаркий и сухой климат. Поэтому, отправляясь на пляж, нужно подготовиться, чтобы защитить себя от солнечных ожогов. Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы умеете собираться на пляж. Я буду читать названия разных предметов, и если какой-нибудь предмет понадобится вам на Гавайях, вы должны выкрикнуть «Харамбурум». Кто быстрее выкрикнет это слово, тот принесёт дополнительное очко своей команде. Начинаем игру!

Крем от загара.

Сковородка.

Носки.

Солнцезащитные очки.

Полотенце.

Спасательный круг.

Диван.

Компьютерная мышь.

Доска для сёрфинга.

Маска для подводного плаванья.

Шариковая ручка.

Ведущая:

Панамка.

Одеяло.

Скейт.

Мяч для игры в волейбол.

Вода.

Купальник.

Зонтик от солнца.

Шуба.

Консервы.

Коньки.

Ведущий: Вы замечательно справились с конкурсом! А теперь жюри должно подвести итоги. Кто же отвечал быстрее – команда мальчиков или команда девочек? Сколько баллов заработала команда мальчиков?

(голосование жюри)

Ведущая: А теперь послушаем оценки команды девочек!

(голосование жюри)

3) Конкурс «Рубашка в гавайском стиле».

Ведущий: На Гавайях одеваются по-особенному. Жители этих чудесных островов любят яркую, цветастую и красочную одежду. Предлагаем вам на время превратиться в модных гавайских дизайнеров и разрисовать футболки по своему вкусу. Чья футболка окажется самой яркой и красивой, оценит жюри. Начинаем!

(команда мальчиков и команда девочек разрисовывают футболки)

Ведущая: Оценим шедевры наших гавайских стилистов! Какая футболка вам нравится больше? Послушаем оценки жюри! Итак, сколько баллов заработала команда мальчиков?

(жюри объявляет итоги конкурса)

Ведущий: А теперь оценим команду девочек!

(жюри объявляет итоги конкурса)

4) Конкурс «Правда или ложь?»

Ведущая: В нашем следующем конкурсе вы должны превратиться в экстрасенсов, чтобы понять, когда мы говорим правду, а когда – ложь.

Ведущий: Сейчас мы назовём вам 5 удивительных фактов о Гавайских островах. Но будьте внимательны, один из фактов является выдумкой. Поехали!

1. Белоснежные гавайские пляжи были созданы рыбами-попугаями.

2. Традиционный гавайский ударный музыкальный инструмент ипу изготавливается из кокоса.

3. Территория Гавайев постоянно увеличивается.

4. Гавайский пляж Вайкики был создан искусственно на месте болот.

5. На Гавайских островах змеи запрещены законом.

Ведущая: Как вы думаете, какой из этих пяти фактов является ложью? Ждём ваших ответов!

(участники отвечают)

Ведущий: Ну, а теперь разберёмся, кто же из вас был прав. Слушаем правду об удивительных гавайских фактах.

1. Белоснежные гавайские пляжи были созданы рыбами-попугаями.

Это правда! Рыбы-попугаи, которые являются крупнейшими коралловыми рыбами, питаются водорослями и морскими полипами. Частички скал, попадающие в пищевод рыб, перерабатываются в песок белого цвета. По данным исследователей, одна взрослая рыба-попугай производит около 90 килограммов песка в год.

2. Традиционный гавайский ударный музыкальный инструмент ипу изготавливается из кокоса.

Это ложь! Ипу - музыкальный инструмент, напоминающий барабан, изготавливается не из кокоса, а из тыквы. Гавайцы считают, что особая структура материала наделяет инструмент особым звучанием.

3. Территория Гавайев постоянно увеличивается.

Это правда! Поверхность Гавайских островов имеет вулканическую структуру. Кроме того, на территории архипелага находится несколько действующих вулканов. Каждый раз, когда происходит очередное извержение вулкана, территория островов немного увеличивается.

4. Гавайский пляж Вайкики был создан искусственно на месте болот.

Это правда! До 1920 года современный центр туристической индустрии Гонолулу пляж Вайкики представлял собой болотистую местность. С развитием туризма власти Гавайских островов построили здесь дренажную систему для отвода вод. Причём, песок для пляжа Вайкики завозился из Калифорнии.

5. На Гавайских островах змеи запрещены законом.

Это правда! На Гавайях действительно нет змей, т.к. острова архипелага изолированы, а их климат не способствует размножению пресноводных. Более того, власти Гавайских островов запретили змей на законодательном уровне. Например, за ввоз на территорию Гавайев одной особи змеи полагается штраф в 200 000 долларов либо лишение свободы сроком до 3-х лет.

5) Конкурс гавайских танцев

Ведущая: Вы уже знаете о Гавайских островах практически всё! А теперь пришло время освоить излюбленное занятие гавайцев – танцы.

Ведущий: Сейчас мы устроим зажигательный танцевальный батл. Для каждой команды прозвучит 3 композиции, под которые вы должны будете станцевать. Первой танцует команда девочек!

(звучит музыка, команда девочек танцует)

Ведущая: Ну, а теперь, команда мальчиков! Покажите, что мужчины тоже умеют танцевать по-гавайски!

(танцует команда мальчиков)

Ведущий: Ну, что ж, друзья, пришло время огласить победителей. Интересно, сколько баллов набрала команда девочек?

Ведущая: А сколько очков заработала команда мальчиков?

(подсчёт баллов, вручение подарков)

Ведущий: Это было замечательное путешествие, но нам с вами пора возвращаться домой.

Ведущая: Надеемся, вам понравилось на Гавайях, и вы обязательно вернётесь сюда ещё!