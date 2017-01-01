Гадание по времени на часах онлайн

Люди всегда хотели знать своё будущее, поэтому и обращались к гадалкам, магам и ведуньям, которые помогали в этом за определённую плату. Но, оказывается, гадать можно хоть каждый день, если обращать внимание на знаки и символы, преподносящиеся нам свыше. Так, внимательные люди наверняка замечали, что происходит, когда стрелка часов оказывается на определённых цифрах, или же на циферблате выскакивают одинаковые числа. Таким образом и зародилось гадание по времени на часах, которое используется и до сих пор.

Только нужно знать некоторые правила такого предсказания, чтобы получить верную информацию. Во-первых, чаще всего часы говорят правду мужчинам в мужские дни – понедельник, вторник и четверг, а женщинам – в среду, пятницу и субботу – это женские дни. Во-вторых, никогда не подгадывайте время, гадание должно быть спонтанным, отлично, если вы вообще забудете о нём и вдруг увидите нужные цифры на часах, ну, а в-третьих, никому не рассказывайте, что вы решили сегодня погадать.

Вы можете воспользоваться онлайн гаданием по времени на часах или найти увиденные цифры на циферблате в значениях ниже.

Значения для гадания по одинаковым цифрам на часах

00:00 – Ваш день пройдёт под знаком любви. Сегодня вы встретите либо своего бывшего любимого, либо же познакомитесь с прекрасным человеком, с которым и закрутите долгий и увлекательный роман.

01:01 – День знаний. Вы узнаете много интересного для себя – это может быть связано как с учебой или работой, так и с увлечением, хобби.

02:02 - Сегодня надо обратить внимание на своё здоровье, скорее всего, оно вас подведёт. Любое недомогание может перерасти в серьёзную болезнь.

03:03 – Всё, что было запланировано вами, сегодня сможет быть реализовано.

04:04 – Не рискуйте, так как это чревато серьёзными последствиями.

05:05 – Вам надо меньше думать о плохом, помня, что все наши мысли материальны.

06:06 – Вы готовы будете сегодня сгореть от стыда. Будьте внимательны в своих высказываниях.

07:07 – Врать плохо, но иногда приукрашивать события можно. Сегодня как раз тот день, когда вы можете фантазировать.

08:08 – Сегодня вы будете раздражены и агрессивны. Следите за собой, иначе не далеко и до серьёзной ссоры с любимым человеком.

09:09 – Вас ждёт встреча с друзьями, которых вы давно не видели.

10:10 – Вам надо остерегаться вранья и лицемерия. От них все беды.

11:11 – День сюрпризов и подарков. Но, увы, не все они будут приятные.

12:12 – Срочно надо что-то решать с долгами. Иначе с каждым днём вы всё глубже и глубже будете опускаться вниз.

13:13 – Вы похожи на человека, который привык прятать голову в песок. Сегодня вам не стоит этого делать. Могут быть проблемы.

14:14 – Финансовые поступления.

15:15 – Ссора с близким человеком.

16:16 – Вы устали, а значит, сегодня постарайтесь устроить себе вечер релакса – ванна с арома-маслами, вкусный чай и расслабляющий массаж.

17:17 – Вы много времени проводите в копании в себе, ни к чему хорошему это не приведёт.

18:18 – Ваши родственники уже забыли, как вы выглядите, может, пора их наведать?

19:19 – Что-то в вашей жизни происходит непонятное, пора разобраться, откуда такие проблемы.

20:20 – Вас сегодня предаст близкий человек.

21:21 – Вы можете сегодня совершить такой поступок, о котором придётся сильно жалеть.

22:22 – Вас ждёт ночка мучений совести.

23:23 – Что-то произойдёт такое, что вы не сможете уснуть. Не думайте о плохом.

Гадание на любовь «Множество цифр»

А это гадание основывается на цифрах, которые схожи друг с другом. На них можно погадать на любовь. Итак, загадываете парня, который вам симпатичен, когда будете ложиться спать. Когда проснётесь, гляньте на часы, вдруг вам сразу повезёт и вы увидите ответ на ваш вопрос: «Любит ли он меня?» Если же удача не будет на вашей стороне, то наблюдайте за часами в течение дня.

Дополнительные значения цифр

01:10 – Он вас безумно любит, но боится в этом признаться.

23:32 – Он даже не думает о вас.

21:12 – Он не привык думать о чувствах, важнее дело.

20:02 – Скоро он поймёт, что вы его судьба.

15.51 – Нет, он вас не любит.

14:41 – Дайте ему знать о своих чувствах, и он ответит взаимностью.

13:31 – Вы навязчивы, поэтому у него одно чувство к вам – раздражение.

12:21 – Вы не умеете себя правильно подать, спросите совета у подруги. Тогда его чувства воспылают к вам.

10:01 – Он вас не может полюбить, так как уже влюблён.

09:09 – Да, он в вас влюблён, но застенчив. Возьмите инициативу в свои руки.

08:08 – Вам лучше не думать о нём, всё равно чувств у него к вам нет.

05:55 — Да, он в вас влюблён по уши.

05:50 – Пригласите его к себе в гости и получите ответ на свой вопрос.

04:44 – Не стоит входить дважды в одну и ту же воду, поэтому никакой любви у него нет и не будет.

04:40 – Он вас любит, но ждёт момент, чтобы в этом признаться.

03:33 – Да, он безумно вас любит.

03:30 – Ваше любовное чувство безответно.

02:22 – У него есть другая.

01:11 – Да, он любит вас, но только не признаётся в этом.

11:10 – Нет. Вы не его типаж.