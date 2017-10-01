14 признаков того, что мужчина обманывает вас и собирается бросить

Хорошо, когда отношения с мужчиной постоянные. Однако, не всегда так получается. Очень часто отношения с женщиной мужчине нужны всего лишь развлечения ради, не более того. Вот несколько признаков того, что мужчина хочет вас обмануть и бросить.

Признаки того, что мужчина вас обманывает и собирается бросить

1. Он надолго исчезает

Один из наиболее заметных признаков - исчезновения партнёра. Часто он делает это без вашего ведома. Буквально вчера вы были счастливы и ничто не предвещало неприятностей, а сегодня он исчез и его телефон не отвечает. Если через несколько часов или дней он появится и вы начнёте его расспрашивать о причинах исчезновения, то чаще всего он скажет нечто нечленораздельное. Самое ужасное в том, что он будет вести себя так, будто ничего не случилось, и делать вид, что не понимает, почему же вы так переволновались.

2. Он слишком часто проверяет телефон

Ещё один классический пример непорядочности вашего рыцаря - постоянные проверки собственного мобильника. Это сразу бросается в глаза, потому что делает он это чаще, чем делал раньше. Если ему кто-то звонит в вашем присутствии, то он, скорее всего, звонок отобьёт и разговаривать не станет. Если вы знаете пароль от его телефона, он его обязательно поменяет. Он предпримет все возможные меры против того, чтобы вы использовали его мобильник. Если вы спросите, почему он поменял пароли, он обязательно обвинит вас в том, что вы ему не доверяете, раз заглядываете к нему в телефон. Всё это - признаки того, что партнёр собирается бросить вас или что у него уже есть другая. Он может при этом очень часто писать кому-то СМСки, а кому, никогда не скажет.

3. Он приходит домой злым и раздражённым

Ваш мужчина приходит домой каким-то злым и раздражённым. Уже ваш взгляд или самые безобидные слова сразу же действуют ему на нервы. Кажется, ему только и хочется, что поскорее уйти из дома. Он постоянно сердит, и поводом для этого является не работа или какие-то дела. Он зол безо всякой причины.

4. Он слишком много времени проводит в ванной комнате

Да, почти всё свободное время он проводит в ванной. Но он там занимается не гигиеной. Ему просто хочется побыть одному, и чтобы вы при этом не задавали никаких вопросов. Если он часто проводит время с другой, он будет часто принимать душ, чтобы смыть с себя чужие запахи. Только когда он будет полностью чистым, он не будет испытывать чувства вины.

5. Он избегает конструктивных разговоров

Ещё одним признаком того, что мужчина собирается в бега, является то, что он не хочет вести никаких серьёзных разговоров. Как только вы пытаетесь с ним побеседовать, то сразу же натыкаетесь на его молчание, и никакие доводы не могут заставить его заговорить.

Он вообще становится молчалив и молчит гораздо больше, чем нужно. Это раньше он делился с вами разными мелочами и подробностями проведённого дня. Теперь ему с вами ничем делиться не хочется, потому он и молчит.

Единственное, что он хочет, так это то, чтобы его оставили в покое и не задавали ему вопросов, на которые он не готов отвечать.

6. Он стал раньше ложиться спать

Так как ему уже не хочется физической близости с вами или долгих, утомительных для него разговоров, он раньше ложится спать и тут же засыпает. Или, по крайней мере, делает вид, что спит.

Если у него уже есть подружка, близости с вами он будет избегать, ведь она обычно укрепляет связь между людьми. Он даже может начать ложиться в другой комнате, там, где раньше никогда не спал.

7. Он начинает сердиться из-за пустяков

Раньше ничто его не раздражало. Он всегда оставался спокойным и понимающим. Теперь всего этого нет. Он спорит из-за пустяков, ваше присутствие его постоянно раздражает. Говоря вам грубости, он не думает о том, что оскорбляет вас своими словами. Ему уже на вас наплевать.

8. Он стал слишком часто ходить на вечеринки и в ночные клубы

Раньше вы не могли куда-нибудь вытащить его из дома. Теперь же он постоянно пропадает, утверждая, что ходил в ночной клуб или куда-нибудь ещё. Часто он приходит домой нетрезвым. Он не интересуется тем, что вы об этом всём думаете. Там, где он проводит время, ему весело, и больше ничего ему не надо.

9. Он начинает говорить о третьем партнёре

Если мужчина вдруг говорит, что не прочь попробовать секс втроём, это значит, что вы ему уже надоели. Если вы не согласитесь, в ближайшее время он вас бросит.

Если вы разрешите такие отношения, его это полностью устроит, потому что ему не придётся изменять у вас за спиной. Он будет делать это в вашем присутствии!

10. Он перестаёт быть к вам внимательным

Если раньше мужчина ваш постоянно о вас думал и беспокоился, то теперь он не переживает ни при каких обстоятельствах. Он не сочувствует вам, он не задаёт никаких вопросов. Если вы ещё и разговариваете, то разговоры обычно кратки. Нежности и чувств уже нет.

11. Он перестаёт вас хвалить и делать комплименты

Как бы вы ни старались хорошо выглядеть, готовить обеды и делать другие хорошие дела, за которые вы достойны похвалы, он никогда вас ни за что не похвалит. Он вообще теперь не обращает на вас внимания. Он не заметит, если вы вдруг кардинально измените причёску или похудеете.

12. В вашем присутствии он флиртует с другими девушками

Так как вы мужчину больше не волнуете, он охотно в вашем присутствии флиртует с другими. Иногда, правда, парни так делают, чтобы проверить, насколько вы уже у них на крючке.

Когда он заигрывает с другими женщинами перед вами, этим он хочет показать, что у него есть весомые причины бросить вас. По-настоящему любящий мужчина в вашем присутствии по сторонам смотреть не будет.

В нашем случае, если он флиртует с другими, а вас это раздражает, он при этом не почувствует ни чувства вины, ни сожаления. В общем, пора гнать его в шею, пока он не сделал это первым.

13. Он с радостью уходит к себе домой

Если вы с мужчиной не живёте вместе, а он всего лишь приходит к вам, ему у вас всегда скучно. Он молчит и зевает, лишь изредка поддакивая. Но стоит ему засобираться домой и он прямо оживает! Это означает, что ваши отношения нездоровы и, возможно, скоро закончатся.

14. У него появилось новое увлечение

Ну и последним и не самым важным признаком ближайшего разрыва отношений является то, что у мужчины вдруг появляется новое хобби. Если он уходит куда-то и общается с незнакомыми вам людьми, а вас с собой не берёт, это значит, что вы ему надоели или он уже нашёл кого-то для себя поинтереснее.

Конечно, не всегда бывает всё так, как тут описано. Надо ещё прислушиваться к голосу интуиции. Обычно она не обманывает, хотя большинство людей обычно не обращает на неё внимания, делая по-своему, а потом жалеет о содеянном.