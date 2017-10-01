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Ёлочка из ниток и пуговиц своими руками. Детская новогодняя поделка

В ожидание нового года так и хочется создать своими руками какую-то праздничную поделку! Такую ёлочку можно делать с детьми, им очень понравится как процесс, так и конечный результат. Такая новогодняя ёлочка из ниток и пуговиц будет прекрасным украшением вашего дома. Делается она очень просто и по силам воспитанникам детского сада. Оформить детскую новогоднюю поделку можно не только пуговицами, но и бусинками или бантиками. Благодаря такой милой ёлочке праздничное настроение вам обеспечено.

 

Елочка из ниток и пуговиц своими руками: фото

 

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Для новогодней ёлочки понадобится:

  • Лист картона А4
  • Нитка для вязания толстая 2-х цветов
  • Кисточка для клея
  • Клей ПВА
  • Пуговицы
  • Ножницы

Как сделать новогоднюю поделку для детского сада своими руками:

1) Берём лист картона и сворачиваем его так, чтобы получился конус. Затем берём клей ПВА и склеиваем конус, чтобы он держал форму. Дать высохнуть. Далее нужно определиться с размером будущей ёлочки. Я буду делать небольшую ёлку, и поэтому срезаю низ конуса таким образом, чтоб получилось ровное дно, благодаря чему она будет ровно стоять.

 

Мастер-класс по созданию елочки из ниток и пуговиц своими руками: фото 1

 

2) Следующим шагом, нужно намазать клеем нижнюю часть конуса. Затем берём салатовую нитку и начинаем обматывать ею конус там, где мы промазали клеем. Главное, чтобы нитка плотно ложилась друг возле друга. Обматываем как по спирали и сразу же расправляем нить.

 

Мастер-класс по созданию елочки из ниток и пуговиц своими руками: фото 2

 

3) Таким образом надо обмотать полностью конус, а кончик нитки спрятать внутрь конуса. И получается красивая зелёная ёлочка.

 

Мастер-класс по созданию елочки из ниток и пуговиц своими руками: фото 3

 

4) Ну, а теперь нужно нашу ёлочку украсить. Сначала сделаем красивый маленький помпончик на верхушку. Будем его делать при помощи вилки. На вилку наматываем оранжевую нитку.

 

Мастер-класс по созданию елочки из ниток и пуговиц своими руками: фото 4

 

5) Затем протягиваем нитку через центр вилки так, чтобы можно было завязать намотанные нитки посредине.

 

Мастер-класс по созданию елочки из ниток и пуговиц своими руками: фото 5

 

6) После этого снимаем с вилки то, что у нас вышло (похоже на бантик). И разрезаем нитку ножницами, чтобы вышел круглый помпончик.

 

Мастер-класс по созданию елочки из ниток и пуговиц своими руками: фото 6

 

7) При помощи клея надо приклеить его на верхушку ёлочки.

 

Мастер-класс по созданию елочки из ниток и пуговиц своими руками: фото 7

 

8) И последний штрих - это разноцветные пуговицы разной формы. В хаотичном порядке приклеиваем пуговицы к новогодней ёлочке и даём клею подсохнуть.

 

Елочка из ниток и пуговиц своими руками: фото

 

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Вот такая праздничная новогодняя поделка у нас получилась! Такая ёлочка, сделанная своими руками, создаст неповторимую атмосферу для встречи праздника.

 

Елочка из ниток и пуговиц своими руками: фото

 (голосов: 2)
Автор: Ирина Иванова
Вчера, 08:00
Фото: Ирина Иванова

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