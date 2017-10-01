Ёлочка из ниток и пуговиц своими руками. Детская новогодняя поделка

В ожидание нового года так и хочется создать своими руками какую-то праздничную поделку! Такую ёлочку можно делать с детьми, им очень понравится как процесс, так и конечный результат. Такая новогодняя ёлочка из ниток и пуговиц будет прекрасным украшением вашего дома. Делается она очень просто и по силам воспитанникам детского сада. Оформить детскую новогоднюю поделку можно не только пуговицами, но и бусинками или бантиками. Благодаря такой милой ёлочке праздничное настроение вам обеспечено.

Для новогодней ёлочки понадобится:

Лист картона А4

Нитка для вязания толстая 2-х цветов

Кисточка для клея

Клей ПВА

Пуговицы

Ножницы

Как сделать новогоднюю поделку для детского сада своими руками:

1) Берём лист картона и сворачиваем его так, чтобы получился конус. Затем берём клей ПВА и склеиваем конус, чтобы он держал форму. Дать высохнуть. Далее нужно определиться с размером будущей ёлочки. Я буду делать небольшую ёлку, и поэтому срезаю низ конуса таким образом, чтоб получилось ровное дно, благодаря чему она будет ровно стоять.

2) Следующим шагом, нужно намазать клеем нижнюю часть конуса. Затем берём салатовую нитку и начинаем обматывать ею конус там, где мы промазали клеем. Главное, чтобы нитка плотно ложилась друг возле друга. Обматываем как по спирали и сразу же расправляем нить.

3) Таким образом надо обмотать полностью конус, а кончик нитки спрятать внутрь конуса. И получается красивая зелёная ёлочка.

4) Ну, а теперь нужно нашу ёлочку украсить. Сначала сделаем красивый маленький помпончик на верхушку. Будем его делать при помощи вилки. На вилку наматываем оранжевую нитку.

5) Затем протягиваем нитку через центр вилки так, чтобы можно было завязать намотанные нитки посредине.

6) После этого снимаем с вилки то, что у нас вышло (похоже на бантик). И разрезаем нитку ножницами, чтобы вышел круглый помпончик.

7) При помощи клея надо приклеить его на верхушку ёлочки.

8) И последний штрих - это разноцветные пуговицы разной формы. В хаотичном порядке приклеиваем пуговицы к новогодней ёлочке и даём клею подсохнуть.

Вот такая праздничная новогодняя поделка у нас получилась! Такая ёлочка, сделанная своими руками, создаст неповторимую атмосферу для встречи праздника.