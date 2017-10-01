11 способов применения уксуса в саду

Уксус используют не только в кулинарии или в хозяйстве, но в саду и огороде. Его всегда здесь можно использовать с пользой уксус в саду и огороде! Особенно это актуально для поклонников органического земледели, ведь уксус – это натуральный продукт, поэтому его применение не нанесет саду никакого вреда, в отличие от специальных химических веществ.

Смотрите возможности применения уксуса в саду и огороде

Как применять ускус в саду и огороде? С его помощью можно:

1. Почистить глиняные горшки

Глиняные горшки хороши тем, что позволяют поддерживать прохладу почвы, что особенно важно жарким летом. К тому же, они красиво смотрятся. Многие цветоводы сейчас выращивают цветы не на клумбах, а в горшках, которые располагают на улице.

Однако изделия из глины поглощают из воды и удобрений, которыми поливают растения, кальций, минералы и соли, чьи следы потом и выступают на их поверхности. Именно поэтому старые горшки выглядят некрасиво. Избавиться от следов минералов можно исключительно с помощью уксуса.

2. Удалить сорняки на дорожках и стенах

Если между плитами дорожек и на стенах дома появляются сорняки, их можно опрыскать уксусом из бутылки с пульверизатором. Лучше это проделать несколько раз. Постепенно сорняки исчезнут и больше не появятся.

3. Избавиться от муравьев

Уксус – очень эффективное средство от муравьев. Впрочем, использовать его надо не в чистом виде, а смешать с равным количеством воды. Брать можно и обычный столовый, и яблочный. Вылейте смесь уксуса и воды в муравейник или на муравьиные тропы. Муравьям очень не нравится запах уксуса. Они не возвращаются туда, куда его вылили или распылили.

4. Уберечь сад от нашествия животных

Грызуны, кошки, зайцы, кроты часто заходят в сады, топчут гряды, уничтожают урожай. Все они не выносят аромата уксуса. Если вы обмакнете в уксус кусочки ветоши и развешаете ее на кольях по всему саду, ни одно животное больше у вас не появится.

Для достижения лучшего результата, обработанную уксусом ветошь следует вывешивать каждые 6-7 дней.

5. Продлить срок жизни срезанных цветов

Если в вазу или банку, куда вы собираетесь поставить свежесрезанные цветы, налить 2 столовые ложки уксуса и положить 1 чайную ложку сахара на литр воды, цветы будут стоять гораздо дольше.

6. Избавиться от вредителей

Уксус неплохо справляется и с садовыми насекомыми. Налейте в бутылку с распылителем 3 части воды и 1 часть уксуса. Туда же добавьте 1 столовую ложку любого средства для мытья посуды или жидкого хозяйственного мыла. Взболтайте бутылку, чтобы смешать ингредиенты и опрыскайте растения, пораженные вредителями.

7. Избавиться от плодовых мушек

Если хотите избавить урожай от плодовых мушек, тоже воспользуйтесь уксусом. Для этого вам понадобится стакан воды, полстакана яблочного уксуса, ¼ стакана сахара и 1 столовая ложка меда или варенья. Перелейте смесь в пустую консервную банку. Подвесьте банку на фруктовое дерево. Все плодовые мушки со временем окажутся именно там.

8. Подкормить растения, предпочитающие кислые почвы

Ландыши, астры, календула, тюльпаны и многие другие любят кислую почву. Если смешать стакан столового уксуса с 4,5 литра воды и полить эти растения, они будут расти лучше.

9. Почистить садовые инструменты от ржавчины

Если на садовых инструментах появилась ржавчина, от нее можно избавиться с помощью уксуса. Налейте его в бутылку с пульверизатором, опрыскайте им инструменты. Через несколько минут сполосните инструменты водой и высушите ветошью.

10. Избавиться от грибка

Если растения поражены грибком, опять же на помощь приходит уксус. Заварите ромашковый чай, добавьте к нему 2 столовые ложки уксуса и, когда жидкость остынет, опрыскайте ею садовые растения.

То же самое средство можно использовать и против плесени.

11. Истребить слизней и улиток

Если опрыскать уксусом слизней и улиток, это их убьет. Не понадобится больше никаких химических средств борьбы с этими вредителями!

Вот сколько полезных дел можно сделать в саду с этим незатейливым продуктом!