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Пасхальная открытка к празднику своими руками. Мастер-класс с пошаговыми фото

Большой церковный праздник Пасхи давно стал семейным со своими любимыми традициями. В пасхальные дни принято ходить в гости с подарками. К таким подаркам, как правило, прилагается пасхальная открытка. Конечно же, сейчас практически всё можно купить, но оригинальным и запоминающимся приложением к подарку станет открытка, выполненная своими руками. Сделанная с душой, она принесёт куда больше радости, чем купленный в магазине кусок разноцветного картона, хотя и изготовленный в самых современных техниках.

 

Пасхальная открытка к празднику своими руками: фото

 

Вариантов изготовления пасхальных открыток очень много. Но, если внести хотя бы каплю фантазии, то вы, несомненно, в результате получите нечто оригинальное и эксклюзивное. Позвольте своей фантазии разыграться и сотворить маленькое чудо.

 

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Для работы над пасхальной открыткой нужно приготовить:

  • дизайнерскую бумагу для фона открытки и яйца;
  • плотную однотонную бумагу или кардсток, сочетающийся с расцветками дизайнерской бумаги;
  • белую плотную бумагу;
  • распечатку пасхальных надписей (её можно заготовить самостоятельно или найти в интернете);
  • плотную бумагу для основы открытки. Лист размера А4, сложенный пополам;
  • двусторонний скотч, толщиной до 1мм, шириной около 1 см;
  • клеящий карандаш;
  • ножницы простые и фигурные;
  • меловая штемпельная подушечка, близкая к основному цвету открытки;
  • лента шириной 5 см;
  • швейная машина.

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 1

Как сделать пасхальную открытку к празднику своими руками:

1) Элементы яйца вырезаем из цветного кардстока, дизайнерской и белой бумаги.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 2

 

2) Каждый нижний элемент должен быть немного большего размера, чем верхний. Яйцо получится многослойным и объёмным.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 3


3) Все края деталей тонируются штемпельной подушкой.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 4

 

4) По такому же принципу делается надпись. Вырезаем её фигурными ножницами. Размеры кардстока немного больше размеров надписи.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 5

 

5) Все края надписи так же тонируем штемпельной подушкой.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 6

 

6) Фон открытки делаем немного меньше размера основы.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 7

 

7) Края и основы и фона обязательно тонируем.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 8

 

8) На швейной машине прокладываем строчку по краю фона открытки и верхнему элементу яйца. Наличие широкой полосы из строчек на элементе яйца придаст открытке дополнительный объём.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 9


9) Концы ниток заправляем на изнанку и фиксируем клеем.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 10

 

10) При помощи двустороннего скотча соединяем все элементы яйца и надписи.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 11

 

11) Вот так выглядят готовые элементы пасхальной открытки.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 12

 

12) Приклеиваем надпись на яйцо.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 13

 

13) С помощью двухстороннего скотча склеиваем также фон и основу открытки.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 14

 

14)  На заготовку-основу приклеиваем яйцо.

 

Мастер-класс по созданию пасхальной открытки к празднику своими руками: фото 15

 

15)  Декорируем открытку большим бантом.

 

Пасхальная открытка к празднику своими руками: фото

 

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Пасхальная открытка готова! Заготовьте несколько открыток накануне праздника, и о ваших творческих способностях узнают все близкие люди. 

 

Пасхальная открытка к празднику своими руками: фото

 (голосов: 1)
Автор: Светлана Иванова
Вчера, 08:00
Фото: Светлана Иванова

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