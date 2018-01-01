Пасхальная открытка к празднику своими руками. Мастер-класс с пошаговыми фото

Большой церковный праздник Пасхи давно стал семейным со своими любимыми традициями. В пасхальные дни принято ходить в гости с подарками. К таким подаркам, как правило, прилагается пасхальная открытка. Конечно же, сейчас практически всё можно купить, но оригинальным и запоминающимся приложением к подарку станет открытка, выполненная своими руками. Сделанная с душой, она принесёт куда больше радости, чем купленный в магазине кусок разноцветного картона, хотя и изготовленный в самых современных техниках.

Вариантов изготовления пасхальных открыток очень много. Но, если внести хотя бы каплю фантазии, то вы, несомненно, в результате получите нечто оригинальное и эксклюзивное. Позвольте своей фантазии разыграться и сотворить маленькое чудо.

Для работы над пасхальной открыткой нужно приготовить:

дизайнерскую бумагу для фона открытки и яйца;

плотную однотонную бумагу или кардсток, сочетающийся с расцветками дизайнерской бумаги;

белую плотную бумагу;

распечатку пасхальных надписей (её можно заготовить самостоятельно или найти в интернете);

плотную бумагу для основы открытки. Лист размера А4, сложенный пополам;

двусторонний скотч, толщиной до 1мм, шириной около 1 см;

клеящий карандаш;

ножницы простые и фигурные;

меловая штемпельная подушечка, близкая к основному цвету открытки;

лента шириной 5 см;

швейная машина.

Как сделать пасхальную открытку к празднику своими руками:

1) Элементы яйца вырезаем из цветного кардстока, дизайнерской и белой бумаги.

2) Каждый нижний элемент должен быть немного большего размера, чем верхний. Яйцо получится многослойным и объёмным.



3) Все края деталей тонируются штемпельной подушкой.

4) По такому же принципу делается надпись. Вырезаем её фигурными ножницами. Размеры кардстока немного больше размеров надписи.

5) Все края надписи так же тонируем штемпельной подушкой.

6) Фон открытки делаем немного меньше размера основы.

7) Края и основы и фона обязательно тонируем.

8) На швейной машине прокладываем строчку по краю фона открытки и верхнему элементу яйца. Наличие широкой полосы из строчек на элементе яйца придаст открытке дополнительный объём.



9) Концы ниток заправляем на изнанку и фиксируем клеем.

10) При помощи двустороннего скотча соединяем все элементы яйца и надписи.

11) Вот так выглядят готовые элементы пасхальной открытки.

12) Приклеиваем надпись на яйцо.

13) С помощью двухстороннего скотча склеиваем также фон и основу открытки.

14) На заготовку-основу приклеиваем яйцо.

15) Декорируем открытку большим бантом.

Пасхальная открытка готова! Заготовьте несколько открыток накануне праздника, и о ваших творческих способностях узнают все близкие люди.